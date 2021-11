Elisa Carrió: “Frente a una derrota inapelable, ellos construyeron una victoria inapelable”

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió participó este jueves desde Exaltación de la Cruz de una conversación en la que insistió en la capacidad del diálogo político y criticó la actitud del oficialismo.

“Hicieron borrar la realidad de las urnas, pero esta es una ficción, porque se muestra con otra realidad. Es parte de lo que se llama una manipulación de la realidad típico de la etapa posmoderna”, dijo. Y sentenció: “Frente a la realidad de una derrota inapelable, construyeron la ficción de un triunfo inapelable”.

La exposición fue transmitida por Zoom para alumnos del instituto Hannah Arendt, y de ella participó el ex vice jefe de Gabinete de Mauricio Macri Mario Quintana y más de cuarenta personas . Allí Carrió sostuvo: “Con Stalin no se puede discutir, en los autoritarismos no se puede dialogar. Solo se puede discutir en un sistema político que permita el diálogo”.

Elisa Carrió dio una charla en Exaltación de la Cruz Prensa Carrió

En otro momento, aseguró que la utopía debe ser “una comunidad fraternal” e instó a su espacio a no mirar solo con la intención puesta en 2023 sino poder pensar en la construcción “de una Argentina fraternal”. Además, sostuvo que a Juntos por el Cambio “le queda un muy largo camino por recorrer”. Y, en esta línea, pidió: “Debemos construir la fraternidad y erradicar toda forma de corrupción. No sirven los atajos”.

“Tenemos que ser mejores, unirnos mejor. Creo que el drama de la humanidad es el egoísmo. Las personas que no están seguras de lo que son, busca lo que son en los cargos. Somos seres inacabados en la plenitud de la consciencia límite, de la amistad ilimitada”, dijo la referente del radicalismo.

Y concluyó: “La libertad solo para algunos es un privilegio. De esta manera, se logra un grupo privilegiado y una enorme masa sometida. Si esto tiene algo que ver con el Frente de todos es pura casualidad”.