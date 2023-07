Eleeciones: Cynthia Hotton denunció que le robaron junto a su equipo durante una recorrida por Almirante Brown

escuchar

Cynthia Hotton, precandidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio (JxC), denunció por redes sociales que ayer por la tarde fue asaltada en plena recorrida de campaña por San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. “No tuvimos ni un segundo y se metieron por las ventanillas de los autos”, expresó la dirigente del partido Más Valores. En diálogo con LA NACION dijo que no hizo la denuncia policial “porque uno ya sabe que no va a pasar nada”.

“Fue ayer en el barrio de Don Orione, en Francisco Solano, partido de Almirante Brown. Siempre estoy recorriendo el conurbano, en zonas muy carenciadas y vulnerables, pero ayer estuvimos en una calle bastante complicada y como hacía calorcito bajamos las ventanillas de los autos. Pasamos por una cuadra donde había bastante gente con nenes y nos pegan un grito: ‘Les van a robar’. No tuvimos ni un segundo y se metieron por las ventanillas”, contó Hotton a este medio.

La precandidata a senadora nacional de JxC explicó que ella se encontraba junto a siete integrantes de su equipo, en plena recorrida de campaña, cuando un grupo de hombres “se metieron por las ventanillas” del vehículo en el que ella viajaba.

Sin embargo, luego de un “fuerte forcejeo” con su asistente, los agresores abordaron el segundo vehículo donde viajaba el candidato a senador Pedro Sepúlveda, precandidato a senador bonaerense por la sexta sección electoral, a quien arrebataron su celular.

“No hicimos una denuncia, porque uno ya sabe que no va a pasar nada. Hasta que las cosas no cambien y no haya una Policía comprometida con buscar a los responsables, no vale la pena”, aclaró Hotton.

En cambio, la dirigente del partido Más Valores utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido y acompañó su mensaje con un video en el que denunció que, junto a su equipo, fue víctima de un robo.

“Visitando el Barrio Don Orione en Almirante Brown fuimos víctimas de aquello que sufren los vecinos de la Provincia de Buenos Aires todos los días. La inseguridad mata. No podemos vivir con miedo”, sentenció Hotton por Twitter”.

Por su parte, desde la intendencia de Almirante Brown encabezada por Juan Fabiani, no brindaron mayores datos del hecho aunque señalaro que no figuraba ninguna denuncia policial por parte de la precandidata.

