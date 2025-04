Jorge Macri cuestionó a Larreta y respondió las críticas por el recital de Tini en Palermo

Un día después de la presentación de la lista de Pro para la Legislatura, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió su gestión y apuntó sobre todo contra Horacio Rodríguez Larreta, su antecesor, que ahora compite por una vía separada.

Asimismo, reconoció que fue una “mala decisión” autorizar el recital que dio la cantante Tini Stoessel esta semana en pleno Palermo y dijo que los vecinos tuvieron razón con las críticas que le giraron a su administración. Sobre estos conciertos en la vía pública, anunció además que los va a prohibir de ahora en adelante.

A Rodríguez Larreta, Macri lo tildó como “un opositor más” y comentó que “lamenta” que haya decidido ir por su propio espacio, debido a que Pro “le dio todo” como dirigente. "Yo tengo el celular de siempre, desde los 80, nunca cambié de número. Con lo cual, si hubiera querido hacerme algún aporte, podría haberlo hecho. Él procesó mal su derrota [en la elección presidencial de 2023] y decidió enfrentar y dividir a Pro. Es una pena, porque una fuerza política que le dio la posibilidad de trabajar 16 años en la Ciudad hasta ser jefe de Gobierno y precandidato a Presidente merecía otro tratamiento de parte de él. Pero cada uno toma las decisiones que toma", sostuvo el mandatario, en una línea similar a la que había marcado su primo, el expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri.

Jorge Macri durante su discurso en el lanzamiento de la lista de Pro para la Legislatura Santiago Filipuzzi - LA NACION

Durante la última parte de la gestión de Rodríguez Larreta, Jorge Macri se incorporó como ministro de Gobierno. Sin embargo, este sábado también contrastó con la frase que lanzó el exalcalde en medio de la campaña, al respecto de que en la Ciudad hay “olor a pis”, algo que cayó pésimo en el búnker amarillo. Dijo que eso ya pasaba cuando Rodríguez Larreta estaba en el poder.

“Lamento que él ahora se dé cuenta de un problema que teníamos ya en su gestión, de hecho el área de Orden Público y Limpieza se había empezado a reforzar. Yo creo que estaba muy desordenada la Ciudad en esos dos últimos años, cuando a los manteros no se los levantaba. Hoy no están más. Créanme que tampoco estaba prolijo ni limpio en ese momento y había una gran injusticia con los comerciantes”, dijo Jorge Macri, contra quien lo antecedió en el cargo.

En eso, ponderó a Silvia Lospennato, que encabeza la lista oficialista, como alguien que representa “de manera excepcional” los valores de Pro.

El show de Tini

En tanto, el alcalde respondió luego de la catarata de quejas de los vecinos de Palermo por el show de Tini en el stream La Casa, que se hizo el jueves por la noche, pero que generó una marea de jóvenes sobre ese sector de la calle Nicaragua desde temprano, incluso con gente que acampó desde la noche anterior.

El show de Tini Stoessel en las calles de Palermo Rodrigo Néspolo

Al respecto, Jorge Macri admitió que el gobierno de la Ciudad autorizó el evento, pero para una “actuación muy corta, breve y mucho más pequeña” de la que finalmente se hizo. “Evidentemente eso no se cumplió. Se les va a cobrar el operativo e inclusive multas a los organizadores”, contó Macri, que enfatizó: “Tini es súper valiosa, pero tienen razón los vecinos, fue una mala decisión”.

Dijo también el jefe de Gobierno que el compromiso de su gestión es trasladar la mayor cantidad de recitales al sur de la Ciudad para “molestar lo menos posible” a los vecinos y que no se colapsen sectores de la zona norte que no pueden albergar tanta cantidad de gente. “Así que estuvo mal [lo de Tini]. Hay sanción y costo trasladado a los que organizaron ese evento y además aprendimos que tenemos que limitar , aunque nos digan que los eventos van a ser pequeños, porque después no termina pasando. Entonces no permitirlos es la mejor opción , dándoles posibilidades de dónde se pueden hacer [los shows]“, adelantó Jorge Macri, que también había sido criticado a fines de marzo por el recital en la calle del streaming Olga que la tuvo como protagonista a María Becerra.

