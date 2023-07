Elecciones en Córdoba: Larreta y Bullrich, pendientes del impacto nacional de la disputa por una ciudad clave

escuchar

Este domingo puede ser un día clave para Juntos por el Cambio. En otra disputa con impacto en las PASO presidenciales y, sobre todo, en el futuro equilibrio de fuerzas dentro del frente opositor, el diputado nacional Rodrigo de Loredo, referente de Evolución Radical, la fuerza que lidera Martín Lousteau, buscará desbancar al PJ de la capital de Córdoba, una de las tres ciudades más densamente pobladas del país, en las elecciones municipales. Atentos a las chances de que De Loredo, un equilibrista en la interna de JxC que tiene llegada a todas las terminales de Pro, supere al peronista Daniel Passerini, delfín de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, en la contienda por la jefatura comunal, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los protagonistas de la interna presidencial de Juntos por el Cambio, buscarán capitalizar un eventual nuevo triunfo del conglomerado opositor sobre el peronismo en una de los territorios más influyentes del país. Como ocurrió el fin de semana pasada en Santa Fe, los dos estarán esta noche en Córdoba para esperar los resultados.

En la cruzada de De Loredo por llegar la intendencia de Córdoba se cuela la interna que tienen Macri y Bullrich con Larreta y el eje radical Lousteau-Gerardo Morales. Y que la performance de De Loredo tendrá lecturas nacionales para la interna de JxC.

A diferencia de las decisivas PASO en Santa Fe, donde Larreta y Bullrich midieron fuerzas al apostar por candidatos propios en la interna de JxC, De Loredo, socio de Luis Juez en la provincia -cayó derrotado frente a Llaryora en los comicios a gobernador-, no tuvo que atravesar una interna, ya que en Córdoba no hay primarias. Por lo tanto, el alfil de la fuerza de Lousteau tejió durante toda la campaña para reunir el apoyo de las máximas figuras de Pro. No solo consiguió que Larreta y Bullrich fueran a acompañarlo en el tramo final de su maratón proselitista para suceder a Llaryora en la capital provincial, sino que logró el fuerte respaldo del expresidente Mauricio Macri. El fundador de Pro siente predilección por el extitular de Arsat. Incluso los macristas paladar negro aseguran que el exmandatario siempre respaldó a De Loredo como eventual candidato a la gobernación. Por eso, se quejan de que Larreta, que apostó por impulsar la postulación de Juez desde el año pasado, busque apropiarse de la figura de De Loredo antes de los comicios. “De Loredo es Macri. No sabemos qué quiere vender el larretismo, pero ellos siempre apoyaron a Juez hasta que pasó lo de Schiaretti. El único que siempre lo bancó a Rodrigo fue Mauricio”, repiten cerca del expresidente. Por caso, Soher El Sukaria, compañera de fórmula de De Loredo, integra la tropa del ala dura de Pro.

Entre los armadores de Bullrich mascullan malestar con Larreta: lo acusan de montar un “show” en las provincias donde hay elecciones o “extorsionar” a dirigentes para que expliciten su alineamiento. “No vamos a entrar en el tironeo ni en la discusión de quién hizo más o menos [en la campaña]. Gana o pierde Rodrigo”, dicen. El asunto Córdoba es crucial para Bullrich. Ella fue una de las principales opositoras al frustrado pacto con Schiaretti, que apalancó Larreta. Confiados en el potencial de la exministra, consideran en ganar las PASO con la acumulación de crédito social, no con el peso de las estructuras.

En el larretismo -que debieron reconstruir el vínculo con Juez y De Loredo tras el fallido intento de incorporar a Schiaretti a JxC- se ilusionan con sumar un nuevo triunfo simbólico a su cosecha tras las apuestas por Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Es que si bien De Loredo mantiene sus lazos con Macri y Bullrich, claves para retener al núcleo duro del universo de votantes antikirchneristas en Córdoba, fuentes cercanas al jefe porteño confían en que el diputado se terminará inclinando por el proyecto presidencial de Larreta. En caso de que logre un triunfo en los comicios, se preparan para que mantenga una posición neutral en el búnker, donde coincidirán Larreta y Bullrich. No obstante, aguardan que De Loredo haga un gesto de apoyo al jefe porteño antes de las PASO del 13 agosto. Basan su esperanza en la convicción de que De Loredo elegirá el mismo bando que Lousteau y Emiliano Yacobitti, los arquitectos de Evolución Radical, o el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. Se trata de aliados estratégicos de Larreta. En cambio, otros colaboradores de Larreta son más cautos. “Ayudamos mucho a Rodrigo”, insisten entre los consejeros del jefe porteño. Como en el caso de Pullaro, Larreta y los suyos asisten con recursos a los candidatos propios en la mayoría de los distritos. “¿La Ciudad financia a JxC en todo el país?”, ironizan en el campamento de Bullrich.

Más allá de que el referente de Evolución Radical coquetea con un perfil “halcón” dentro del ecosistema de la UCR –estuvo cerca del Grupo Vendimia, promotores de Bullrich-, los larretistas consideran que De Loredo apeló a un modelo de campaña similar al de Larreta o Pullaro. Aventuran una elección reñida con el delfín de Llaryora y no subestiman el peso del aparato del oficialismo cordobés. “Al igual que con Pullaro, apoyamos al máximo a Rodrigo”, machacan en el comando de campaña de Olazábal.

El resultado de la disputa que protagonizarán De Loredo y Passerini este domingo por la Capital provincial podría impactar en el tablero nacional. Es que en un sector del larretismo que se entusiasman con reflotar la chance de explorar un acuerdo con Schiaretti , precandidato a presidente. Otros asesores del alcalde prefieren ser más precavidos, aunque insisten en que la ampliación permitió ganar en San Juan, San Luis y Santa Fe. ¿Anhelan que el “gringo” decline su postulación -sus votos se solaparían con los del alcalde- a cambio de garantizarle puestos codiciados en un eventual gobierno de JxC? A partir del lunes, se reactivarían las conversaciones, según fuentes de Pro.

