Ley Bases: cruce entre Guillermo Francos y José Mayans en el inicio del debate en comisiones en el Senado

El debate de la denominada Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado comenzó con un tenso cruce entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta, José Mayans (Formosa), con un fuerte contrapunto sobre la situación en la que asumió el gobierno Javier Milei y las medidas de ajuste tomadas por la actual administración.

El fuego lo abrió Francos, que arrancó su exposición sobre las iniciativas dándole de beber un trago amargo al kirchnerismo, al hablar de la herencia recibida por el gobierno actual. “Javier Milei se encontró con la peor crisis de toda la democracia” , sentenció el ministro, antes de entrar en detalles. “Encontró un Banco Central sin ni un dólar, inflaciones absolutamente descontroladas cualquiera sea el método de medición y una emisión desmedida”, agregó.

Tocado por las palabras del funcionario, el jefe del bloque de Unión por la Patria le salió al cruce. “No coincidimos en nada con las palabras del ministro; acá hay que dar datos” , le reprochó Mayans al ministro del Interior.

José Mayans, el jefe de uno de los bloques peronistas del Senado Hernán Zenteno - LA NACION

No conforme con esto, el senador pasó al ataque y acusó al gobierno de haber devaluado la moneda en un 120 por ciento . “Ustedes están fundamentando la ley Bases sobre datos que son falsos”, acusó y siguió responsabilizando al Gobierno de Milei por la caída del empleo, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y el contraste entre la liberación de precios y el tope a las paritarias salariales.

Ya claramente molesto, Mayans cambió bruscamente de tema y apuró al ministro para que le dijera si, como había dicho Milei, consideraba que el Congreso era un nido de ratas. “Así que le pedimos que, así como nosotros lo tratamos con respeto, pedimos que el Presidente nos trate con respeto porque somos un poder de la Nación ”, concluyó.

“Por supuesto que no creo que sean un nido de ratas” , respondió Francos, quien aclaró que se hacía cargo de sus palabras y no de la de terceros, pero también dijo que entendía “los cuestionamientos que a veces hace el Presidente, aunque no sus palabras”.

Francos y a su lado Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado Hernán Zenteno - LA NACION

Pero el ministro no se quedó ahí y replicó las imputaciones de Mayans a las políticas del Gobierno. “Usted tiene números equivocados” , le dijo, antes de agregar: “Si usted quiere chicanear, chicanee todo lo que quiera”. Mientras Mayans contestaba fuera de micrófono, Francos volvió a la carga contra el senador. “Dijo el mismo discurso cuando trataron el DNU 70/23, así que ya lo conozco, y lo que usted dijo es falso” , concluyó.

El debate comenzó poco después de las 14 y además de Francos concurrieron a exponer el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de Presidencia, María Ibarzábal Murphy.

Los proyectos están siendo tratados por las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. La intención del oficialismo es dictaminar este jueves, pero todo indica que la discusión seguirá la semana próxima.

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el primero a la izquierda Hernán Zenteno - LA NACION

Por lo pronto, el bloque radical le advirtió a Rolandi, en una reunión que sostuvieron esta mañana, que no piensan convertir el Senado en una escribanía, dándole a entender que se tomarán su tiempo para analizar las iniciativas.

Mientras que el bloque kirchnerista anunció en el inicio del plenario de comisiones que presentará una lista de invitados para que vengan a exponer la semana próxima.