Empresarios y sindicalistas piden al Gobierno abrir una mesa de diálogo tras la visita del Papa

La exposición del papa León XIV sobre “el mundo del trabajo” trajo efectos inmediatos en el ecosistema de dirigentes empresariales y sindicales. Desde ambas puntas del tablero laboral reforzaron un pedido común al Gobierno: la realización de una mesa de diálogo, una iniciativa que no logró consolidarse durante la gestión libertaria.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, es una de las frases de León XIV que más repitió durante su visita a la Argentina. La empleó en su primer discurso al lado del presidente Javier Milei y también durante el encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) delante de empresarios, miembros de la CGT y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

“Es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”, dijo León XIV.

El discurso del Papa en la UCA

El Papa también se refirió a los empresarios, quienes aseguró deben permanecer “alertas” para huir del “riesgo de avaricia”. Y sobre los gremios, a los que calificó como una “institución indispensable”, indicó que tienen que ser “instrumento de solidaridad y cohesión”, y canales de colaboración entre el trabajador y la empresa.

Los primeros en manifestarse fueron los empresarios, a través del Grupo de los Seis, que nuclea a la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio y Servicios, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina y la Asociación de Bancos Argentinos. Difundieron un comunicado titulado “Bienvenido, Santo Padre” en el que manifestaron que propondrán una mesa de diálogo, aunque sin fecha.

Antes del discurso de León XIV en la UCA ya habían señalado que el objetivo de la propuesta de la mesa de diálogo es “acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno”. Luego de las palabras del Sumo Pontífice, una de las cabezas del Grupo de los Seis, que preside la Cámara de Comercios y Servicios, Mario Grinman, fue más específico: “Es necesario que nos movilicen de esta manera y que dejemos de lado las diferencias que tenemos”.

El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grinman Ricardo Pristupluk

Por su parte, uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, ponderó positivamente el discurso del Papa y también posó la mirada hacia adelante. “El trabajo comienza el día después de esto y construir una mesa de diálogo, que efectivamente es algo que hemos reclamado siempre y que la Iglesia está poniendo como uno de los valores fundamentales”.

Por su parte, el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, también puntualizó sobre la idea de la mesa de diálogo al considerar que “debe ser políticas de Estado y el modelo económico debe contener la trilogía desarrollo, producción y trabajo”.

Durante 2024, el Gobierno ensayó mesas de diálogos tripartitas con empresarios y sindicatos, pero no se mantuvieron con periodicidad. Mantuvo varios encuentros con sindicatos y empresarios por separado, sin lograr la consolidación de reuniones tripartitas.

En 2025, previo al envío del proyecto de ley de reforma laboral y con motivo del Pacto de Mayo, retomó la iniciativa, pero con invitación a dirigentes afines.

Desde la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, se lanzaron convocatorias a empresarios y sindicalistas de diferentes sectores, pero para resolver cuestiones específicas de cada convenio colectivo. Ahora, lo que piden los empresarios y los gremios nucleados en la CGT es que el Gobierno los convoque para articular una agenda vinculada a la producción y el trabajo.