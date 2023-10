escuchar

Los gobernadores de Juntos por el Cambio están dispuestos a mantener el espacio y apostaron ayer cuando se reunieron a dar una respuesta neutral y a dejar que cada dirigente vote a quien prefiera para la segunda vuelta. Esa línea mostró esta mañana el mandatario correntino, Gustavo Valdés, quien sin embargo minimizó el liderazgo de Patricia Bullrich, aliada ahora con el libertario Javier Milei. “Su candidatura se agotó el domingo, no le alcanzó”, sostuvo el dirigente radical que, no obstante, marcó una postura más mesurada que otros referentes de su partido, como Gerardo Morales o Martín Lousteau.

“Nosotros en el radicalismo estamos marcando que no vamos a apoyar institucionalmente a ninguno de los candidatos. El ciudadano es el que decide. Nosotros trabajamos para el cambio, a Patricia Bullrich no le alcanzó, salimos terceros con un espacio que tenía todas las oportunidades y en este momento el ciudadano va a definir”, aseveró Valdés, quien sostuvo que la posición de la excandidata fue “particular”, y dijo sentirse “sorprendido” por la conferencia de prensa que dio, ya que no le avisó.

Luego de que Bullrich dijera esta mañana que ella “les ganó a todos” y que por eso construyó “legitimidad” frente a la sociedad, el gobernador de Corrientes fue tajante: “Los partidos políticos ya se expresaron. Ella coyunturalmente pudo detentar una candidatura presidencial que se agotó el domingo”.

En un intento de mostrar unidad hacia adentro de la coalición, que atravesó ayer un momento cercano al quiebre, Valdés enfatizó: “La definición es que los gobernadores, los intendentes y nuestro cuerpo legislativo vamos a seguir trabajando juntos”. Así dijo que los mandatarios provinciales cambiemitas decidieron “mantener el espacio común” que les confiaron los ciudadanos con el voto. “Tenemos la posibilidad de trabajar con las individualidades de cada uno, pero vamos a seguir juntos”, afirmó.

Los gobernadores actuales y electos de JxC

Mientras tanto, reforzó la postura de la UCR de que institucionalmente dejarán que cada militante decida su voto, a la vez que dijo que él ya tiene decidido el suyo. “Tengo mi convicción, pero no voy a decir a quién. Voy a ejercer mi derecho de ciudadano, pero nosotros vamos a mantener y seguir construyendo un cambio en la República Argentina. No puede seguir con pobreza, corrupción, decadencia... Sea cual sea el gobierno que viene, tiene que cambiar. Si no vamos a estar en una situación complicada”, deslizó.

En tanto, se despegó de Morales y Lousteau cuando se refirió a las críticas que le giraron ayer sus correligionarios a Mauricio Macri. “Esas son apreciaciones que puede tener ellos. Nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de argentinos posibles para construir el futuro. Muchos estamos hartos de que en vez de acercarnos los argentinos, sigamos cavando. A mí no me importan las individualidades; qué puede pensar Macri, Lousteau, Gerardo. Necesitamos salir adelante. La gente está cansada de la pelea de políticos y va a ir ese domingo con la convicción a votar para un lado o para el otro”, señaló.

Por otra parte, criticó tanto a Milei como a Massa. Sobre el candidato libertario aseguró que tiene “un gran vacío de poder y falta de conocimiento del Estado”, mientras que dijo del oficialista que no está “enfrentando a un partido, sino a la inflación y a la decadencia”.

“O sea que el destino de los argentinos está complicado, por eso como gobernadores vamos a trabajar para mantener a la Argentina junta, que es un acto de tremenda responsabilidad. Y el ciudadano va a definir hacia qué lado nos vamos. Hicimos un enorme esfuerzo por el cambio y ese cambio no pudo llegar. No se entendió qué es lo que dijimos de nuestra fórmula y salimos terceros. Ahora el ciudadano tiene que elegir entre una opción y otra”, analizó, y sentenció: “Es inquebrantable que este espacio que la ciudadanía logró conformar después de muchos años con diez gobernadores de un mismo signo político va a continuar en la República Argentina”.

LA NACION