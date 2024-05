Ley Bases y paquete fiscal | El kirchnerismo denunció irregularidades en los textos comunicados al Senado y pedirá su nulidad

Escuchar

Unas horas antes de que comience el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones del Senado, el jefe de bloque del kirchnerismo en Diputados alzó la voz para declarar nula la comunicación enviada por la Cámara de origen y objetó el desempeño del titular del cuerpo, Martín Menem.

A través de X, el santafecino Germán Martínez (UxP) denunció diferencias entre el texto votado en el recinto y aquel enviado al Senado. “Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad”, dictaminó el legislador. Por eso, anunció que ya solicitaron al presidente de la Cámara “que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”. En el mensaje enviado, además, impugna el desempeño de Menem al frente del cuerpo y señala que estas irregularidades suponen “un incumplimiento manifiesto de sus deberes como funcionario público”.

IMPORTANTE - LEY ÓMNIBUS



El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto.



Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad.



Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado.



⬇️ pic.twitter.com/zrAQiqw9rq — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) May 7, 2024

“Con la sensibilidad que tiene la Ley Ómnibus esto no es una renumeración de artículos, estamos hablando que en el artículo 151 que tiene que ver con el GNL y el artículo 170 que tiene que ver con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Hay cambios de textos y no puede haber cambios de textos, la comunicación al Senado de la Nación es una comunicación nula porque no respeta lo que votaron los diputados”, explicó Martínez en declaraciones a El Destape Radio.

A pesar de la primera victoria legislativa que se anotó el oficialismo con la media sanción en Diputados, el inicio de la discusión en el Senado se da en medio de un clima de incertidumbre donde se suman especulaciones ante la posibilidad de que ambas iniciativas puedan sufrir cambios. Esta situación devolvería ambos textos a la Cámara de origen para una segunda revisión, demorando así la sanción definitiva de las normas que reclama Javier Milei.

Los cuestionamientos de Martínez se suman a esta delicada situación parlamentaria del oficialismo , que necesita las leyes para robustecer su gobernabilidad frente a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI). El Poder Ejecutivo libra una batalla contra el tiempo dado que condicionó la celebración del Pacto de Mayo, el próximo 25, a la suerte de sus proyectos en el Congreso.

En franca minoría, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), con solo siete representantes, trabaja a la par de sus aliados de Pro, con los que suman 13 voluntades. Con dos bancadas kirchneristas que suman 33 senadores, los libertarios pescan avales en un universo de 26 legisladores en el que se encuentra la UCR así como referentes del peronismo no kirchnerista o partidos provinciales. Esta mayoría circunstancial de 39 fue la que logró Victoria Villarruel en su debut como titular de la Cámara, a través de la que le arrebató a UxP la hegemonía en las comisiones.

Sin embargo, los 26 senadores que podrían determinar la suerte de las iniciativas no están garantizadas. Si bien un sector del radicalismo se mostró dispuesto a acompañar el paquete de herramientas del Gobierno, dentro de este espacio conviven referentes que ya han votado diferente de sus colegas de bancada, como el fueguino Pablo Blanco, o el porteño Martín Lousteau.

Lo mismo con los representantes de las provincias patagónicas, con Santa Cruz y Chubut a la cabeza, que están en contra de la restitución del impuesto a las ganancias por el fuerte impacto que tendrá en los trabajadores petroleros.

El cronograma

A las 14, las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado se reunirán para comenzar el debate de los proyectos del Poder Ejecutivo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, explicarán el detalle de las iniciativas. Ambos funcionarios fueron las caras visibles de las trabajosas negociaciones entre la administración libertaria con gobernadores y los legisladores. Le seguirán María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de Presidencia; y los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ambos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Se espera que el debate continúe el miércoles en doble turno. A partir de las diez, expondrán Rodríguez Chirillo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por la denominada Ley Bases. Por la tarde, a partir de las 14, se espera el regreso de Guberman para despejar dudas que existan sobre el proyecto de reforma impositiva.

Bajo este esquema, el oficialismo apunta a que el jueves puedan firmarse los dictámenes. Su objetivo es que la discusión se traslade al recinto en la tercera semana de mayo. Sin embargo, el filtro definitivo será el plenario de comisiones, donde se definirá si las iniciativas deberán retornar a Diputados o si continúan su curso en la Cámara alta.

Temas Actualidad política