Elisa Carrió, sobre Cristina Kirchner: "A una viuda no le discuto una carta"

Elisa Carrió habló este lunes sobre el extenso texto que publicó Cristina Kirchner, en el que se refirió a la crisis económica y la administración de Alberto Fernández. "A una viuda no le discuto una carta", dijo la exdiputada nacional.

"Soy una persona absolutamente incorrecta, pero no resentida ni violenta", expresó en diálogo con el programa Verdad Consecuencia, donde sumó: "A veces el mal te gana, el odio, el resentimiento. Y a ella le ganó eso. Ella odia la clase media, sobre todo a la tradicional, y la clase media no la quiere a ella porque no es decente, es nueva rica".

Sobre la convocatoria de la vicepresidenta a un acuerdo político para solucionar el problema con el dólar y la economía bimonetaria, Carrió le dio la razón y explicó que en el Rodrigazo "se perdió" la moneda argentina: "Eso hizo que se pierda la fe en la institución de la moneda argentina y eso es actuación del propio PJ, de sus internas, y ahora quizás estemos en la misma situación".

"Ella [Cristina Kirchner] tiene los depósitos en dólares, ¿por qué tiene la plata en euros? Porque ellos no confían en la Argentina. Yo nunca tuve un depósito en dólares. Ella sabe porque saquearon la Argentina, los que saquearon la Argentina saben de estas crisis. Esta desconfianza la genera ella. La desconfianza profunda es en el kirchnerismo. No tiene solución porque es la vicepresidenta y la gente la votó. Y yo no soy golpista", dijo.

Para ella, "la desconfianza no la tiene el establishment". "Yo no les creo a los políticos hoy ni al Poder Judicial. Estuve rodeada de delincuentes, compañero de banca mío fue Julio De Vido, el presidente de esa Cámara es Sergio Massa. ¡Por Dios!", expresó.

Sin embargo, aunque coincide con la necesidad de un acuerdo político, dijo que "es mentira" el pedido de Fernández de Kirchner: "Ella no puede porque no ama al otro, y no ama a nadie porque no se ama a sí misma".

Néstor Kirchner

Sobre el expresidente, Carrió fue categórica: "Néstor Kirchner era un psicópata. Un tipo muy inteligente e inescrupuloso y un avaro. Un hombre que quería acumular, por eso robó, ni siquiera para gastar. Saqueó el país para retener dinero y ahora el dinero está húmedo. Durante su presidencia se llevó puesta a toda la oposición y a todos".

"A mí me ofrecieron todos los cargos. Alberto Fernández, que respaldo como presidente porque es el presidente institucional, es la persona que más me persiguió. Le inventaron cuentas a Olivera para que pierda la Capital. Las cosas que me hicieron, las editoriales que me sacaban. Todo esto es Alberto cuando ellos gobernaban", sostuvo.

Según la exdiputada, "el problema son los argentinos a esta altura", porque "la decencia no es querida en el país". "Lo que va a cambiar a la Argentina es la ejemplaridad. No creo en muchos jueces, pero también creo que hay algunos que son valiosos. Tampoco creo en la Cámara de Diputados, como institución la han vaciado. Yo lo viví", contó.

Mauricio Macri

"En Juntos por el Cambio hay gente decente e indecente", dijo Carrió, quien aclaró que el expresidente Mauricio Macri pudo cumplir "algunas cosas y otras no" de sus promesas de campaña.

"Yo no tuve limitaciones porque el acuerdo que hicimos con Mauricio es que no íbamos a garantizar impunidad a nadie. Nosotros mismos hicimos el amparo para que no lo designen a este loco de Echegaray como auditor. Yo hice un gran esfuerzo por la Nación. Perdí para que tuviéramos una salida del kirchnerismo, y me tragué demasiados sapos".

Cuando le preguntaron si hablaba con Macri, eligió la ironía. "Con Macri no me llevo, me dedico al pasto y veo cómo crecen las plantas", concluyó.

