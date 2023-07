Elecciones en Santa Fe: Larreta aseguró que el trabajo en Seguridad de Pullaro fue clave para ganar la elección

escuchar

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que el trabajo en seguridad de Maximiliano Pullaro fue la clave en su triunfo de ayer en las PASO santafesinas con un amplio margen sobre Carolina Losada, e incluso, fue el candidato más votado de la provincia ya que dejó muy lejos al peronista Marcelo Lewandowski.

Larreta consideró hoy que la victoria de Pullaro es “un mensaje a un laburante”. “[Maximiliano Pullaro] conoce la provincia, la recorrió, es un tipo con experiencia y trayectoria, estuvo a cargo de la seguridad durante el gobierno de Lifschitz” , definió. El dirigente socialista fue ministro de Seguridad en el gobierno del ya fallecido exgobernador Miguel Lifschitz, entre 2015 y 2019.

Así, en declaraciones a LN+, Larreta argumentó que en esa gestión “bajaron los crímenes a la mitad”. “Hoy volvieron a duplicarse”, contrastó el jefe de Gobierno porteño, y reforzó: “[Pullaro] metió en cana a líderes de Los Monos y otras bandas, había más policía en la calle en Santa Fe”.

Por otra parte, destacó también que Pullaro llevó a cabo una “una campaña propositiva”. “Le contó a los santafesinos cómo mejorar la seguridad, el campo, la educación de sus hijos, le habló a la gente preocupada por la salud. Es un trabajo de la amplitud, ellos crearon el frente de frentes, incorporando al socialismo, a todos”, explicó.

Horacio Rodríguez Larreta levanta la mano de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

Por otra parte, Larreta consideró que en Santa Fe no se dio una interna virulenta y que tanto Losada como Mónica Fein, sus oponentes en la interna, reconocieron el triunfo de Pullaro “muy rápido” y se pusieron “a disposición”.

Así, también hizo un balance sobre los votos logrados por Pullaro. “La Argentina de la injuria va quedando atrás, la muestra es que la Argentina de los hechos, de los resultados, de la trayectoria y conocer los temas, las propuestas en detalles es lo que la gente valora, la gente no quiere más la violencia que es lo que nos llevó adonde estamos hoy”, dijo.

En este contexto, Larreta se comparó con Pullaro. “Dejó atrás cualquier agresión y dijo: a partir de mañana trabajamos juntos. Ese el camino en el que yo creo”, siguió, y subrayo: “ Jamás me han escuchado una crítica personal, agravio, para ganarle al kirchnerismo . Tenemos que estar juntos, por eso nunca me van a escuchar con agravios personales o insultos porque no es bueno para los argentinos ese nivel de violencia. Esa política de la agresión ha hecho una argentina pendular”.

Lewandowski aspiraba a convertirse en el postulante más votado individualmente, pero la sumatoria de votos de todo el peronismo quedó a más de 35 puntos de JxC y cosechaba poco más de la mitad de los sufragios con los que Omar Perotti accedió a la gobernación en 2019. La fuerza oficialista sufrió además una dispersión de votos inesperada hacia el candidato de La Cámpora, Marcos Cleri, quien arañaba el 4,1% de los sufragios y recibió este domingo duras recriminaciones en un sector del kirchnerismo a nivel nacional.

