Sin ballottage y cuando faltan diez días para las elecciones generales, los tres principales postulantes para la gobernación bonaerense afinan sus estrategias y se preparan para el sprint final de la campaña. Después de un vendaval de escándalos de corrupción que azotó principalmente al oficialismo, con el affaire Insaurralde en el centro de la escena, el escenario electoral no muestra un ganador claro y los candidatos mueven sus últimas fichas en la última semana antes del 22 de octubre.

Mientras que el gobernador Axel Kicillof (Unión por la Patria) se dividirá en recorridas entre el conurbano y el interior, con una apuesta por “más Estado”, Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, mostrará equipo y saldrá a buscar el voto en la primera y tercera sección electoral. En tanto, Carolina Píparo, la postulante de La Libertad Avanza, es la carta que pone en juego Javier Milei con el fin de sumar los puntos que le faltan para alzarse con el triunfo en primera vuelta.

Axel Kicillof

El jueves será el último día de campaña antes de ingresar en la veda electoral. Entre el lunes y el jueves, Kicillof tiene cuatro jornadas que distribuirá con dos días enfocado en municipios del interior y otros dos, en el conurbano, según afirmó a LA NACION una fuente de confianza del gobernador. En parte de esas visitas, recorrerá la obra hídrica de la cuenca del río Salado.

El oficialismo provincial apuesta a “un doble juego de fortalecer el voto propio y de seguir conversando con todos para explicar lo hecho, lo que se propone y por qué se necesita que [Sergio] Massa sea presidente”, indicaron en el entorno del mandatario provincial y candidato a la reelección.

Acto y recorrida de Axel Kicillof en Berisso Gonzalo Colini

Parte de la estrategia de Kicillof es confrontar en paralelo con Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. “En ningún lugar nos piden menos Estado, sino más Estado. Nos piden una escuela, un hospital o más viviendas. Patricia Bullrich y [Javier] Milei son ofertas con menos Estado”, aseguraron desde el gobierno bonaerense. No habría un acto de cierre exclusivamente provincial, pero Kicillof participará en el cierre nacional que encabece Massa.

En el tramo final de la campaña, estalló el escándalo de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de Kicillof. Según comentaron a LA NACION en el círculo más cercano al gobernador, no tuvo episodios públicos en los que le hayan planteado la situación del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, que debió dejar su cargo provincial y su candidatura a concejal tras difundirse un lujoso viaje a Marbella. “No hemos tenido circunstancias en las que vecinos le hayan preguntado. Hubo consultas mediáticas y algún militante de otro espacio que intentó, pero fue identificado y se lo neutralizó”, aseguró una fuente que acompaña el gobernador en los actos de gestión y proselitismo.

Axel Kicillof en el acto de la UOM en San Vicente Nicolas Aboaf - Prensa PBA

En la Provincia sostuvieron que cuentan con información distrital para identificar sectores en los que pueden hacer crecer el caudal de votos que obtuvieron en las PASO. “Los intendentes y los candidatos a intendente hacen trabajos locales y tienen referenciados lugares donde se puede crecer, y ahí hacemos visitas. Podemos sumar por la división que generaron las PASO en Juntos por el Cambio”, evaluaron en el entorno de Kicillof.

Carolina Píparo

La provincia de Buenos Aires se convirtió en un botín cada vez más preciado para los estrategas de La Libertad Avanza. Con el 22 de octubre a la vuelta de la esquina, Javier Milei decidió centrar su campaña en el principal distrito del país con una apuesta de máxima: desbancar a Axel Kicillof del gobierno provincial de la mano de la candidatura de Carolina Píparo.

Con recorridas en formato de caravanas, Píparo y el candidato presidencial reforzaron la presencia en territorio bonaerense, con la primera y la tercera sección del conurbano como principales destinos. El lunes próximo protagonizarán un cierre de campaña conjunto, con actos en Moreno y Lomas de Zamora, aunque desde las filas libertarias se encargaron de aclarar que la elección de ese distrito, otrora gobernado por Martín Insaurralde, no responde al escándalo que tiene al dirigente peronista como protagonista.

Milei y Píparo de caravana por el centro de Ramos Mejía HZ - La nacion/Hernan Zenteno

El 24,5% obtenido por la exaliada de José Luis Espert el pasado 13 de agosto envalentó a los libertarios. Ni el más optimista de los propios esperaba un resultado como ese, que terminó por posicionar a la diputada nacional en la carrera por destronar a Kicillof. La estrategia pasó a ser una sola: polarizar con el kirchnerismo en desmedro Néstor Grindetti, el candidato de Juntos por el Cambio.

En el equipo bonaerense destacan, además, el mérito individual de Píparo por haber sido la segunda candidata más votada en las PASO Y subrayan un dato: el escaso corte de boleta registrado entre Milei y su candidata. “Pese a haber habido un fenómeno similar al de 2015, la boleta de La Libertad Avanza se mantuvo completa, lo que habla de que Carolina fue un buen complemento para Javier en cuanto a candidaturas”, aducen.

En la fuerza libertaria a trabajan con la premisa de que pueden alzarse con la victoria en varios de los municipios. “Hay distritos en los que podemos ganar, hay distritos en los que vamos a dar pelea y en todos los distritos vamos a mejorar”, sostienen, convencidos de que lo importante es no cometer errores no forzados y fortalecer la agenda territorial. Y mencionan, en particular, los casos de localidades como Coronel Rosales, Bahía Blanca y Merlo. En ese municipio del oeste del conurbano, el empresario y concejal Eduardo Varela obtuvo el 23%, apenas ocho puntos por detrás del peronista Gustavo Menéndez.

Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo en la sesión en Diputados para tratar la Ley de alquileres Fabián Marelli

En ese sentido, confían en que Píparo hará una elección lo suficientemente buena para contribuir a un virtual triunfo de Milei en primera vuelta. “Hoy la tenemos cuatro puntos por debajo de Kicillof”, reconocen desde el armado bonaerense, un porcentaje que estiman a partir de sondeos propios. Pese a ser una figura política surgida en la ciudad de Buenos Aires, el libertario sufre de una paradoja: la mayor parte de sus votos no provendrían del país central, sino de las provincias. En varias de ellas, en las PASO, logró superar el 40%.

Néstor Grindetti

Con foco en el “voto útil”, en la caza de los indecisos y en la polarización con Kicillof, Grindetti se prepara para jugar las últimas cartas en su pelea por llegar a la gobernación bonaerense. La primera y la tercera sección electoral, así como la consolidación del núcleo duro de Juntos por el Cambio en las grandes ciudades del interior bonaerense son las claves de su estrategia para descontar los cuatro puntos que lo separan del actual mandatario provincial, y con los que podría imponerse el próximo 22 de octubre.

“Hay un voto que todavía no está decidido y lo tenemos que salir a buscar. Después de los casos de corrupción del oficialismo, la gente nos va a apoyar porque tenemos un equipo para trabajar”, señaló a LA NACION Adrián Urreli, jefe de campaña de Grindetti y vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, escenario del escándalo del puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau. Fue a través de una conversación telefónica desde la ciudad de Carmen de Patagones, parte de la agenda de campaña del día, que incluía también Tres Arroyos, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Tandil.

Patricia Bullrich se mostró con Ramón Lanús y Néstor Grindetti en San Isidro

Sobre la posibilidad de que los escándalos de corrupción también afecten el volumen electoral de Juntos por el Cambio y le sume adhesiones a Javier Milei, que levanta un discurso “anticasta”, Urreli indicó que si bien “hay un enojo general con la política”, el candidato de La Libertad Avanza “no puede sostener ese discurso si trabaja con Barrionuevo”. “No hay gente de Juntos por el Cambio en esos escándalos”, sentenció. En la compleja tercera sección electoral, el candidato de Juntos por el Cambio en Esteban Echeverría, Pablo Domenichini, dijo que en la calle se palpa “la necesidad de renovación” frente al vendaval de causas que azotan al oficialismo provincial.

En el comando de campaña de Grindetti se entusiasman con algunas encuestas que lo ubican en una pelea cuerpo a cuerpo con el postulante de Unión por la Patria. “Estamos viendo que se polariza cada vez más la elección entre Kicillof y Nestor [Grindetti]. Los bonaerenses están entendiendo que la única opción para ganarle a este gobierno es votando a Juntos por el Cambio, la performance electoral de Píparo se está desinflando producto de su falta de experiencia, de equipo para gobernar, y la ven con menos posibilidades de ganar “, analizó Urreli y agregó: " Estamos haciendo foco en el interior provincial, donde creemos que tenemos muchos votos para recuperar y pueden ser claves para esta elección”.

Nestor Grindetti en CARBAP. Hernan Zenteno - La Nacion

No obstante, no todos son optimistas en el armado provincial de Juntos por el Cambio. “La primera sección te marca el termómetro de toda la provincia y en las PASO perdimos”, indicó, preocupado, un dirigente de Juntos por el Cambio. Por eso, se reforzaron las caminatas en las ciudades que componen esta porción del territorio y se apostó a recuperar los votos perdidos entre 2019 y 2023. Uno de los candidatos estrella es Gastón Di Castelnuovo, quien salió victorioso en las primarias frente a Pablo Descalzo, hijo del peronista Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó desde 1995.

Después del escándalo con Insaurralde, exjefe de Gabinete de Kicillof y jefe político del candidato oficialista de Lomas de Zamora, Federico Otermín, en la mesa chica provincial de Bullrich se entusiasman con que Guillermo Viñuales, quien busca llegar a la intendencia, pueda remontar los 13 puntos que lo separan del oficialismo lomense. “Le van a sacar las boletas de las manos”, comentó uno de los armadores provinciales de Juntos por el Cambio. “A Néstor lo va a ayudar Lomas, no tengo dudas”, sumó Viñuales a LA NACION.

Diego Santilli, Diego Kravetz, Patricia Bullrich, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo durante el acto de campaña en el que supervisaron la etapa final del nuevo centro de monitoreo en Lanús

Lanús es otro de los lugares en los que Juntos por el Cambio apunta a crecer. Si bien en las PASO del 13 de agosto Diego Kravetz, delfín del candidato a gobernador, fue el más votado individualmente, la marca Juntos por el Cambio obtuvo el 34,6% y quedó debajo del compendio de cuatro postulantes de Unión por la Patria, que cosechó el 39,9%.

A pesar de los cinco puntos que deberá sumar el espacio para retener el municipio, en el equipo de Kravetz confían en que podrán revertir el resultado el próximo 22 de octubre, tal como sucedió en 2019 y 2015, cuando Grindetti quedó rezagado en las PASO pero logró imponerse en las generales. Para apuntalar las adhesiones en el distrito, el aspirante a suceder a Kicillof planea concluir su campaña electoral en su casa matriz, en el microestadio del Club Lanús.