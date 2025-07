Elecciones 2025: Verónica Magario reemplazará a Cristina Kirchner con una candidatura testimonial que anticipa la pelea del PJ por el control de La Matanza

LA PLATA.- La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, que hasta ahora, aspiraba a volver a ser intendente de La Matanza, ocupará la candidatura a diputada provincial en la tercera sección electoral en reemplazo de Cristina Kirchner, presa en su departamento de Constitución.

No es la primera vez que un vicegobernador de esta provincia se presenta como candidata testimonial. Ya lo hizo, por ejemplo, Alberto Balestrini. Esta salida pondrá ahora a la presidenta del Senado a hacer campaña para apuntalar la gestión del titular del Poder Ejecutivo, Axel Kicillof.

La postulación fue parte de un acuerdo, de inusitada tensión, entre los socios mayoritarios de Fuerza Patria: Máximo Kirchner, Sergio Massa y Kicillof, que fue el principal impulsor de la candidatura de testimonial de su vice.

Pero la candidatura testimonial deberá ser oficializada antes por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, presidida por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que décadas atrás evitó expedirse sobre otras impugnaciones.

El experimento de candidatos testimoniales no es una novedad: el exgobernador Daniel Scioli fue candidato testimonial en 2009 junto al entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, a pedido del expresidente Néstor Kirchner.

Ahora Magario llega a la candidatura testimonial como diputada por la tercera sección electoral con el aval expreso de Cristina Kirchner.

“La rubia”, como se la conoce a la vicegobernadora en los pasillos del Senado sale a jugar en campaña para Kicillof, pero en la práctica fortalecerá el poder de Máximo Kirchner, en la Cámara de Diputados.

La jugada tiene el sello del hijo de la expresidenta, que puso detrás de Magario a Facundo Tignanelli, actual presidente del bloque de Unión por la Patria, quien se quedará con la banca una vez que Magario renuncie para continuar con la presidencia del Senado.

Facundo Tignanelli, hombre de Máximo Kirchner, ayer, en la tensa negociación en La Plata por el cierre de las listas del PJ Ignacio Amiconi - LA NACION

La pelea por La Matanza

Tignanelli es de La Matanza, al igual que Magario, y está enfrentado con Fernando Espinoza, actual intendente del distrito del Gran Buenos Aires. La pelea, entonces, por el poder territorial en el distrito más grande del país no queda saldada: sólo se desangrará internamente en los próximos dos años.

Cultora de una buena imagen en el distrito con mayor cantidad de electores del Gran Buenos Aires, la también presidente del Senado bonaerense hace del equilibrio entre los actores de Fuerza Patria, y tiene la aceptación de la expresidenta, presa en su domicilio por delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Magario fue una de las primeras dirigentes de la provincia en visitar a Cristina Kirchner luego de que la exvicepresidenta anunciara su intención de ser postulante como diputada provincial por la tercera sección electoral, en junio último. “Si sos candidata por la tercera sos la candidata de todos”, expresó Magario, cuando en la tensión con el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta aún crujía.

La vicegobernadora fue propuesta por Axel Kicillof para ocupar la postulación que quedó vacante, diez días después, tras la sentencia a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

“Vero” como la llaman en la Casa de Gobierno, había anticipado varios días atrás que sería candidata testimonial por la tercera sección a varios de sus más íntimos interlocutores en el Senado de la provincia de Buenos Aires.

“Si aspiras a volver a ser intendente de La Matanza no es una buena jugada: te van a reprochar todo lo que no hizo Axel y todo lo que no se aprobó en el Senado”, le advirtió un senador de peso en Fuerza Patria.

Es que hasta ahora Magario tenía intención de volver en 2027 a ocupar el cargo que dejó en 2019, cuando asumió por primera vez como vicegobernadora. Sin reelección posible al término de su mandato, tenía en mente regresar al distrito que con 1.143.000 electores es bastión del peronismo.

Magario ya fue intendente de La Matanza entre 2015 y 2019. Hasta entonces había sido miembro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, entre 2013 y 2015. Y en ese año llegó para suceder en el municipio a Fernando Espinoza, con quien mantiene una relación con altibabjos.

Hija del tesorero de montoneros Raúl Magario, con quien afirmó tener “grandes diferencias”, se inició en la política con el ex vicegobernador Alberto Balestrini, también de La Matanza. Este la impulsó como concejal y llegó a presidir ese cuerpo colegiado antes de llegar al poder ejecutivo del municipio.

A puertas cerradas Magario es una mujer de carácter fuerte, que ha tenido duros enfrentamientos con Fernando Espinoza, actual intendente de La Matanza, con quien se sucedió en el cargo. Las denuncias judiciales por acoso sexual del jefe de gobierno municipal volvieron a tensar el vínculo. “Se han peleado mucho. Pero es una sociedad que no se rompe”, dijo una persona que conoce la intimidad de la sociedad de poder del distrito más populoso del país.

Magario como candidata a diputada testimonial por la tercera sección hará campaña junto a Espinoza que se presentará también como candidato a concejal testimonial para evitar que Facundo Tignanelli, actual presidente del bloque de diputados provinciales le cope el municipio con militantes de La Cámpora.

Este esquema al menos es el que está vigente hasta hoy. La Junta Electoral amplió el plazo de candidaturas hasta mañana lunes, de 9 a 14. El tablero de candidatos en el oficialismo de la provincia de Buenos Aires aún podría tener cambios de último momento.