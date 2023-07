Elecciones en Chubut: atacaron a tiros el barrio en el que un candidato a gobernador estaba reunido con vecinos

escuchar

Un hecho de violencia sacudió el último tramo de la campaña de Chubut, a 10 días de las elecciones a gobernador. Cuando el candidato peronista Juan Pablo Luque (Arriba Chubut) visitaba el barrio Planta de Gas, en Trelew, varias personas comenzaron a arrojar piedras y a disparar en las inmediaciones del local en el que se encontraba el dirigente junto a un grupo de vecinos.

Luque responsabilizó al intendente de Trelew, el peronista Adrián Maderna, y a Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, competidor en la carrera por la gobernación, que respondió que él nada había tenido que ver. Torres apuntó contra el sindicato de Camioneros y contra la Uocra (en las imágenes se ve a un hombre con un arma y una campera que dice Uocra) y dijo que “no hace mucho, la fórmula Luque y Sastre [Ricardo, vicegobernador y candidato a vice de Luque] ostentaron el acompañamiento de la Uocra, que también tuvo participación en el hecho de Trelew”.

El ataque comenzó luego de que una mujer ingresara al lugar donde estaba Luque con un cuchillo y amenazara a los presentes. Un instante después, se inició una balacera al rededor del local, que quedó registrada en fotos y videos que ahora están a disposición de la Justicia, según indicó Luque en una conferencia de prensa.

“A nosotros nos fortalece esto, no nos amedrenta. Pero no vamos a dejar a la ciudad en estas condiciones. Sabíamos lo que ocurría en la ciudad de Trelew, pero no nos imaginábamos que el nivel de violencia era de este nivel”, señaló el también intendente de Comodoro Rivadavia.

A través de sus redes sociales, el referente de Arriba Chubut apuntó directamente contra Torres y Maderna. “Parecía una escena de película, pero es real y fue armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos”, escribió en Twitter, en una publicación que incluyó imágenes de lo sucedido. Y continuó: “Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo. La violencia de Torres y su socio Maderna es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita”.

Maderna respondió. “Primero y principal repudio en lo absoluto todo tipo de violencia. También aclarar que no tengo nada que ver con Torres. No estoy trabajando políticamente en la actualidad”, indicó el dirigente en un comentario en la publicación de Twitter que realizó Luque. Y agregó: “Lo que no me parece @luquejuanpablo que me tengas que señalar respecto a los sucesos ocurridos esta tarde los cuales no tengo absolutamente nada que ver”.

“Puedo entender que tu nerviosismo te supere pero eso tampoco te da derecho a acusar con tal liviandad. En definitiva, entiendo tu desesperación pero todo tiene un límite. Por favor hace tu campaña…”, le dijo.

La respuesta de Torres

Torres realizó una conferencia de prensa junto a su aliado e intendente electo de Trelew, Gerardo Merino, en la que repudiaron los hechos de violencia.

“No solo no tenemos nada que ver, sino que la ciudadanía eligió el 16 abril para que esto no vuelva a pasar”, indicó Merino, quien además aclaró que no tiene “ninguna relación” con Maderna.

Por su parte, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio vinculó los hechos de violencia en Trelew con el sindicato de Camioneros, sobre el que dijo que “utiliza sus internas gremiales en la política”, además de endilgarle a Luque su relación con la Uocra.

“Nosotros vamos a acompañar con material audiovisual, con las caras, los nombres y apellidos de quienes estuvieron agrediendo. No es la primera vez que el sindicato de Camioneros participa de un hecho de violencia en Trelew”, denunció Torres.

