Milei llegó a Madrid en plena campaña: lo reciben con críticas del gobierno y sus aliados toman distancia

MADRID.- Javier Milei aterrizó esta tarde en España para realizar su séptimo viaje a este país desde que es presidente. Será una gira corta pero intensa para el libertario en esta capital, que está atravesada por las elecciones que definirán el próximo presidente español el 29 de noviembre. La llegada de Milei fue un sacudón para la campaña electoral, que se empezó a calentar en la previa del viaje y que hasta tendrá esta tarde una manifestación en su contra.

La llegada de Milei a su hotel en Madrid

El ministro de Transportes, Oscar Puente, atacó ayer al Presidente durante un acto del Partido Socialista (PSOE) y lo puso como ejemplo del rumbo que puede tomar España si gana la derecha liderada por el Partido Popular (PP) y Vox, como indican todas las encuestas. “La motosierra no crea ni construye nada, sólo corta y eso es lo que trae la derecha a este país”, dijo el ministro español.

Pedro Sánchez había sido el primero que lo atacó durante el fin de semana: “Entre las tijeras de Feijóo y la motosierra del amigo de Milei, Abascal, si llegan al gobierno firmarían el acta de defunción del Estado de bienestar. Mi compromiso: cuatro años más de avances sociales y cero recortes”, escribió en la red social X. La polémica de esta semana en España había sido, justamente, un supuesto ajuste en el sistema previsional que podría implementar el nuevo gobierno.

Óscar Puente, sobre Milei: "Canta como un gato afónico"

La oposición, que encabeza todas las encuestas, tomó nota de la polarización que genera Milei en España. No está previsto que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y máximo candidato para reemplazar a Sánchez en La Moncloa, lo reciba durante el viaje. Tampoco Milei pidió verlo: nunca estuvieron juntos.

Más curiosa fue la actitud de Santiago Abascal, líder de Vox y amigo de Milei, que había posteado una foto con el libertario en cada una de las seis visitas presidenciales. Pero esta vez parece que no habrá foto por motivos de agenda del candidato.

La ausencia de Abascal será más sonora porque Milei visitará la Fundación Disenso, un think tank de Vox, pero allí lo recibirá el secretario general del partido de ultraderecha, Ignacio Garriga, informaron desde el partido. Y agregaron que Abascal continuará con su campaña en Galicia y Asturias, “como le ha transmitido a Milei durante una conversación telefónica”.

Como publicó este domingo LA NACION, los analistas políticos coinciden en que la irrupción de Milei podría tener un efecto adverso en la campaña. “El viaje de Milei impacta sobre todo en el voto progresista que le teme a un gobierno de extrema derecha. Si yo fuese Abascal, le diría a Milei: ‘Te espero el 30 de noviembre encantado, pero ahora quédate en Buenos Aires’”, explicó Gabriela Ortega Jarrín, doctora en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y experta en campañas electorales.

César Calderón, director de la consultora Red Lines, también está convencido de que la llegada de Milei en este momento es “un regalo” para Sánchez. “Al PSOE le regalan un enemigo exterior con motosierra. Cada foto de Milei con Abascal es un spot gratuito para Sánchez. Le permite decir: esto es lo que viene. Además, la injerencia extranjera en campaña tiende a provocar rechazo aquí, incluso entre votantes que no sienten ninguna simpatía por Sánchez”, asegura.

El medio Político Madrid aseguró hoy que en el PSOE “están de fiesta” porque están convencidos de que el viaje de Milei es un “regalo” para su campaña. “Es una bendición absoluta”, les dijo un alto dirigente del socialismo.

La gira de Milei también movilizó a la comunidad argentina que vive en esta capital: la agrupación kirchnerista Argentina Soberana prepara una movilización para la tarde de este martes en Callao, pleno centro de Madrid, para repudiar su presencia. “En Argentina lo estamos sufriendo. Venimos del futuro. España, no lo compres”, dice la convocatoria que comenzó a circular por las redes sociales.

La agenda presidencial

Milei ingresó al hotel acompañado por una breve comitiva, integrada por el canciller, Pablo Quirno, y por el vocero presidencial, Adrián Ravier. Está previsto que el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, también lo acompañe.

Después de su llegada a Madrid, el Presidente permanece en el hotel Hyatt Regency Hesperia, sobre el Paseo de la Castellana, para preparar las intervenciones previstas para mañana. Su agenda comenzará a las 9.45 (4.45 de Argentina) cuando diserte en el foro Nueva Economía, un evento que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, justo frente a la Puerta del Sol, donde se levantan cientos de carpas de manifestantes que reclaman por el acceso a la vivienda.

Desde las 14 (9 de Argentina), Milei participará en la apertura de una nueva edición del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos, un posgrado que dirige el economista español Jesús Huerta de Soto, a quien Milei considera uno de sus gurúes. Después tendrá el encuentro con la Fundación Disenso de Vox y, por último, cerca de las 17 (12 de Argentina) está por confirmarse una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El diario El País publicó de fuentes del gobierno madrileño que Ayuso retrasa su decisión de recibir a Milei: “No lo tenemos cerrado en agenda”, dijeron.

Milei regresará mañana por la noche para desembarcar a primera hora del jueves en Buenos Aires.