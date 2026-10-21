En España, Milei trató de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón” a Pedro Sánchez

MADRID.- Javier Milei no ocultó ni un segundo su vocación de involucrarse en la campaña electoral en España, durante su visita a ese país. Apenas arrancó su primer discurso aquí llamó “impresentable dictador” al presidente del gobierno Pedro Sánchez y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones generales convocadas para finales de noviembre.

A primera hora de la mañana, el líder libertario habló en un desayuno informativo convocado por Nueva Economía Forum. “España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, dijo como frase de bienvenida.

La sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid había amanecido con una bandera gigante alusiva a la visita del presidente argentino: “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa”. Una chicana para el economista que lidia con el estancamiento económico.

Milei reivindicó en su discurso a España como “la cuna del liberalismo” y, por eso, reclamó al auditorio, poblado de dirigentes de la oposición: “Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas”.

En el discurso se declaró “amigo” de Santiago Abascal (líder de Vox, el partido de la derecha alternativa, y de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular. “Tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, dijo. Y admitió su decisión de influir en la batalla electoral: “Por eso los visito, porque mi compromiso y mi amor hacia España hacen que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar a los españoles”.

Milei defendió su modelo económico, describió el programa del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), negó que en la Argentina exista un problema de mora crediticia y habló de un modelo de crecimiento, sin aludir a la caída en la actividad que indican las cifras oficiales del Indec.

“No quiero verlos caer en los males que vivimos nosotros”, les dijo a los españoles.

La actual es su séptima visita a España desde que es presidente. En ninguna de ellas se reunió con el presidente Sánchez, con ninguno de sus ministros ni con el rey Felipe VI, a quien sí vio en otros países.

“Abrazar la tiranía de los socialistas es lo que generó la decadencia de la Argentina. Vengo del futuro a advertirles”, dijo, después de su discurso, en una entrevista que le hicieron en el escenario.

En este viaje Milei no se verá con Abascal, que se excusó porque está de campaña por el norte de España. Ayuso sí lo recibirá, por la tarde.

“Yo voy a estar en todos los lugares donde la libertad está en peligro. No me importa el lugar del mundo que sea. Acá tienen un liberticida y lo voy a enfrentar. Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a coserme los bolsillos para no salir expoliado”, clamó.

En cambio, dijo que tiene “una excelente relación” con el rey Felipe VI.

Milei intervino también en la crisis de la vivienda que sufre España. “Donde mete el Estado la mano, lo pudre”, afirmó. Y sobre la política migratoria del gobierno español, indicó: “Las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes o incluso peor, porque buena parte de los inmigrantes generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más y más a la población productiva. Por eso, siempre recuerden, no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas. Solo hay ansia de poder”.