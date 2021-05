Elisa Carrió: “No volvería a apoyar a Mauricio Macri para presidente”

La exdiputada y referente de la Coalición Cívicia Elisa Carrió aseguró que “No volvería a apoyar a Mauricio Macri para presidente”. También consideró que la vicepresidenta Cristina Kirchner quiere gobernar y está promoviendo un “golpe de facciones”. A su vez, habló sobre los dichos de Patricia Bullrich sobre la frustrada adquisición de vacunas Pfizer.

”Yo lo quiero, vivo sin rencores”, dijo la referente de Juntos por el Cambio en una entrevista en LN+ sobre su relación con el expresidente y agregó que en las próximas elecciones presidenciales: “No volvería a apoyar a Mauricio Macri, hay que dejar lugar a las nuevas generaciones”.

Sobre las internas del espacio al que pertenece Carrió aseguró que, si bien busca la unidad de Juntos por el Cambio pidió que no la subestimen. “Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer juntos. No me subestimen. Yo sé hacer política, soy de juego final”, puntualizó.

“Tengo 30 años de política, puedo hablar por mí. Yo no quiero ser candidata a nada. Guarda que los que quieren porque tienen que ver si pueden”, dijo Carrió al ser consultada sobre las aspiraciones de Patricia Bullrich para presidenta en 2023 y Emilio Monzó a gobernador bonaerense.

Carrió cuestionó los dichos de Bullrich sobre las irregularidades en la frustrada adquisición de las vacunas Pfizer contra el coronavirus. “Yo soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias”, dijo. “Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”, remarcó.

Sobre la gestión del Gobierno de la pandemia la referente prefirió no hacer declaraciones. “Aún en la diferencia de ideas creo que todos trabajaron para una argentina unida. Estamos en el medio de una tragedia, con muchos muertos y familiares. Los hospitales están saturados. Me gusta más llamar en este momento a la no violencia que incluye la no violencia de la palabra. Llamo a la unidad de la Argentina”, dijo.

Sobre el rol del presidente Alberto Fernández, Carrió valoró que “la gente lo votó”, aunque consideró que “está excedido por toda la situación”.

“Si hay algo que no puede bancarse el PJ es la época de adversidad, siempre les tocaron tiempos de bonanzas. Ellos no saben estar en la adversidad. En cambio los que nacimos en la adversidad y luchamos en la adversidad somos más fuertes cuando el poder es fuerte y compresivos cuando el poder está débil, porque no somos golpistas”, puntualizó.

Sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, Carrió cree que está haciendo “un golpe de facciones porque quiere gobernar. No acompaña ni sostiene al Presidente” y esto, lleva a un presidencialismo “casi inexistente” y con su actitud “desautoriza permanentemente al Presidente”. También explicó que Kirchner se opone a la designación del juez Daniel Rafecas como el próximo jefe de los fiscales “porque quiere gobernar”.

“(Cristina Kirchner) tiene un dolor de su infancia y juventud insanable, por eso le pido a Dios que la calme”, reflexionó y luego de hacer paralelismo entre la interna entre Kirchner y Fernández con la de un hogar con violencia dijo: “La impotencia frente a Cristina hace que (Fernández) nos grite a nosotros. El problema está en la casa de ellos”.

Sobre el futuro de las causas penales en las que está investigada la vicepresidenta, Carrió reflexionó que “va a ser condenada”, aunque duda si cumplirá la pena en prisión, pues “depende de la edad”.

Por otra parte, sobre la inexistencia de causas de corrupción contra Alberto Fernández, Carrió consderó que “no es momento de tocar al Presidente”, aunque destacó: “Nunca se investigó el instituto nacional de reaseguros (Inder)”, función en la que se desempeñó Fernández durante los años noventa.

Sobre su futuro político, Carrió explicó: “Uno tiene que dar testimonio. Si a mi Dios me pide como cristiana y como madre, tenemos que dar el ejemplo. A mi me mueve el amor por la Argentina”.

