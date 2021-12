Elizabeth Gómez Alcorta, tras el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura: “La Corte Suprema se comporta como oposición”

Tras la dura derrota oficialista en el Congreso de la Nación, donde la oposición surtió un duro golpe que imposibilitó el avance de la Ley del Presupuesto, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta aseveró que el Gobierno no está debilitado. “La Corte hoy se comporta como oposición y hay que decir, además, que es sin lugar a dudas un órgano de Gobierno”, dijo este domingo la funcionaria nacional.

“No creo que lleguemos a fin de año con un Gobierno debilitado, sí con una oposición radicalizada” , sostuvo la funcionaria, quien propició duras críticas a la coalición opositora.

En un clima de alta tensión política, Gómez Alcorta también recibió al duro revés que significó el fallo de la Corte Suprema que consideró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner. “En el marco de la oposición hay que poner el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, consideró la funcionaria en diálogo con FM Milenium.

“La Corte que toma la decisión de no haber fallado en el gobierno anterior elige este momento y avanza con funciones que no son propias”, consideró Gómez Alcorta, y continuó: “Eso también hay que leerlo en clave de oposición: hay que recordar que quedan cuatro ministros de la Corte, dos designados de un modo muy irregular por el gobierno anterior. No se puede no leer esto de una manera integral”.

Y reiteró: “La Corte hoy se comporta como oposición y hay que decir, además, que es sin lugar a dudas un órgano de Gobierno; suponer que la Corte Suprema no es un órgano político es parte de los problemas que tenemos porque efectivamente lo es con infinitos fallos”.

Así, la titular de la cartera de las Mujeres, Géneros y Diversidad volvió a remarcar que dentro del oficialismo hay cohesión. “El Gobierno está unido y lo demostramos, a pesar de intentos de mostrar debilidad, el Frente de Todos está unido”, aseguró, al tiempo que consideró a la oposición de irresponsable. “No ayuda a salir de una enorme crisis”, consideró.

De nuevo sobre el tratamiento de la ley de Presupuesto, Gómez Alcorta destacó que el ministro de Economía Martín Guzmán contestar todas las preguntas en la Comisión de Presupuesto. “Las respuestas estuvieron dadas; puede que no les convenciera, pero estuvieron”, consideró.

“Puede ser que no les gustara, eso sí es posible porque no queremos la misma Argentina”, continuó, y remarcó: “La Argentina que queremos nosotros no es la misma que quiere [Javier] Milei o [Ricardo] López Murphy”.

En este sentido, la funcionaria oficialista condenó el concepto de querer obstaculizar política del Gobierno. “Creen que obstaculizar las acciones de Gobierno perjudica al gobierno y no a los argentinos”, dijo, y reprochó: “Uno tiene que tener algún nivel de institucionalidad”.