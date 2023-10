escuchar

“Es gravísimo” y “por un voto más está timbeando los ahorros de la gente”, fueron dos de las definiciones del ministro y candidato Sergio Massa tras conocerse los dichos de Javier Milei, quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos. Ante la consulta de LA NACION, desde Casa Rosada apuntaron a la respuesta de Massa, dada momentos antes en el programa Gelatina, emitido a través de YouTube y cerraron filas detrá del ministro, en medio de la suba del dólar. Desde la sede de Gobierno también remitieron al comunicado del Banco Central, que aseguró que “el sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización liquidez y previsionamiento”. Los dichos de Milei fueron la antesala de una jornada con el dólar libre nuevamente en alza, que amplió a niveles históricos la brecha con el dólar oficial.

En una entrevista con Radio Mitre, Milei fue consultado si recomendaría o no la renovación de un plazo fijo en pesos, a lo que respondió: “Jamás en pesos, jamás en pesos; el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”. La expresión generó fuertes rechazos de diferentes sectores de la economía y la política, que consideraron irresponsable la definición por su impacto en los depósitos bancarios del país.

“Es gravísimo porque por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”, respondió Massa ante una consulta y debió aclarar que los depósitos están seguros.

En el comando de campaña del oficialismo interpretaron que Milei “representa los intereses de la timba financiera” y asociaron sus declaraciones a los juegos especulativo s. “Lo que dice es en función de esos pocos y le genera un riesgo mucho más grande a la gente”, expresaban con malestar.

La Casa Rosada y el ministerio de Economía estuvieron este lunes atravesados por una nueva trepada del dólar y nerviosismo financiero.

En el Gobierno encuadraban las definciones del libertario a una estrategia extrema de campaña. Los funcionarios consultados consideraron que el candidato “está jugando todas sus fichas” para “generar caos” y las “peores condiciones posibles”.

“No vale todo por un voto, poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale, hay gente que le costó toda la vida; poner en riesgo el sistema financiero... la Argentina ya vivió 2001″, agregó Massa, en respuesta a Milei. El titular de Hacienda, no obstante, descartó que la afirmación tenga consecuencias porque, a su entender, “no le da la nafta” para tanto.

En Casa Rosada, adonde se terminan de ultimar detalles del próximo viaje del presidente Alberto Fernández a China, aportaban también en esta nueva jornada caliente el comunicado del Banco Central. Allí se consignaba que: “La política monetaria desarrollada por el Banco Central procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%”.

LA NACION