Para el sprint final de la campaña, el oficialismo hará una apuesta fuerte mañana en Sarandí, donde no solo se conmemorará el Día de la Lealtad peronista sino que también se intentarán realzar las figuras del ministro de Economía, Sergio Massa; y del gobernador Axel Kicillof, ambos candidatos de Unión por la Patria. Este lunes por la mañana, el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los organizadores del encuentro, aseguró que no se la verá a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto y remarcó que la intención es no solapar a los postulantes.

En su análisis de los comicios, Secco marcó que la disputa más fuerte será con los libertarios, pero se mostró seguro de que Kicillof se impondrá con comodidad. En ese marco, también tildó a la postulante del espacio de derecha Carolina Píparo como “candidatita del momento”.

“No, no, [Cristina no va a estar], no creo. Es una decisión de ella y ya será el momento donde Cristina tendrá que salir. Mientras tanto, está poniendo en valor a los candidatos. Si ella aparece, es otra cosa: empezamos a hablar de ella y no hablamos de los candidatos. Es una decisión de la compañera de ponerlos en valor a ellos”, sintetizó en Radio 10 el jefe comunal kirchnerista. Así bajó las posibilidades de una reaparición de la vicepresidenta en territorio bonaerense, justo en la semana previa a las elecciones generales.

Sin embargo, el intendente aseveró que este cierre, que se hará a las 16 en la cancha de Arsenal, constituirá una “fotografía” importante para la coalición oficialista.

En tanto, Secco enfatizó en todo lo que podrá sumarle un triunfo de Kicillof a una elección nacional a la que consideró más reñida. “El gobernador está haciendo un gran aporte a lo que va a ser el candidato a nivel nacional. Si hay algo que está muy bueno es que la provincia de Buenos Aires se levanta con un triunfo bastante importante, merecido para el gobernador porque ha hecho todos los méritos para levantar la Provincia y tener ese caudal electoral, que lo pone a disposición a nivel nacional para nuestro candidato Sergio Massa en este final incierto que tenemos”, sintetizó.

Así dejó entrever cómo piensan desde el kirchnerismo que se barajará la jornada electoral del próximo domingo, donde el actual mandatario deberá derrotar a Píparo y al postulante de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, si quiere obtener la reelección. Eso se definirá este fin de semana, ya que en tierras bonaerenses no hay ballottage.

“Estamos jugando muy fuerte, poniendo todo y no mezquinando nada. Y venimos con toda la fuerza y con toda la militancia. Lo que se ve es que se vuelve a motivar de abajo. Viene toda la mística del peronismo y del kirchnerismo, que se está uniendo para que Sergio tenga la oportunidad de ser el presidente”, comentó Secco en cuanto a la contienda nacional, donde el favorito es el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei -ganador de las PASO por un estrecho margen-, y en la que Patricia Bullrich pretende posicionarse con golpes de efecto para entrar a la segunda vuelta.

También el jefe comunal admitió que en Unión por la Patria llegaron a las primarias “a la bartola” y “despelotados totalmente”, ya que todavía la lista de unidad no estaba consolidada, pero marcó que ahora el panorama es otro. “Sergio ha demostrado su capacidad de ser el candidato y eso ha caído muy bien en la militancia. La gente lo está militando muy fuerte a Sergio”, sostuvo en cuanto al líder del Frente Renovador.

Convencido de que los votantes deberán optar entre Massa y Milei a nivel nacional, Secco enfatizó: “Gran parte del pueblo argentino se va a contestar a sí mismo: si vota a un desquiciado; o a alguien que conozca al país y entienda las lógicas para ir sacándolo adelante”.

“Candidatita del momento”

Después entonces comparó esto con la Provincia, cuando dijo que la disputa se dará entre Kicillof y Píparo. “No tengo que explicar la diferencia abismal que hay”, deslizó. Además a la libertaria la acusó de ser un “mamarracho bastante grande” y añadió sobre ella: “Son candidatos así, es un momentito, un candidatito del momento. No podés comparar entre una cosa y la otra. Lo que ha hecho el gobernador es muy fuerte. Es comparativo con los mejores gobernadores que tuvo la Provincia. Axel es sano, muy capaz el hombre, ordenador; tiene un montón de virtudes. Y del otro lado me ponés a la Píparo que es un mamarracho”.

Pero no fue solo eso. “No tiene nivel para ser candidata a gobernadora. Cualquier militante de los míos en Ensenada le saca un campo de diferencia porque es una piba que no tiene ni idea. Le cayó de arriba, y es la candidata y punto. Pero la verdad que la Provincia sabe que de un lado tiene un muy buen gobernador; y del otro, una persona a la que ni siquiera se le puede dar la categoría de militante”, siguió en cuanto a la ladera de Milei.

A Grindetti lo consideró un “buen tipo”, pero concluyó: “Tampoco le da para poder ganarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

LA NACION