El particular regalo que recibió Cristina Kirchner de dos estudiantes universitarias en el Instituto Patria

La cuenta de Tik Tok de Cristina Kirchner compartió un nuevo fragmento del encuentro que la exvicepresidenta mantuvo el con dos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional Arturo Juaretche (UNAJ) en el Instituto Patria. Ambas alumnas de dichas casas de estudios le habían otorgado, como muestra un video previo de la red social china, un buzo con las siglas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), obsequio dado mientras ocurría la marcha universitaria en reclamo por la ampliación del presupuesto universitario. Este jueves, una nueva grabación fue difundida en el perfil de la extitular del Senado y devela la existencia de un segundo regalo que la referente de Unión por la Patria (UP) recibió en manos de las dos jóvenes de 23 y 24 años.

“Te regalamos una pulserita con tus iniciales”, le dijeron a Cristina mientras hacían entrega de la pieza de bijouterie. “¡Ah, que linda!”, fue la primera reacción de la dos veces presidenta. “Somos swifties. Nos gusta Taylor Swift”, aclararon a continuación las estudiantes. Durante los recitales de la reconocida artista estadounidense, sus simpatizantes normalizaron intercambiar pulseras entre ellas como símbolo de amistad y unión. Esta tradición comenzó a ser aplicada por las entusiastas de la cantante tras el lanzamiento de You’re on Your Own, Kid, canción publicada en el álbum Midnights en 2002, donde Taylor habla de esa práctica.

“Swift, Tay. Taylor. Claro”, balbuceó la exvicepresidenta mientras colocaba la pieza en su brazo derecho. Entre risas, les preguntó luego a las estudiantes: “¿Cuántos años tienen ustedes dos?”. “23 y 24 años”, respondió una de ellas. “No debería existir gente de esa edad, ¿no? De ninguna manera”, bromeó Cristina tras recibir una respuesta a su pregunta. “Te combina, te combina con el verde”, celebraron las alumnas universitarias cuando la referente opositora terminó de colocarse su regalo.“Sí, mirá. Swiftie. Lo único que me faltaba. Lo único que le faltaba a CFK, ser swiftie”, cerró entre risas.

La historia detrás del buzo que le reglaron a Cristina y mostró desde el Instituto Patria

Dos días atrás, la exjefa de Estado salió al balcón del Instituto Patria y ondeó un buzo de la UNLP como símbolo de apoyo a la medida de fuerza convocada por estudiantes, docentes y no docentes en apoyo a la educación pública. Horas después de su aporte a la causa, y también en su cuenta oficial de Tik Tok, Cristina compartió un video que explica cómo la prenda exhibida desde el edificio del think thank llegó a sus manos.

“Ayer me regalaron este buzo, con la sigla de la UNLP, la universidad de Néstor y mía”, cuenta en la filmación. “Ellas son las emprendedoras que los hacen”, explica y señala a dos hermanas que se presentan: “Ella es Maga y yo soy Sabri”. “Ah, vos sos la que me escribiste la carta”, cuenta Cristina Kirchner, pero enseguida, Sabri le aclara: “No, fue ella”. “Mi abuela me pidió por favor que te dijera que te ama. Me pidió coserlo ella”, le relata Magalí.

“O sea, ¿eso lo cosió ella? Me muero muerta”, reacciona la expresidenta. Todo ocurre dentro del Instituto Patria con el cuadro de Néstor Kirchner detrás. “Las dos tuvimos la posibilidad de estudiar, primero porque ella estudió en la Jauretche”, sostiene Magalí señalando a Sabrina. “¿Y qué estudiás?”, pregunta Cristina Kirchner. “Ingeniería industrial”, replica la chica. La expresidenta añade: “¿Y vos?”. “Yo me recibí de licenciada en Ciencia Política en la UBA.

Las hermanas estaban acompañadas en el video de una hermana más chica. “¡Ah! Está toda la familia”, afirma Cristina Kirchner. Los padres, detrás, aclaran que son bordadores. “¿Primera generación de universitarios?”, pregunta la exvice y le responden afirmativamente para terminar: “Y después dicen que la educación...”.

Horas antes de esta ocurrencia, Cristina Kirchner había publicado la ficha de Néstor Kirchner y la suya cuando ingresaron a la UNLP a estudiar derecho y contó: “Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia”.

