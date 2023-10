escuchar

Sergio Massa se reunió este jueves con gobernadores oficialistas, claves en la remontada de Unión por la Patria entre las primarias de agosto pasado y las generales de este domingo. El encuentro se dio en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el centro porteño y se extendió por poco más de dos horas. Al concluir la reunión, dieron a conocer un comunicado en respaldo a Massa, con el eje puesto en la unidad nacional que prometió el ministro durante la campaña, elemento revalorizado por los gobernadores del PJ luego de la crisis en la que ingresó Juntos por el Cambio luego del apoyo que Patricia Bullrich y un sector de Pro le dio al libertario Javier Milei, motorizado por Mauricio Macri.

La interna opositora sobrevoló el encuentro, así como la necesidad de extender la mayor cantidad de lazos posibles con las distintas terminales del peronismo disidente . “Hay que sumar votos del Gringo”, “hay que traer al Gringo”, repetían los mandatarios, en referencia al cordobés Juan Schiaretti, que el domingo cosechó casi siete puntos.

Si bien los gobernadores se mostraron optimistas respecto de las posibilidades del espacio en la segunda vuelta, también están convencidos que deben sumar más votos. Por eso la mira está puesta en los radicales y en Schiaretti: el mandatario emprendió un viaje de gestión por Arabia Saudita, lo que abre un paréntesis de 10 días hasta su regreso. El cordobés partió junto a su sucesor, Martín Llaryora, otro interlocutor posible para los mandatarios. Hacia Arabia Saudita también viajó, para la misma financiación de un acueducto, el santafesino Omar Perotti, quien este jueves se conectó de formar virtual al encuentro. En él centraban sus esperanzas varios de los presentes en la reunión del CFI, no sin desconocer que el momento del viaje elegido por Schiaretti y Llaryora no tiene nada de azaroso. “Entre la estadía y los vuelos tiene tiempo para hablarle y convencerlo”, ironizaba uno de los presentes en referencia al periplo compartido. “No hay mejor interlocutor para el Gringo que Omar” , dijo otro, en referencia al buen vínculo político y personal que los une.

Luego de más de dos horas de reunión, Massa realizó una larga exposición sobre lo que conversó y les prometió a los mandatarios: la extensión del sistema ferroviario para abaratar costos operativos, la definición de 125 ciudades donde se pondrán en marcha centros inteligentes de monitoreo de seguridad y un nuevo “pacto federal” para ampliar la coparticipación, a cambio de simplificar el sistema tributario de las provincias y unificarlo con la Nación.

Si con este punto buscó chocar contra la idea de “eliminar la coparticipación” que planteó Milei durante la campaña, Massa expuso el siguiente eje pensando también en contrastar con el libertario: “Hablamos de algunas posiciones que hoy se discuten en la Argentina, como la eliminación de fondos y subsidios”, inició, para advertir que la población debe saber el aumento que tendrá el transporte en el AMBA y las tarifas de agua y electricidad en todo el país si se eliminan subsidios.

“Nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores. No cayendo en la trampa de acuerdos de cúpulas de partidos, sino eligiendo a los mejores”, dijo luego, cuestionando pero sin mencionar el encuentro de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei del martes por la noche. “La gente no es ganado, elige libremente”, enfatizó, en la misma línea.

“Todo aquel argentino que se considere un hombre de bien, que tenga ganas de que nuestro país se inserte entre los países de desarrollo del mundo, que crea en el federalismo, en la soberanía de Malvinas, que crea en la educación, el trabajo y nuestras pymes como el motor de nuestra movilidad social ascendente, el 10 de diciembre puede ser parte de esa construcción. No voy a hacer diferencias por partidos, porque esa es una discusión vieja. La Argentina empieza una nueva etapa”, cerró el ministro-candidato.

“Milei está abandonando su partido”

La fractura opositora continuó en boca de los gobernadores cuando salieron del CFI. “Ellos no tienen el desgaste de gestión y están atravesados por los problemas”, dijo un mandatario. “No pueden hacer ni una foto de unidad” y “al final se confirmó que Milei era (Mauricio) Macri”, añadió otro.

Antes de la exposición de Massa, algunos gobernadores hablaron a la salida del CFI y también apuntaron contra Milei. “Fue una extensa reunión, donde Sergio Massa pudo comunicarnos a todos los gobernadores algunas de las cuestiones que está pensando, como la coparticipación. Hay una propuesta que tiene muy preocupados no a los gobernadores, sino a los pueblos y las provincias, que es la idea de Milei de sacar la coparticipación. Massa tiene la idea contraria: que el país sea más federal, fortalecer los ingresos provinciales y un plan de obras muy ambicioso”, señaló el bonaerense Axel Kicillof . “Fíjense que el candidato Milei está con la idea de la obra pública cero, dinamitar, motosierra”, insistió, para agregar que Massa prometió expandir la red de ferrocarriles y hacer más universidades públicas, además de un plan de seguridad.

Sergio Massa se reúne con gobernadores en el CFI. Alberto Weretilneck Fabián Marelli

Kicillof evitó opinar sobre la “neutralidad” expresada ayer por los gobernadores radicales, señalando que no busca “interferir” en otros espacios, aunque volvió sobre sus pasos para alertar sobre la “reaparición de la figura de [Mauricio] Macri” y, curiosamente, coincidió en los planteos que realizó Elisa Carrió en las últimas jornadas: “Macri tuvo que bajar su candidatura porque no tenía votos, luego se dedicó a trabajar para que pierda [Horacio Rodríguez] Larreta y ahora llevó a [Patricia] Bullrich con Milei”. Deslizó, además, que tuvo diálogos con intendentes radicales que no apoyarán a Milei.

El mandatario bonaerense agregó otro dardo para el libertario. “Después de las PASO, Milei empezó a abandonar las ideas. Ahora parece que está abandonando a su partido y que se está yendo para el macrismo”, dijo.

Al enfrentar a los medios en la puerta del CFI, el mandatario electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue tajante en el mensaje. “Es muy importante esta disyuntiva porque se trata de unidad nacional. O, sin exagerar, el fin de la Argentina que hemos conocido hasta ahora”, advirtió, en alusión al libertario Javier Milei.

El comunicado de los gobernadores no mencionó al candidato de La Libertad Avanza, pero ponderó a Massa como el único postulante en condiciones de conducir el país. “La República Argentina enfrenta desafíos de magnitud que sólo pueden ser resueltos por un líder político con experiencia, capacidad y convicción para afrontar las dificultades. Un líder que sume, que una y construya”, destacaron.

Acto seguido, apuntaron a la “unidad nacional” que Massa prometió durante la campaña y al “fin de la grieta” que añadió este domingo, durante los festejos por el resultado de las elecciones. “Massa ha manifestado la voluntad política de terminar con la grieta que nos divide impulsando un gobierno federal de unidad nacional, convocando a todos los argentinos y argentinas de buena voluntad”, expresaron.

Sergio Massa se reúne con gobernadores en el CFI. Alberto Rodríguez Saá Fabián Marelli

En su victoria de este domingo, Massa creció a nivel general, pero específicamente logró dar vuelta lo sucedido en las PASO en ocho provincias : Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, La Rioja, Tucumán, Entre Ríos y Corrientes, en lo que se le asigna un gran mérito de los mandatarios provinciales. Además, obviamente, de la provincia de Buenos Aires.

La reunión de este jueves comenzó a tomar forma la noche del domingo, en medio de la algarabía que marcó el ritmo del Complejo C, en el barrio de Chacarita, bunker de Unión por la Patria (UP). En el armado tuvieron un rol activo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el de Tucumán, Juan Manzur.

El tucumano fue quien también tuvo a su cargo la reunión en su provincia en septiembre pasado, en la que los gobernadores le admitieron a Massa que “ no habían visto venir ” el fenómeno de Milei en sus jurisdicciones en las primarias. Los números que por entonces consiguió el libertario en varias de esas provincias contrastaban con lo sucedido durante las elecciones provinciales, donde el oficialismo había logrado mantener buena parte de sus bastiones.

Gustavo Sáenz llega a la reunión de gobernadores con Sergio Massa Fabián Marelli

Los mandatarios prometieron ponerse al hombro la campaña y lo hicieron. El resultado se vio en los comicios de este domingo y en el oficialismo consideran clave que no solo no se relajen ahora, sino que se trabaje para conseguir el caudal de votos que se necesita para consolidar la elección.

Participaron los gobernadores Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Omar Gutiérrez (Neuquén) y también Arabela Carreras y Weretilneck (mandataria en ejercicio y su sucesor).