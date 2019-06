La diputada participó de La noche de Mirtha Legrand Crédito: Prensa Mirtha Legrand

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2019 • 22:10

La diputada nacional por CC-ARI Elisa Carrió participó esta noche del programa La noche de Mirtha Legrand, donde se refirió a su reciente libro Vida: mi paso por la política. Mi conversión religiosa. Mi intimidad. Dijo que lo escribió porque "necesitaba plata" y aprovecho para leer algunos pasajes. También participó de una pequeña improvisación junto a la actriz Fátima Florez, que interpretó a Cristina Kirchner, y opinó sobre la coyuntura política.

Carrió apuntó contra el presidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó, que no renovará su banca, al parecer por haber perdido poder frente a Marcos Peña. "Lo quiero a Monzó, pero a mí no me dio la palabra. Eso no me pasó con nadie en todos estos años en la cámara de Diputados. Ningún presidente de la cámara me negó la palabra", contó. También, acusó al legislador de haber enviado a Julián Domínguez para que la convenza de "romper relación" con el Gobierno.

Una vez más, apoyó al Gobierno y opinó que Miguel Pichetto es "el mejor candidato a vicepresidente". "En las elecciones nos jugamos la historia. Tenemos que tener república. Si gana la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner podemos volver a un régimen como el de Maduro". Y concluyó: "Construí Cambiemos con Mauricio Macri y mantengo Cambiemos porque creo en la República y defiendo la República".

"Por primera vez desde la época de Marcelo T. de Alvear logramos que un presidente que no es del PJ termine su mandato y lo estamos logrando con el sacrificio de mucha gente. Estamos recuperando la república", dijo. Y agregó: "Si te robaron tres generaciones, una difícil te tenés que bancar".

Por último, se refirió a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. "Para mí es como una hija maravillosa. Pido que recen por Vidal porque es muy difícil gobernar la provincia, estar encerrada y amenazada es terrible. Yo la quiero muchísimo", expresó.