Elisa Carrió criticó el “dólar Qatar”: “Ni la Venezuela chavista tuvo tantos tipos de cambio”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no fue el único dirigente de la oposición que salió a cuestionar los nuevos tipos de cambio que implementó el Gobierno. Elisa Carrió y la Coalición Cívica (CC) se sumaron a las críticas y apuntaron contra el ministro de Economía, Sergio Massa. “Ni la Venezuela chavista tuvo tantos tipos de cambio” , dispararon.

“El fracaso del ministro de Economía Sergio Massa, para contener o dar algún indicio de cómo contener la inflación, está generando un estrés psicosocial de consecuencias imprevisibles para el estado económico de la Nación, y que golpea a todos los sectores sociales”, señalaron de la CC en un comunicado difundido esta mañana.

En ese sentido, el partido liderado por Carrió advirtió que habrá una crisis “de enorme envergadura a partir de fin de año”. “El ministro Massa puede haber garantizado un puente hasta diciembre, pero la sequía que afectará la campaña de trigo y maíz, y sus exportaciones, sumada a las necesidades del mercado interno, van a generar una situación de crisis macro de enorme envergadura a partir de fin de año”, plantearon.

También criticaron el proyecto del presupuesto 2023 y lo calificaron como “mentiroso”. “En este contexto el proyecto de presupuesto supone para 2023 una desinflación de alrededor del 50%, lo que es una meta lógicamente inalcanzable. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un Presupuesto mentiroso ”, consideraron.

A partir de mañana poder viajar para volver a abrazar a tus hijos, hermanos o sobrinos que se fueron del país te va a costar 25% más. Lo llaman dólar Qatar, para miles es el dólar afectos 😢 — Silvia Lospennato (@slospennato) October 12, 2022

A las críticas de la CC, se suman varios diputados que se expresaron vía Twitter para cuestionar la nueva medida económica del Gobierno. “Lo llaman dólar Qatar, para miles es el dólar afectos”, dijo la diputada de Pro Silvia Lospennato y agregó: “A partir de mañana poder viajar para volver a abrazar a tus hijos, hermanos o sobrinos que se fueron del país te va a costar 25% más.”

“¿Con qué tipo de dólar nos sorprenderán hoy? Sin confianza no hay economía ni futuro posible”, disparó Facundo Manes. “Dólar turista, dólar soja, dólar Qatar y hasta dólar Coldplay. Improvisación y falta de rumbo, marca registrada del gobierno”, dijo el senador Nacional por Formosa y presidente del Bloque UCR en la Cámara Alta, Luis Naidenoff.

¿Con qué tipo de dólar nos sorprenderán hoy? Sin confianza no hay economía ni futuro posible. — Facundo Manes (@ManesF) October 12, 2022

Por su parte, el diputado y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, apuntó contra la gestión del Gobierno y remarcó la falta de plan económico. “Crean un dólar ante cada ocurrencia que se les viene a la cabeza. Ya no se sabe si hay quince o cuarenta. Lo que sí se sabe es que no hay ningún plan económico. La inflación imparable, la producción en caída y la pobreza en aumento”, consideró.

En esa misma línea fueron las críticas de Rodríguez Larreta. “Es imposible que alguien invierta a largo plazo en la Argentina” en estas condiciones. No sabes si tenés el dólar Coldplay, el dólar Qatar. Necesitamos un plan, terminar con estas improvisaciones una tras otra”, dijo el jefe de gobierno porteño esta mañana y agregó: “Ya me perdí, no sé cuántos dólares hay”.

EL GOBIERNO DE LOS PARCHES

¿Van a crear un dólar para cada actividad? ¿Cuántos parches más van a inventar para disimular el descalabro de la economía? ¡Nosotros tendremos un plan de cambio profundo, serio e integral, capaz de crear la confianza que hoy no existe! pic.twitter.com/8z685kwezw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 11, 2022

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, apuntó contra “el Gobierno de los parches”. “¿Van a crear un dólar para cada actividad? ¿Cuántos parches más van a inventar para disimular el descalabro de la economía? ¡Nosotros tendremos un plan de cambio profundo, serio e integral, capaz de crear la confianza que hoy no existe!”, dijo Bullrich en su Twitter.

LA NACION