Santilli y el ministro de Seguridad bonaerense discutieron por la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil: “Un eslogan de campaña”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, protagonizaron este lunes un cruce en X por la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. Luego de que el funcionario nacional cuestionara el silencio del gobernador Axel Kicillof, Alonso reclamó recursos para implementar la reforma, a la que describió como “un eslogan de campaña”.

Santilli publicó a las 19.30 un mensaje contra el mandatario bonaerense. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil”, escribió. Y sostuvo: “En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

El jefe de Gabinete criticó a Axel Kicillof por no expresarse respecto de la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil X Diego Santilli

La respuesta de Alonso llegó a las 21, también a través de X. “Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, planteó.

“Bajar la edad de imputabilidad no alcanza”, afirmó el titular de Seguridad provincial, antes de volver a cuestionar la falta de financiamiento para aplicar los cambios pretendidos por el Gobierno. “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, preguntó.

Alonso le respondió a Santilli: "Bajar la edad de imputabilidad no alcanza" X Javier Alonso

En ese sentido, Alonso apuntó contra el alcance de la iniciativa: “Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”.

En el cierre de su publicación, el ministro bonaerense cuestionó que Santilli dirigiera sus críticas al gobernador. “¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso?”, señaló. Y concluyó: “O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”.

La jueza sostuvo que “hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia” Santiago Hafford - Archivo

El intercambio se produjo después de que, como informó LA NACION, Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendiera por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la ley que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años.

La magistrada resolvió un habeas corpus preventivo colectivo presentado el 31 de agosto por Gabriela Salicio, representante de una organización integrante de la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, vinculada a la Iglesia Católica.

La jueza fundamentó su decisión en las condiciones de los centros de detención provinciales y su falta de capacidad para recibir mayor cantidad de adolescentes, al menos “sin afectar sus derechos fundamentales”. Y agregó: “Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.

Patricia Bullrich lanzó un tiro por elevación al fallo de Pascual y criticó a la gestión de Kicillof

Además, convocó a una audiencia para el miércoles 16 de septiembre a los responsables de las principales áreas del Ejecutivo provincial con injerencia en el tema, con el objetivo de que informen qué medidas adoptaron y cuáles prevén tomar para implementar la ley.

La suspensión también motivó críticas de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien apuntó contra Kicillof y la Justicia bonaerense. “En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió en X.

La ley 27.801, aprobada por el Congreso el 28 de febrero, entró en vigencia este sábado. Este lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.