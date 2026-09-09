En el Gobierno admiten que es difícil desactivar la sesión e intentarán imponer su propia agenda

En la antesala de este miércoles, el Gobierno prácticamente se resignaba a que la oposición consiguiera el quórum para sesionar este miércoles con dos temas urticantes para la administración nacional: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.

Dejaban trascender que, pese a los intentos y diálogos con los diferentes sectores de la oposición, en especial buena parte de los gobernadores y los bloques más dialoguistas, el desafío de que no hubiera sesión era difícil. Casi imposible. Y en ese sentido se barajaban distintas alternativas.

“Están justos, pero parecerían estar. No sé si hay mucha chance de desactivarla”, admitieron en Balcarce 50 sobre los números que tendría la oposición de conseguir la sesión de mañana.

En ese marco también buscaban relativizar la situación al hacer hincapié en que la sesión de mañana es “preliminar” y en que ellos tienen sus propios proyectos sobre ambos temas, los que buscarán imponer y así, intentar mantener un control de la agenda.

“No se les tiene que caer ninguno. Tienen que estar todos. No es fácil, pero tampoco imposible”, evaluó otro sobre el número que, todo indica, podría ubicarse en los 131 votos para empezar la sesión, superando el mínimo para el quórum. En el final de este martes había quienes no descartaban incluso que la propia bancada violeta también bajara a dar quórum.

En la Casa Rosada mencionaban los nombres del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, como las personas con más diálogo con la oposición como los responsables de los diálogos con la oposición y la definición de la estrategia legislativa que se desarrollará en las próximas horas.

Los tres junto a Ignacio Devitt, segundo de Santilli, estuvieron en la mesa política que este martes al mediodía se desarrolló en Casa Rosada, y en la cual, como sucede semanalmente, se abordó la agenda legislativa.

En el corazón del gobierno libertario consideraban que mientras la búsqueda inicial y de máxima era lograr que se caiga la sesión, también trabajaban para que, en caso de que se avance con ambos temas, lograr imponer sus propios proyectos sobre esos temas.

“Hay varios escenarios. Obviamente el primero es desactivar la sesión”, comenzaban enumerando los escenarios. Y rápidamente ampliaban a que, de no conseguirse esa desactivación, avanzarían con su segundo plan.

“Lo que pide la oposición ya se hizo. Sobre morosidad hay muchísimos proyectos dando vuelta y sobre discapacidad hay un fallo de la justicia on el que el Gobierno está cumpliendo con las partidas”, decían. Al tiempo que consideraban que la decisión de avanzar con ambos temas por parte de la oposición era eminentemente “show político”.

Sobre esos mismos puntos también fue el comunicado de Pro dado a conocer en el atardecer de este martes.

“Es un tema político, pero de todas maneras lo estamos trabajando con los aliados. Hay proyectos sobre deudas, créditos y finalmente si la sesión logra quórum la idea es poder presentarlo”, aseguraron fuentes de la administración libertaria.

En Casa Rosada creían incluso que la oposición podría llegar a tener algo más de los 129 diputados necesarios para abrir el debate. Aunque los números están ajustados, creen que pueden llegar a 131, pese a los intentos para desbaratar el quorum.

Al tiempo que insistían en relativizar lo que puede suceder durante la jornada de este miércoles mencionando que se trata de una sesión para emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre los dos temas: el de la creciente morosidad, principalmente entre los jóvenes, y una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vencerá a fin de año.