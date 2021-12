“En 10 años duplicamos la clase media, que no me vengan con pavadas”, y otras frases de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner brindó un discurso en el acto que se realizó en Plaza de Mayo por el Día de la Democracia. Allí comenzó destacando a Madres y a los soldados de Malvinas y, tras ello, destacó la gestión del oficialismo con declaraciones como “en 10 años duplicamos la clase media, que no me vengan con pavadas”. Además, se refirió a su situación judicial y la comparó con lo que ocurre en los golpes de Estado: “Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas, vinieron con jueces”.

A continuación las principales frases de su discurso: