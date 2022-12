“Se burlaban y no me habilitaban el micrófono”: la denuncia de Silvia Lospennato a diputados del oficialismo

escuchar

Tras el escándalo que derivó en una Cámara alta aún más dividida por la sesión del último jueves, un nuevo video del caótico día en el Parlamento fue difundido por la diputada nacional por Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato. La legisladora difundió imágenes que explicarían el origen de las discusiones entre oficialismo y oposición en el recinto, cuando no hubo quórum para renovarle la presidencia a Cecilia Moreau.

“Esto no lo vio nadie en vivo porque cuando ingresé al recinto a pedir que se levantara la sesión preparatoria cortaron la transmisión oficial, se burlaban y no me habilitaban el micrófono”, aseguró hoy Lospennato, con un video que difundió en su perfil de Twitter.

Y enfatizó: “Por suerte los asesores del bloque pudieron grabarlo con sus celulares”.

Esto no lo vio nadie en vivo porque cuando ingresé al recinto a pedir que se levantara la sesión preparatoria cortaron la transmisión oficial, se burlaban y no me habilitaban el micrófono. Por suerte los asesores del bloque pudieron grabarlo con sus celulares

En las imágenes que publicó en Twitter, se puede observar a Lospennato sentada sola en el sector opositor de la Cámara baja. La parlamentaria levanta la mano y pide la palabra. “Sorora”, susurra jocosa una mujer de forma repetida en referencia a su participación a la campaña por la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

“¡Pido la palabra!”, exclamó a Lospennato. A pesar de los repetidos intentos por hablar en el recinto, la respuesta generalizada son abucheos. “No se cansan de violar las normas. Ya pasó la media hora, no tienen quórum, esta sesión ya se cayó, así que quédense los que quieran”, protestó la diputada.

Ante la negativa a concederle la palabra, y luego de levantarse de su asiento, Lospennato vuelve a hablar al micrófono.

