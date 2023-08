escuchar

EL CALAFATE.- Tras los resultados electorales del domingo, cuando el kirchnerismo perdió por primera vez en 32 años la gobernación de Santa Cruz, la mandataria Alicia Kirchner recibió hoy al gobernador electo, Claudio Vidal, para iniciar la transición del mandato de cara al próximo 10 de diciembre. Vidal, en su primera entrevista radial, pidió ayer una traspaso transparente y advirtió: “No voy a dejar que hagan lo que quieran en los últimos meses de Gobierno”.

La reunión fue a solas y se llevó adelante en el Salón de Escudos, ubicado junto al despacho de la gobernadora. “Intercambiaron información sobre la situación actual de la provincia y la proyección a futuro”, señalaron de manera oficial desde la gobernación. Vidal había adelantado ayer que el 10 de diciembre ingresará a Casa de Gobierno con escribanos para dejar registro del estado en que recibiría las cuentas públicas de la provincia .

Alicia Kirchner lo saludó a Vidal el lunes al mediodía por la victoria. Recién a las 4 de la madrugada de ese día se supo aquí quien fue el ganador: Vidal, con el frente Por Santa Cruz, alcanzó el 46,48% de los votos emitidos imponiéndose a Unión por la Patria que llegó al 43,82%, lo que representa una diferencia de 4301 votos.

Recién hoy se dio el primer encuentro oficial entre la gobernadora saliente y el gobernador electo. “Estos años logramos poner de pie nuestra provincia, y sentamos las bases para el crecimiento, es importante que el futuro gobernador conozca todo lo que hicimos”, expresó la cuñada de Cristina Kirchner a través de sus redes sociales, en las que compartió una foto del encuentro.

Hoy me reuní con Claudio Vidal para comenzar a trabajar en la transición y pondremos a disposición toda la información. Estos años logramos poner de pie nuestra provincia y sentamos las bases para el crecimiento, es importante que el futuro gobernador conozca todo lo que hicimos.… pic.twitter.com/TlR5PgNcTk — AK (@aliciakirchner) August 16, 2023

La reunión de hoy se dio después que ayer Vidal advirtiera en una entrevista con la FM News de Río Gallegos que esperaba una transición en paz, que requería que le entreguen la información completa a sus equipos técnicos. “ Estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando se haga todo en forma correcta, transparente con normalidad y facilite la información que nuestros equipos para las distintas áreas vaya solicitando ”, desafió Vidal, dirigente sindical del gremio petrolero más poderoso de la provincia y diputado nacional del partido SER, la fuerza política propia.

Tal vez para evitar lo que está sucediendo en San Luis, donde Alberto Rodríguez Saá sumó personal a la administración pública a pesar de los pedidos de austeridad del gobernador electo, Claudio Poggi, Vidal advirtió: “Voy a ser respetuoso, pero me tienen que creer que si tenemos que convocar al pueblo porque vemos que están vaciando el estado porque nos quieren perjudicar los próximos años de gestión, vamos a movilizar a la sociedad para que realmente sean los testigos de lo que está pasando en el Estado. Ese es nuestro compromiso”.

“Ministro que roba se tiene que ir”

En la misma entrevista radial advirtió que su gestión es a partir del 10 de diciembre y no se iba a responsabilizar de lo ocurrido antes de esa fecha en tanto que lanzó una frase con el intento de darle transparencia a su gestión. “Planteamos eliminar la corrupción del Estado: funcionario que roba, ministro que roba se tiene que ir y tendrá que dar explicaciones a la justicia. Planteamos un Gobierno transparente donde la sociedad tenga acceso a los movimientos de los fondos públicos del estado”.

Además, pidió plazo de un año y medio para acomodar la provincia. “Sabemos que va a ser una tarea difícil, pero no imposible, creemos fielmente que en un año y medio de gestión, terminando de robar en esta provincia, vamos a poder notar cambios profundos en beneficio de los trabajadores del estado y de la infraestructura”, afirmó Vidal parafraseando al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo.

Claudio Vidal, el sindicalista petrolero que desbancó a los Kirchner del poder en Santa Cruz Horacio Córdoba

En la misma entrevista, Vidal aseguró que no despedirá empleados públicos, pero sí garantizó que revisará la planta estatal para asegurarse que todos los nombrados cumplan funciones. ”Todos a trabajar, a esos miles de empleados que son favores y acomodos de algunos y no viven en la provincia, tratamiento aparte, los intimaremos a cumplir funciones a Santa Cruz. Tiene que volver a la provincia, no pueden recibir un salario. Habrá un equipo de auditores médicos y de recursos humanos”, aseguró el gobernador electo y sindicalista.

Claudio Vidal y Alicia Kirchner se conocen, fueron socios políticos en el 2019, cuando Vidal fue candidato a gobernador dentro del Frente de Todos y sus votos fueron fundamentales para que la gobernadora sea reelecta. La noche del triunfo del 2019, Alicia le agradeció a Vidal, pero no lo invitó a subir al escenario.

Vidal logró bloque propio en la Legislatura santacruceña. Sus diputados acompañaron algunas medidas del Gobierno, pero no fue convocado para ser parte de la gestión de Alicia Kirchner. Dos años después, Vidal, disputó las elecciones de medio tiempo, pero ya fuera del kirchnerismo, lo hizo con su partido, SER, que creó desde el corazón del gremio petrolero y armó bloque propio en el Congreso de la Nación. Acompañó leyes con el bloque kirchnerista, pero también se empezó a diferenciar en gestos y discursos del kirchnerismo en la provincia. Ese mismo armado lo dejó hoy en la gobernación.