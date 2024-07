Emiliano Yacobitti advirtió sobre los bajos sueldos de los docentes de la UBA y anticipó medidas de protesta

Escuchar

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, advirtió este jueves sobre los sueldos de los docentes de la institución, luego de que se haya declarado la emergencia salarial por la “pérdida del poder adquisitivo del 40%” tras la llegada al poder del presidente Javier Milei. El exdiputado radical también anticipó medidas de protesta y apuntó contra la administración libertaria por “no tomar a la educación como prioridad”.

“La pérdida del poder adquisitivo del salario fue del 40% en lo que va de este semestre. Alguien que cobraba 10, hoy cobra seis, algo de lo que no hay antecedentes desde la vuelta a la democracia”, aseguró Yacobitti en diálogo con Radio 10 esta mañana. En ese marco, sostuvo que un no docente cobra $500.000 y un docente con dedicación semi exclusiva cobra $700.000. “Estamos hablando de la gente que tiene mayor capacitación, los que investigan en la Argentina los están haciendo vivir bajo la línea de la pobreza”, continuó el exlegislador.

Además, dijo que los docentes “no llegan a fin de mes” y deslizó una advertencia. “Estamos hablando de una universidad que tiene menor inversión por alumno comparado con los países de la región y aún así teniendo resultados iguales o mejores en los rankings. Pero no le podés pedir a un docente que por quedarse en la UBA no pueda llegar a fin de mes. La universidad va a empezar a perder su principal fuente de conocimiento que son los docentes y es difícil recuperar ese recurso humano”, aseveró Yacobitti.

En otro tramo de la entrevista, el vicerrector anticipó medidas de protesta para paliar esta situación. “Vamos a empezar a hacer clases públicas, concientizar a la sociedad sobre lo que está pasando y fortalecer el diálogo con el Gobierno todo lo posible porque necesitamos solucionar esto” , remarcó.

Tras ello, apuntó contra el gobierno de Milei: “No es que todos están haciendo un esfuerzo y no podés financiar la educación, sino que el Gobierno no toma a la educación superior como prioridad. Se le bajaron los impuestos a los más ricos y los subsidios a empresas que tienen millones en su balance. Con esa plata resolvés los problemas de las universidades y de los jubilados”.

“El Gobierno convocó a un pacto [de Mayo] donde la educación no estaba, la incorporó a último momento por compromiso y sólo puso educación primaria y secundaria. Hay que concientizar a la sociedad sobre lo que significa perder a sus mejores talentos”, agregó luego.

Por último, siguió con la línea de las prioridades del Gobierno, ya que la administración mileísta logró bajar Bienes Personales, un gravamen sobre el patrimonio. “La obligación de quienes nos toca alguna responsabilidad es dialogar con todos. Pero uno no puede decir que no tiene plata para financiar una obra en la universidad y al mismo tiempo decir que va a bajar Bienes Personales hasta para los que blanquean”, dijo Yacobitti. “El rector de la UBA [Ricardo Gelpi] me comenta que no encuentran respuestas en Economía por una cuestión de proteger las erogaciones”, advirtió finalmente.

La UBA declaró la emergencia salarial

La UBA declaró el miércoles la emergencia salaria de docentes y no docentes. El Consejo Superior de la casa de altos estudios tomó la determinación tras denunciar una “pérdida de poder adquisitivo en un 40% de los salarios durante el primer semestre del año” y la “falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el Gobierno”.

A lo largo del escrito, desde la UBA expresan “preocupación” por “la jerarquización de la actividad y justa retribución por las tareas realizadas”. La semana pasada, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que nuclea a las universidades nacionales argentinas- había emitido una comunicación en la misma línea que la UBA titulado “Sin salarios dignos no hay universidad”.

“Ante una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 40% durante el primer semestre de este año y la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el gobierno, el Consejo Superior de la UBA se reunió hoy y declaró por unanimidad de sus miembros la emergencia en materia salarial en esta institución. En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó su preocupación por la jerarquización de la actividad, incluyendo la justa retribución por la tarea realizada, y respalda el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras no docentes, de manera permanente”, dicen los primeros párrafos del documento.

“En lo que va del corriente año el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores ha registrado una pérdida real en torno al 40%. Por lo tanto, se dispuso declarar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”, resuelve.

