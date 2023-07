Elecciones en Santa Fe: Aníbal Fernández aseguró que “pueden revertirse sin ningún inconveniente”

escuchar

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el peronismo puede dar vuelta las PASO de Santa Fe, donde sufrió una contundente derrota a manos de Juntos por el Cambio por 63 a 27 por ciento, una diferencia de 36 puntos .

“No es una elección general y no tiene nada que ver con los votos que va a sacar cada uno, pueden revertirse sin ningún inconveniente y hay casos en el mundo para explicarlo. Hay que prepararse para dar una propuesta formal que llame la atención del electorado y que pueda permitir llegar a ser gobernador o no”, aseguró Fernández en declaraciones a la radio AM 750.

“Están mirando esto como si fuera una preelección. las PASO son una interna, podés sacar más o menos votos y en ese marco no me indica nada a futuro. El peronismo ya tiene candidato, que es Marcelo Lewandowski, que me merece respeto. Habrá que pensar una estrategia de ir a ver a los candidatos que no acompañaron, porque las barbaridades que se dijeron en las elecciones me dan que pensar que quienes acompañaron a Carolina Losada tienen una visión distinta y Mónica Fein, que fue intendenta de Rosario, sacó un porcentaje limitado pero que también debe pensar más o menos lo mismo y hay que pensar qué van a hacer los santafesinos porque uno no tiene por qué meter la cuchara ahí”, señaló el ministro de Seguridad.

Al ser consultado sobre cómo podría el peronismo santafesino dar vuelta la elección, Fernández afirmó: “Lo primero que habría que hacer es tener un pensamiento basado en propuestas que le llamen la atención al electorado. No va a ser mágico. Si se divide se divide, es muy difícil llamar a los que se dividen para que se junten. Tiene que haber vocación de ir juntos. Me parece que lo que se daba en las candidaturas a gobernador en esta provincia, que no es una elección general y no tiene nada que ver con los votos que va a sacar cada uno, pueden revertirse sin ningún inconveniente y hay casos en el mundo para explicarlo. Hay que prepararse para dar una propuesta formal que llame la atención del electorado y que pueda permitir llegar a ser gobernador o no”.

Después de una campaña dura, con cruces de denuncias, el exministro de Seguridad de Santa Fe Maximilia Pullaro venció por un margen más grande de lo esperado a su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, pero más allá de la batalla interna, el resultado aportaba una sorpresa: Pullaro se transformó en el candidato más votado de la provincia y dejó muy lejos al peronista Marcelo Lewandowski, que aspiraba a convertirse en el postulante más votado individualmente. De hecho, la sumatoria de votos de todo el peronismo quedaba este lunes a 36 puntos de Juntos por el Cambio y cosechaba poco más de la mitad de los sufragios con los que Omar Perotti accedió a la gobernación en 2019.

Con el 98,69% de las mesas escrutadas, Pullaro obtenía el 32,55% del total de los votos afirmativos, contra el 21,56% de Losada y el 8,94% de la socialista Mónica Fein. Juntos por el Cambio acumulaba el 63,05% de los votos y dejaba muy lejos al frente peronista, con el 27,93%. El más votado en esa interna era Lewandowski, pero con solo el 17,89% del total de los votos afirmativos.

Horacio Rodríguez Larreta levanta la mano de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

Lewandowski hizo una campaña con bajo perfil y el peronismo sufrió además una dispersión de votos inesperada hacia el candidato de La Cámpora, Marcos Cleri, quien arañaba el 4,15% de los sufragios y recibió el domingo duras recriminaciones en un sector del kirchnerismo a nivel nacional.

No hubo una merma importante en el porcentaje de asistencia a los comicios, como se temía en la previa. Sufragó un 64 por ciento, casi igual que en la PASO de 2021. Tampoco se produjeron episodios violentos, un miedo que sobrevolaba por los antecedentes que había hace dos años y por el clima tenso que reina hoy, con 156 homicidios en lo que va de este año.

Uno de los ejes más importantes de la campaña fue el narcotráfico y las consecuencias que provoca en Rosario desde hace diez años. Pullaro se mostró más sólido, aunque no aportó precisiones sobre cómo enfrentará ese “flagelo”, con el que no logró avances determinantes cuando fue ministro de Seguridad. El fracaso de Perotti en materia de seguridad dejó a Pullaro como alguien que durante la gestión de Lifschitz, aunque sea, había logrado un empate.

Losada decidió en la campaña enfrentar a su rival con fuertes cuestionamientos. Le adjudicó un pasado oscuro. Reavivó las condenas por narcotráfico contra policías que fueron cercanos al exministro, como Alejandro Druetta. Pero Pullaro decidió no responder. Su estrategia fue más allá del rival interno y funcionó para sus intereses. Losada denunció una campaña sucia subterránea, pero se mantuvo frontal contra el exministro de Seguridad y hasta llegó a anticipar que no lo iba a convocar después de los comicios, si ella vencía. Su derrota cambió ese escenario, impensado hace dos años, cuando venció a Pullaro en los comicios legislativos de 2021.

“Yo soy una persona de la democracia, en las buenas y en las malas. Ganó Juntos por el Cambio, con el 70 por ciento de los votos. Es un resultado para que celebremos todos. Felicité a Pullaro y a partir del lunes vamos a estar empujando para que gane” esta fuerza, planteó Losada, cerca de las 21 horas. Media hora antes, con escasos cómputos oficiales cargados en el sistema oficial, Federico Angelini, compañero de fórmula de Losada, llamó a sus rivales internos para felicitarlos por la victoria.

El exministro de Seguridad logró cautivar a la estructura tradicional del radicalismo tras su candidatura. Se ligó poco con Horacio Rodíguez Larreta, que respaldó su candidatura. Un gesto en este plano fue que en su búnker el primero que salió a hablar con optimismo fue el presidente de la UCR a nivel provincial, Felipe Michlig. “Mi departamento (Castellenos) tiene 32 localidades y Pullaro visitó 29″, apuntó. Ese fue el espíritu de la campaña del exministro. Caminar toda la provincia, con una ventaja frente a la decisión que tomó a último momento Losada, desde el año pasado.

Cerca de las 21.20, Pullaro salió a anunciar su victoria, con cierta cautela, sin euforia. “El cambio empezó en la provincia de Santa Fe y va a ser en todo el país”, aseguró Pullaro, al lado de Martín Lousteau.

Recriminaciones en el peronismo

Lewandowski hizo una pésima elección Marcelo Manera - LA NACION

El triunfo arrollador de Pullaro fue lapidario no sólo para Losada, sino también para el peronismo. En el búnker del PJ, en el hotel Ross Tower, las recriminaciones iban dirigidas a Perotti, que escamoteó su respaldo a Lewandowski hasta la última hora del cierre de listas. Perotti no se movió de Rafaela. Había logrado ser el candidato más votado como candidato a diputado. Su pretensión es ser presidente de la Legislatura santafesina, un camino que siguieron los últimos tres gobernadores, porque en Santa Fe no hay reelección, y el manejo de esa caja millonaria garantiza mantener las estructuras políticas.

Desde el entorno de Lewandowski estaban con mucha bronca por los escasos fondos que el candidato peronista tuvo disponibles para la campaña. Pero había otro destinatario de la furia: Marcos Cleri, candidato de La Cámpora, que con un intenso ensayo proselitista consiguió restarle votos a Lewandwoski.

“Tenemos que pensar en una campaña distinta. Empieza otra elección desde mañana. Vamos a ir contando cada una de las propuestas”, ensayó el senador nacional después de las 21.30, luego de que Pullaro anunciara su victoria. “Estamos satisfechos con lo que teníamos que hacer. Hemos logrado una amplia diferencia y vamos a representar el 10 de setiembre a este frente”, agregó.

Lewandwoski no pudo desplegar el discurso que tenía preparado y que iba a ser el broche de la noche. Ser el candidato más votado. Su mala perfomance pone en una delicada situación al peronismo en Santa Fe. Un síntoma del escenario que es la decisión que tomó el gobernador de viajar a la India tres días después de la elección, en un periplo de diez días. “Se va y no da la cara”, sentenciaban desde el búnker de Lewandwoski.

