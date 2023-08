escuchar

La mayoría de los analistas de opinión pública que realizaron encuestas preelectorales estuvieron lejos de prever el resultado de las elecciones, donde sorpresivamente se impuso Javier Milei como el candidato más votado, por encima incluso de Juntos por el Cambio, con notorias excepciones. Todos daban ganadores a Juntos por el Cambio.

Sí hubo quienes se acercaron a los votos obtenidos por Juntos por el Cambio, en torno al 30 por ciento, y fueron pocos los que pusieron a Unión por la Patria en torno a los 25 puntos.

La mayoría de los encuestadores volvieron a fallar sus pronósticos

Esta dispersión entre las previsiones y las encuestas se viene dando desde 2015 y se reiteró en 2019, cuando anticiparon una elección pareja, y Alberto Fernández desplazó a Mauricio Macri desde las PASO. En 2021 no les fue tan mal: en provincia de Buenos Aires la mayoría había anticipado que Diego Santilli y Facundo Manes juntos iban a estar por encima de Victoria Tolosa Paz.

Ahora volvieron a errar con Milei. Todos los sondeos habían estimado un triunfo de Juntos por el Cambio por entre 29 y 38 por ciento de los votos, segundo el voto del Unión por la Patria, al que adjudicaban entre 25 y 32 % y tercero Javier Milei, con pronósticos de entre 14 y 24 por ciento.

Resultados oficiales

Los resultados oficiales muestran a Milei con un 30 por ciento de los votos, 28 por ciento para Juntos por el Cambio y 26 por ciento de Unión por la Patria.

Las encuestadoras que le dieron la mayor cantidad de votos a Milei son Zuban Córdoba, que lo colocó con un 25 por ciento de los votos, y Opinaia, con un 22 por ciento de los sufragios.

Gustavo Córdoba, de Zuban, dijo a LA NACION que ellos fueron los que más se acercaron con sus estudios a los resultados obtenidos en estos comicios. Señaló que tenían registros que colocaban a Milei ganador en Mendoza, con 40 puntos, con 35 en la Pampa y Entre Ríos y con 30 puntos en Córdoba. “Nosotros decíamos esto y nos cargaban, hablamos de tres tercios precarios”, dijo el analista.

Y recordó lo que decían en la campaña: “Comentábamos que era un voto castigo all inclusive para el oficialismo y para la oposición y ahora deberá primar la humildad, en los perdedores, pero también entre los ganadores”.

Y explicó: “Ahora empieza otra historia hay que ver si Bullrich y Milei se fagocitan, o si el ala moderada de Juntos por el Cambio se queda. El desafío de Bullrich ahora es contener a los larretistas y entender que nadie gana, hasta que gana”.

La dispersión entre las previsiones y las encuestas se viene dando desde 2015 Alejandro Pagni - AFP

Córdoba explicó por qué las encuestas ajustadas dieron este resultado. “Reivindico esta herramienta, no como de pronóstico, sino de comprensión del contexto, no como aquella que nos pueda dar un ganador como en una carrera de caballos, sino que buscamos entender porque la gente va a buscar una cosa y no otra, por eso el contexto es más importante que el dato”. El especialista no descartó que los hechos de violencia que tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires horas antes de votar hayan incidido en los sufragios obtenidos por Milei.

Actor importante

“Milei va ser un actor muy importante en el Congreso y no podemos descartar que gane. Nosotros fuimos los que lo dimos más alto y cuando otros decían que se desmoronaba, entendíamos que era una crisis de crecimiento, no veíamos que hubiera una caída y lo ocurrido estas últimas semanas pudo haber incidido en el voto a Milei”, indicó.

Zuban Córdoba y Opinaia daban de todos modos el triunfo a Juntos por el Cambio con un 30 % y a Unión por la Patria en segundo lugar con un 27 y 22 por ciento respectivamente.

Opinaia le daba 18% a Patricia Bullrich y 12% a Horacio Rodríguez Larreta. Zubán Córdoba, al revés: daba ganador a Rodríguez Larreta con un 16,4%. Según sus sondeos, Bullrich obtenía13,3% de los votos.

Juan Mayol de Opinaia destacó que sus trabajos se acercaron al 29 % de Juntos por el Cambio y al 22 % de Milei. “Teníamos cortes que nos sorprendían cuando empezamos a ver que Milei empezaba a permear en el núcleo electoral del kirchnerismo, en las clases más bajas, en las provincias y en el conurbano, empezamos a preguntarnos si esto tenía un límite”.

“Probablemente algunas de las cuestiones que sucedieron estos días, como la corrida del dólar, o los hechos de inseguridad hayan incidido en incentivar esta tendencia. MIlei recogió el hastío y la frustración social con la clase política en general, y Milei sintonizó con este discurso anticasta”, dijo Mayol.

Como sus colegas, cree que ahora “empieza otra campaña, con los candidatos más ordenados, donde el riesgo mayor era la fuga de votos de Juntos por el Cambio si ganaba Larreta, y hay que ver qué distancia se da entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Pero Larreta y Bullrich se van a terminar alineando de cara a la general. Está claramente abierto el panorama. Una coalición u otra pueden quedar fuera del balotaje, incluso Juntos por el Cambio”.

En los últimos sondeos, Atlas Intel había registrado una tendencia en alza de Milei, que obtenía un 24% de los votos, contra un 22% de Unión por la Patria y un 19% para Bullrich y un 11% para Larreta.

Aquellos que colocaron a Juntos por el cambio en torno a un 30% son Zuban Córdoba, Opinaia y Taquión, que también fueron los que más se acercaron al voto de Unión por la Patria.

Los encuestadores señalaron que los encuestados no contestaban sus sondeos, estaban hastiados, desanimados, o desenganchados del proceso político. Para muchos analistas la herramienta que usaron para pulsar la opinión pública no alcanzó para saber dónde estaba parado el electorado.

Otras de las razones del fracaso de los sondeos es que los entrevistados además del desinterés, escondieron sus opiniones. Tal vez porque Milei en un momento de la campaña se transformó en un candidato vergonzante, cuando surgieron las denuncias en su contra, o porque la bronca que puede destilar el voto al libertario se expresaba como enojo o indecisión, sin ponerle un nombre propio. Un elector desengañado de las estructuras de los partidos tradicionales que ni siquiera consideraba a los encuestadores.