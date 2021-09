Cristina Kirchner tomó distancia de los nuevos ministros y extiende su estadía en El Calafate

EL CALAFATE.- La distancia es el mensaje. Y la vicepresidenta Cristina Kirchner empezó a marcarla con el presidente Alberto Fernández el sábado a la noche cuando aterrizó en El Calafate, a 2.600 km de Olivos y con un plan de viaje que, según trascendió, será por diez días. No fue parte de la jura de los nuevos ministros del gabinete nacional, pese a que allí estaban algunos de los nombres que reclamó por carta. Igual, prefirió mostrarse distante.

Ella no estuvo ni por videoconferencia, pero tampoco fue nombrada por el Presidente quien antes de la ceremonia formal dijo que escuchó a “todos y todas”, pero no mencionó directamente a su jefa política. Fuentes de La Cámpora consultadas aseguraron que la vicepresidenta ya tenía decidido de antemano no asistir al acto en la Casa Rosada.

Tras la dura carta donde apuntó funcionarios de Fernández y sugirió el nombre del gobernador Juan Manzur para jefe de Gabinete, Cristina Kirchner se llamó al silencio. Y mientras Fernández viajó el sábado a La Rioja para rodearse de gobernadores peronistas y en el acto en la Casa Rosada sólo aludió a las provincias del norte, la vicepresidenta se mantuvo en Santa Cruz.

“Los nombres y que cambios son suficientes o no, lo decide Alberto, como decidió el Gabinete desde el 10 de diciembre en adelante”, afirmó Máximo Kirchner en una extensa entrevista por Radio del Plata. Sin embargo, pese a la dificultad del enroque de poder que se llevó adelante en Tucumán, Fernández convenció al ungido por Cristina. Ella no estuvo allí para aplaudirlo al momento de jurar.

La distancia autoimpuesta con el presidente al viajar al Sur, no significa el alejamiento del poder. Al contrario, la visita fugaz del gobernador Axel Kicillof a esta ciudad el domingo por la mañana demostró que Cristina Kirchner al igual que Néstor Kirchner, no descansan de la trama del poder, ni siquiera ante el bucólico paisaje de su jardín que por estas horas ya tiene las primeras flores.

Kicillof atravesó el país para una reunión secreta con la vicepresidenta, llegó hasta aquí ayer domingo a la mañana, y a las 2 de la tarde ya estaba embarcando de regreso a Buenos Aires: al llegar dio a conocer el detalle de la renovación de su gabinete. El viaje sorpresivo del gobernador bonaerense, en tiempos de zoom y videoconferencias, dejaron en claro que el poder político del Frente del Todos lo detenta Cristina Kirchner y que las heridas entre las dos alas de la coalición gobernante, aún están abiertas.

Interventor para YCRT

Cristina Kirchner puede aprovechar su estadía para visitar a su cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner, quien también fue protagonista de la derrota del Frente de Todos en la provincia, en tanto que aún resta definir el cargo nacional que el flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández dejó vacante: el del interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, una empresa estatal clave para el kirchnerismo y para las 2000 personas allí empleados. Aníbal Fernández, quien solo vino dos veces en los casi dos años que estuvo en el cargo y dejó el cargo con un conflicto laboral abierto con los mineros y una denuncia por persecución laboral contra trabajadores.

Las localidades de la Cuenca Carbonífera son un bastión clave del kirchnerismo, que en las PASO sufrió una fuerte derrota en manos del sindicalista petrolero Claudio Vidal, exsocio de Alicia Kirchner. Reactivar el yacimiento, poner en marcha la usina y revertir el resultado electoral será la misión del futuro designado al frente de la intervención. Ni la vicepresidenta ni la gobernadora serán ajenas a esa elección.

Fuentes del entorno, confirmaron que por ahora, la vicepresidenta espera quedarse por lo menos hasta el próximo domingo, en una ciudad que por estas horas vive una tímida reactivación tras la pandemia, a partir de la llegada de los primeros turistas argentinos. Una pareja y una familia, ayer a la mañana, se tomaban fotografías en la tranquera de ingreso a la casa de la vicepresidenta. Distendidos y haciendo el gesto de la “V” con los dedos posaban por sus recuerdos de viaje, ante la mirada atenta de los custodios de Cristina Kirchner.