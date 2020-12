Empezó la vacunación en forma simultánea en todo el país

Hoy se inició el proceso de vacunación en todo el país con personal de la salud

El proceso de vacunación contra el Covid-19 se inició esta mañana en simultáneo en todo el país, que de acuerdo al cronograma establecido por el Gobierno apuntó esencialmente a los trabajadores de la salud, médicos y enfermeros.

El ministro de Salud, Ginés González García, estuvo en un hospital en El Palomar para participar del proceso de vacunación, aunque aclaró que él esperará a que sea aprobada para mayores de 60 años antes de aplicársela.

También apareció en público el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien además de ser uno de los primeros en darse la Sputnik V, ofreció una conferencia de prensa en la que minimizó los efectos colaterales de la vacuna e instó a aplicársela. El distrito bonaerense será el que más partidas recibirá en esta primera tanda con 123.000 dosis.

En la ciudad de Buenos Aires el hospital Argerich se transformó en epicentro de la vacunación para médicos y enfermeros. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, brindó una conferencia de prensa en la que dio precisiones sobre cómo será el proceso en la Capital.

CÓRDOBA

El camión que la transportó las primeras dosis de la vacuna Sputnik V arribó este martes a las 6.15 al Centro de Distribución Ocasa en el inicio de la vacunación en Córdoba, donde a las 9 comenzó el operativo con la vacunación de Ana Crinejo (médica infectóloga) del Hospital Rawson; Juan Pablo Caeiro (médico infectólogo) del Hospital Privado; Patricia Anabel Benegas (rnfermera) del Sanatorio Allende; Sergio Molina (servicio de limpieza) del Hospital San Roque y Gonzalo Manuel Castro (microbiólogo) Laboratorio Central.

La colocación de las dosis continuará durante toda la jornada, hasta las 20, con el personal de la salud afectado a áreas de cuidados intensivos y seguirá en los días siguientes. Comenzó, también, la vacunación en los hospitales del interior provincial. La previsión es vacunar a 7.000 trabajadores de la ciudad Capital, en el Centro de Convenciones Córdoba y a personal del interior en los 24 hospitales provinciales de referencia.

El 4 de enero llegará el resto de las dosis hasta completar las 21.900 pactadas con Nación. "Comenzamos con aquellos que se jugaron la vida por todos los cordobeses", dijo ayer el gobernador Juan Schiaretti, quien agregó: "Yo no me vacuno por dos motivos, primero, porque la prioridad es el personal de salud y no le voy a quitar una dosis a nadie, menos al que está todo el día arriesgándose, puedo cuidarme un tiempo más".

"Y segundo, porque soy mayor de 60 años, que aún no está autorizado. Pero cuando pueda me la voy a poder, su confiabilidad está garantizada", contó. Planteó que el 98% de los médicos de la provincia, tanto del sector público como privado, están dispuestos a ponerse la vacuna.

Gabriela Origlia

SANTA FE

Pasadas las 9 de la mañana comenzó la vacunación contra el coronavirus en Santa Fe, donde en una primera etapa la aplicación de las dosis estarán destinadas a personal de salud de áreas críticas. En Rosario, el gobernador Omar Perotti encabezó el operativo en el hospital Centenario, junto al intendente de esa ciudad Pablo Javkin, quienes hablaron con los primeros vacunados.

En esta primera instancia la vacunación está dirigida al personal de áreas críticas, central y de resguardo de la provincia: terapistas, guardias médicas y ambulancistas, paramédicos y responsables de laboratorios. Se dispusieron 21 centros de vacunación en toda la provincia para este martes en los efectores de salud de segundo y tercer nivel con áreas de terapia intensiva.

Ayer arribaron a Santa Fe 12.000 vacunas de primera dosis, de las 24.000 que el gobierno nacional confirmó para la provincia tras la llegada de las primeras 300.000 desde Moscú. La segunda tanda llegará el lunes 4 de enero al territorio para continuar inoculando en forma escalonada a grupos esenciales.

Germán de los Santos

MENDOZA

Mendoza tuvo un arranque "anticipado" de la campaña de vacunación nacional, que comenzó hoy en todo el país. Los primeros brazos los pusieron un día antes un grupo de médicos intensivistas del Hospital Central, quienes dieron a conocer el operativo por las redes sociales, a las pocas horas del arribo de las 5.500 dosis de Sputnik V a la provincia. Luego, tras un evidente malestar del Ministerio de Salud por la difusión que hicieron los galenos, las autoridades se enfocaron hoy en el lanzamiento oficial, donde la ministra de Salud, Ana María Nadal, junto con una enfermera del Hospital Luis Lagomaggiore, dieron el puntapié inicial a las inmunizaciones.

Así la funcionaria local, luego de que el gobernador Rodolfo Suarez dijera que esperará su turno, fue la primera en recibir la vacuna rusa, con un mensaje alentador hacia los profesionales de la salud que aún dudan en darse la inoculación, en medio de la incertidumbre científica y la falta de información sobre el producto creado en Moscú.

''La vacuna es un eje de prevención contra el Covid, pero el otro eje sigue siendo las actitudes de profilaxis y cuidado que debemos tener todos los mendocinos'', indicó Nadal. Como la vacuna rusa es "multidosis", ya que de cada frasco contiene 5 dosis que deben aplicarse en un plazo menor a los 30 minutos, junto a la funcionaria comenzó a vacunarse personal de salud, principalmente enfermeros que realizan su labor en guardias y terapias intensivas.

"Hay muchos reparos, no sabemos cantidades de médicos que se negarán a recibir las dosis, pero las opiniones están divididas. Pero todo es porque hay falta de conocimiento. No sabemos si esta es una vacuna para prevenir o para investigar la fase 3", indicaron a LA NACION desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros).

Pablo Mannino

SANTIAGO DEL ESTERO

Apenas unos pocos minutos habían pasado de las 9 de la mañana cuando en el Hospital Independencia de la capital de esta provincia se inició la campaña de vacunación en contra del Coronavirus, con la presencia del gobernador santiagueño, el radical K Gerardo Zamora, quien en principio no se pondrá la vacuna en esta primera etapa, y autoridades de salud de Santiago del Estero.

La primera dosis fue recibida por María Sánchez, Jefa del Servicio de Enfermería de Terapia Intensiva del Hospital Independencia, centro de salud estatal que fue especialmente equipado durante la pandemia y que tiene la mayoría de las camas UTI exclusivas para pacientes graves con coronavirus.

Las dosis asignadas a esta provincia llegaron el domingo por la tarde, con un importante operativo policial custodiando el camión de la empresa de transportes Andreani, encargado del reparto a todo el país. En esta primera instancia, con las 5900 vacunas otorgadas a Santiago del Estero "esperamos vacunar al 70% de los trabajadores de la salud de toda la provincia", aseguró el Secretario de Salud local, Cesar Monti, quien además afirmó que "con las siguientes dosis que lleguen completaremos al personal de salud y seguiremos con mayores de 60 y grupos de riesgo".

Leonel Rodríguez

CHUBUT

Pasadas las 9 de la mañana, el vicegobernador (a cargo de la gobernación) de Chubut, Ricardo Sastre, y el ministro de Salud, Fabián Puratich, fueron los primeros en recibir la vacuna contra el Covid-19 en Chubut, en el vacunatorio central de Trelew.

Tal como estaba previsto, en la noche del lunes llegaron a Chubut las primeras dosis de la vacuna Sputnik V y este martes comienza el Plan de Vacunación. Se trata de las primeras 1500 dosis. Las siguientes tandas llegarán el 4 y la segunda quincena de enero.

Previo a la vacunación, Sastre aseguró que "es un día histórico luego de vivir una pandemia tan intensa que se ha cobrado una gran cantidad de vidas, poder estar hoy colocando las primeras vacunas para nosotros es un hecho histórico y nos permite pensar que vamos a transitar más tranquilos el 2021".

Luego la vacunación seguirá con los trabajadores de la Salud y, a medida que lleguen más dosis, avanzará con los grupos prioritarios de riesgo. Las primeras 1500 dosis, en esta primer distribución se entregarán 600 a Comodoro; 350 a Trelew; 200 a Esquel y 200 a Madryn.

Entre los intendentes que se vacunaron hoy figuran el de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y su par de Trelew, Adrián Maderna.

Ana Tronfi

MISIONES

Esta mañana comenzó puntualmente el operativo de vacunación al personal de salud en Misiones, con 2.250 vacunas (debían llegar 2.600) Sputnik V. En Posadas el primero en recibir la vacuna fue el jefe de la UTI del hospital de Fátima Cristian Vera, quien admitió que tenían dudas iniciales sobre la efectividad de la inoculación.

En simultáneo comenzaron las vacunaciones en todos los centros que recibieron las dosis en la jornada de ayer. En la provincia el Ministerio de Salud Pública de Misiones distribuyó 1.100 dosis, del total de 2.250 vacunas vacuna Sputnik V recibidas el lunes, a los puntos de vacunación

El inicio se dio en forma simultánea en los Centros de vacunación de los Hospitales Nuestra Señora de Fátima, Samic Iguazú, Samic Eldorado y Samic Oberá se comenzó la vacunación al personal de salud de las Unidades de Terapia Intensiva.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, aún no dio señales sobre si va a vacunarse o no. Herrera Ahuad es pedíatra y exministro de Salud.

Martín Boerr

SAN JUAN

A las 9 de la mañana empezó la vacunación contra el Covid en San Juan. El lugar elegido es el mítico estadio Aldo Cantoni, escenario de tantas jornadas de gloria del deporte. A la provincia arribaron 4.700 dosis de la vacuna Sputnik V y la prioridad es para los agentes de salud que están en la primera línea de lucha contra elCovid-19.

Hoy se inició el proceso de vacunación en todo el país

El inicio de la campaña de vacunación se da en momentos en que el gobernador Sergio Uñac se encuentra internado en el hospital Rawson con cuadro de Covid positivo, aunque el último parte médico indica que "el paciente estable, despierto, se moviliza por sí mismo, realizando caminatas cortas. No presenta signos complicados de insuficiencia respiratoria, sin necesidad de soporte de oxígeno. Buena ventilación y frecuencia cardiaca. Con buenos valores de laboratorio: glóbulos blancos normales, sin marcadores de infección. Sin fiebre. Se continúa con controles de rutina".

Enrique Merenda

TUCUMÁN

El Gobierno de Tucumán inició esta mañana un operativo que tiene como objetivo distribuir entre el personal de la salud, en las próximas 48 horas, las primeras 5.400 dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron ayer a la provincia.

Miguel González, un médico que trabaja el Hospital "Eva Perón", de la localidad de Banda del Río Salí, fue el primer tucumano en recibir la vacuna contra el coronavirus. "Hay que vacunarse, no lo duden. En 2009, con la pandemia de la gripe A, fui el primero en hacerlo. A todos los tucumanos les digo que no tengan miedo y vacúnense", expresó el profesional. Y agregó: "Estoy muy emocionado porque este momento lo venimos esperando desde hace tantos meses, cuando comenzó la pandemia".

Pilar Cabrera Maciel, médica infectóloga del Hospital "Eva Perón", también recibió la vacuna esta mañana, ante la presencia de la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, quien participa del operativo e informó que la vacunación contra la Covid-19 comenzó simultáneamente en los 14 nodos distribuidos en distintos puntos de la provincia: 13 en la capital tucumana y uno en la localidad de Tafí del Valle.

"Hoy es un día histórico para el país y Tucumán y tiene que ver con las políticas públicas, porque hoy somos unos de los primeros países en vacunarnos", dijo la funcionaria.

Fabián López

FORMOSA

Esta mañana inicio el plan de vacunación con la aplicación de la vacuna a 120 trabajadores sanitarios de la UPAC (Unidad de Pronta Atención a la Contingencia), que se inocularon tras llenar un formulario (es voluntaria la vacuna) en la escuela Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 31, uno de los dos centros de vacunación de la capital formoseña (el otro es el Hospital Interdistrital Evita).

Las 1.800 dosis de la Sputnik V se destinarán para cubrir al personal médico de la UPAC, el hospital Interdistrital Evita, El Laboratorio de Biología Molecular de Alta Complejidad (todos en Formosa capital), más el personal de salud y seguridad de Clorinda

NEUQUÉN

El gobernador Gutiérrez ya se aplicó la vacuna Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza gobierno de Neuquén

Esta mañana inició también el proceso de vacunación en Neuquén. Las primeras 1.800 dosis de la vacuna Sputnik V se realiza de manera simultánea en Neuquén capital, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala y San Martín de los Andes. También está previsto hacerlo en Rincón de los Sauces y Chos Malal, informaron fuentes de esa provincia. El gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Salud Andrea Peve ya se aplicaron la vacuna.

El gobernador destacó el esfuerzo coordinado "para que la vacuna comience a aplicarse de manera simultánea en todo el país" y agregó que "es una luz de esperanza, es el principio del fin de la pandemia, que va a llevar días y semanas". Para quienes sienten desconfianza de vacunarse, Gutiérrez les sugirió "que pregunten, se asesoren, la vacuna es libre y voluntaria, tienen tiempo para evacuar dudas, se han llevado tratativas y los laboratorios empiezan a entregar por lo que van a llegar otras vacunas y cada argentino y argentina va a poder optar por la vacuna que quiera".

