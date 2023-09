escuchar

RESISTENCIA (Enviado especial).- El festejo en el búnker montado en la calle Perón, en el centro de esta ciudad, fue solo el comienzo de una extensa celebración para Leandro Zdero, el gobernador electo de Chaco tras una victoria en primera vuelta que puso un cierre para los 16 años de dominio político del mandatario peronista Jorge Capitanich. Los discursos junto a Patricia Bullrich derivaron en una caravana por el centro de la ciudad, con el ganador de la elección provincial y la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio recorriendo las calles en la caja de una pick up. El fin del recorrido fue el Hotel Amerian, donde Zdero recibió una montaña de abrazos de sus simpatizantes, en la planta baja, donde hay un casino. Sentado en un sillón rojo en el primer piso del hotel, y con un fuerte dolor de espalda fruto del trajín de la jornada, el nuevo gobernador de Chaco recibió a LA NACION ya entrada la madrugada del lunes. Analizó los motivos de su victoria sobre Capitanich, contó que su objetivo era ganar sin ballottage, como se dio, y planteó como un objetivo central de su gestión “reconstruir la matriz social” de Chaco.

- ¿Por qué ganó la elección, qué claves analiza en este momento?

- Primero, porque fuimos una propuesta que surgió de la gente. Hemos hecho una alianza con el productor, con el enfermero, con el maestro, con el policía, con el comerciante, con el joven. Hemos interpretado la demanda y hemos estado al lado de los problemas, para que esos problemas se conviertan en posibles soluciones. Fuimos construyendo esto con la verdad, y creo que, cuando se construye desde la verdad, 16 años de mentiras se desmoronan rápidamente.

- ¿Esperaba ganar sin necesidad de ballottage?

- Yo tenía la confianza de que podía ser. Trabajé mucho para que esto sea así. Había que ver cuál era el comportamiento del electorado, pero quería que se defina en primera vuelta. El esfuerzo que hicimos fue para que se defina en primera vuelta. Armamos un equipo para estar en cada rincón de la provincia, no paramos un día, ni un minuto.

- ¿Cuál será su foco al arrancar su gestión?

- Primero, tenemos que reconstruir la matriz social . Eso significa atender al vulnerable. A través de un plan social articulado, provincial, pretendemos reducir el déficit habitacional, atender el problema de la alimentación, la salud y la educación para que, de esa manera, haya oportunidad al trabajo con chaqueños sanos y educados. Esto es una tarea muy fuerte que vamos a emprender, pero el desafío va a ser convocar a todos los sectores para que nos pongamos de acuerdo en que tenemos que reducir la pobreza en la provincia de Chaco [N. de la R.: el Gran Resistencia tiene 54% de pobreza, es la segunda región más pobre de la Argentina, detrás de Concordia]. Esto se hace dirigiendo los recursos para que eso ocurra. Tenemos que acompañar a quien produce, a quien trabaja, a quien quiere trabajar, a quien quiere emprender y, de esa manera, si orientamos los recursos ahí, es cuando la gente empieza a recuperar la dignidad. Queremos ver cómo se sale de tanta informalidad hacia la posibilidad de que la gente pueda vivir de su propio esfuerzo.

Zdero confió en que Capitanich cumplirá con la transición ordenada que prometió. Mauro V. Rizzi

- En ese marco, ¿Qué piensa hacer con los grupos piqueteros que ganaron poder en Chaco?

- La política se interpela cuando hace las cosas mal. Quienes son sectores sociales, se tienen que interpelar porque no podés cortarle la calle a otro y jorobarle la vida chaqueño a chaqueño. Nosotros vamos a establecer reglas claras. Primero, el respeto. En base al respeto, construir el gobierno que se viene. Aquel que corta, artículo 194 del Código Penal y avanzar con los sectores de la Justicia para terminar. Zapatero a sus zapatos, que cada uno haga lo que tiene que hacer. El gobierno, atender a los sectores vulnerables sin intermediarios. Estará el Estado para ayudar a aquellos que atienden a adultos mayores; aquellos que atienden chicos en la vulnerabilidad, también los vamos a acompañar; aquellos que tienen proyectos productivos, los vamos a acompañar. No vamos a legalizar lo que está mal. Lo que está mal, está mal y no se discute.

- ¿Cree que tuvo aún influencia la conmoción social en Chaco por el caso Cecilia en este cambio que se dio?

- El caso Cecilia -mi solidaridad con la familia y con todas las víctimas de femicidios y desaparecidos- expuso una situación que, en la provincia de Chaco era un secreto a voces: la convivencia entre el Estado y sectores que se llevan muchísima plata a costa de la pobreza . Se volvieron ricos, les dieron campos, les dieron flotas de camiones, les dieron casas, los hicieron hasta docentes. Y eso se tiene que terminar.

- ¿Confía en que Capitanich hará una transición ordenada, como dijo?

- Me lo transmitió en una conversación telefónica y la verdad que lo ha hecho de manera muy respetuosa. Creemos que la transición de un gobierno debe darse, fundamentalmente, en la posibilidad de que la gente no tenga un impacto abrupto frente a algunas situaciones, y que quien asume tenga alguna previsibilidad.

- ¿Qué ve en esta victoria para el proyecto electoral nacional de Juntos por el Cambio?

- Esperanza. Frente a tanta resignación, la gente busca alguna salida. Y si te convertís en la salida, con las cosas serias, los pies sobre la tierra, construyendo con la verdad y siendo una alternativa confiable, la gente te sigue. Y yo creo que Patricia se convierte en la alternativa confiable. La necesitamos para gobernar el país.