Elisa Carrió, sobre Aníbal Fernández: “Es como la vuelta del monstruo alicaído”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió al nuevo gabinete que conformó Alberto Fernández, tras la crisis institucional que se desató la semana pasada, y que ella consideró “un golpe de palacio”. Ahora, con la jura de los nuevos funcionarios, no ahorró cuestionamientos contra la incorporación de Aníbal Fernández y Juan Manzur.

“ Lo de Aníbal Fernández es como la vuelta de un monstruo alicaído . Él conoce todas las mafias, yo sostengo que es parte ”, manifestó Carrió a TN, y agregó: “Pacta con los narcos o con los piratas para que haya paz”. Debido a eso, estimó, es que “retiran Gendarmería” de la villa 1-11-14.

Carrió también se refirió a la incorporación de Juan Manzur como jefe de Gabinete. Indicó que el gobernador tucumano y Aníbal Fernández “son personajes insostenibles” en el Gobierno. En ese sentido, sostuvo que el gobernador tucumano en uso licencia “no puede justificar su patrimonio”.

Asimismo, Carrió reflexionó sobre la llegada del mandatario provincial. “Juan Manzur es una venganza de Cristina sobre él. Ella quiere que se lo lleve puesto la historia (a Manzur), en su manejo de ira”, opinó. Y agregó: “Manzur es un personaje del PJ tradicional, que viene de la mano de Eduardo Duhalde, pero sobre todo del riñón y los negocios del ministro que sacaron, Ginés González García. Y de ahí viene el empresario (Hugo) Sigman”, ahondó.

Por su parte, Carrió rescató otros cambios en el nuevo gabinete. “Daniel Filmus es una persona formada; también, Jorge Taiana”, señaló, y en relación a Julián Domínguez dijo que “es el candidato del Papa” y mencionó que “tiene el apoyo explícito del Sumo Pontífice”.

No obstante, Carrió volvió sobre el conflicto desatado la semana pasada entre el Presidente y la titular del Senado, que precipitó la ola de cambios en el gabinete. La dirigente pidió por el sostenimiento de la república y la institucionalidad. Insistió, en esta línea, que Cristina Kirchner hizo un golpe de palacio que puso en riesgo al Presidente, y acotó que “ se resolvió a la manera del PJ tradicional”.

“Cristina Kirchner no maneja la ira e intenta separarse de la derrota alejándose del gobierno. La ira de Cristina es contra el pueblo que no la votó, no contra Alberto”, afirmó Carrió.

En tanto, Carrió se mostró expectante ante la posibilidad de que la coalición opositora retenga la misma cantidad de votos de las PASO en las elecciones de noviembre. “En diciembre, Juntos por el Cambio va a ser la primera minoría en Diputados. Si Juntos por el Cambio repite la elección, en diciembre pediremos la presidencia de la Cámara de Diputados”, adelantó.

La exlegisladora indicó que la coalición hará “una declaración sobre su rol” en el Congreso y consideró que, en ese escenario, el Frente de Todos necesitará negociar con la oposición mucho más que en el escenario actual. “Después de las elecciones, el gobierno deberá ir al parlamento”, enfatizó.