El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni

Una semana corta por el feriado, con viajes al exterior de algunos funcionarios y la participación argentina de este martes en el Mundial de fútbol. El combo sirve de excusa perfecta en el gobierno de Javier Milei, que por el momento no prevé reuniones de gabinete ni de mesa política esta semana. El Presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del gabinete contienen la respiración, a la espera de los pedidos de interpelación opositora que comenzarán en comisión del Senado este miércoles, y que podrían culminar en una moción de censura para remover de su cargo al jefe de gabinete, Manuel Adorni, cada vez más complicado por las derivaciones políticas y judiciales de su crecimiento patrimonial.

La reunión de mesa política del jueves pasado, a la que faltó el ministro de Economía, Luis Caputo (mañana regresa de Buenos Aires de un viaje por temas familiares), tuvo como condimento principal las repercusiones de la entrevista que Adorni realizó con LN+, en la que el ministro coordinador reconoció haber ahorrado “en negro” medio millón de dólares, entre una presunta herencia familiar e inversiones en criptomonedas, para justificar la compra de casas y la realización de viajes al exterior. En esa reunión, según contó LA NACION, la senadora Patricia Bullrich le planteó al propio Adorni que estaba “destruyendo el capital simbólico del Gobierno” al sostenerse en el cargo. La senadora también le habría planteado a Karina Milei, sin éxito, la posibilidad de que Adorni pida licencia mientras continúe la embestida opositora y las repercusiones negativas de sus declaraciones.

El Presidente y su hermana, mientras tanto, lo siguen defendiendo. En el Gobierno hay fuentes oficiales que aseguraron que no lo desplazarán hasta tanto no interfiera en el rumbo económico. Hoy, el primer mandatario reposteó un mensaje del usuario @mileibarrial. “Hay mucha gente que no logra comprender que Javier Milei no pertenece a la vieja política, ni se mueve bajo la lógica cínica de la conveniencia permanente. Para él pesan principalmente la moral, la lealtad, las convicciones y las relaciones humanas genuinas”. Un modo de justificar la defensa que Milei hace de Adorni, sometido, según el Gobierno, a una “carnicería mediática”, dice el posteo.

Todavía hay mucha gente que no logra comprender que Javier Milei no pertenece a la vieja política, ni se mueve bajo la lógica cínica de la conveniencia permanente. Para él pesan principalmente la moral, la lealtad, las convicciones y las relaciones humanas genuinas. Y eso… — El fenómeno barrial (@mileibarrial) June 15, 2026

Con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de viaje oficial por Israel, y Bullrich convencida de que Adorni debería dar un paso al costado, ningún alto referente del oficialismo parece estar buscando de modo sistemático evitar la interpelación a Adorni. El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene agendada para este martes una nueva ronda de reuniones con gobernadores (Leandro Zdero, de Chaco; Marcelo Orrego, de San Juan, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego), pero “para hablar de la reforma electoral” que incluye la suspensión de las PASO, según aclararon cerca del titular de la cartera política. “No nos va a pedir nada de eso, no le sirve de nada, él está con su proyecto de ser gobernador”, razonaron ante LA NACION cerca de uno de los gobernadores que, en las últimas horas, conversó con Santilli.

Cerca de Adorni afirmaron que el jefe de gabinete “está bien, con el respaldo del Presidente”.

Los viajes de Milei

Mientras asegura que no removerá a Adorni, allegados a Milei ya diseñan su agenda para los próximos días, con tres viajes al exterior. Además de su participación, el sábado 20, en los homenajes por el Día de la Bandera, en Rosario, fuentes oficiales dan por confirmado un nuevo viaje de Milei a España, desde el próximo miércoles 24 y por tres días, en los que ofrecerá una conferencia y tendrá reuniones con empresarios en la Universidad San Pablo, sin contactos previstos con el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Ya estaban confirmadas su asistencia en la cumbre del Mercosur, el 30 de junio en Asunción del Paraguay, y su viaje a Estados Unidos para los festejos de la independencia de ese país, el 4 de julio, festejos encabezados por el presidente Donald Trump.

El viaje del Presidente a España se daría horas después de una sesión prevista en la Cámara de Diputados, en la que podría tratarse una moción de censura contra Adorni, aunque todo dependerá de cómo avancen los pedidos de interpelación, esta semana en el Senado.