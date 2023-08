escuchar

En menos de dos semanas, Alberto Fernández viajará rumbo a Nueva Delhi, India, para la cumbre del G-20. La presencia será el primer evento internacional tras haber anunciado, este jueves, el ingreso de Argentina a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). En la Cumbre el mandatario se cruzará con los presidentes de los países que integran el grupo y con algunos de los cuales se espera que se concreten reuniones bilaterales.

Por el momento no hay reuniones de ese tipo confirmadas, algo que, explican fuentes del área, suele resolverse en las horas previas al inicio de la Cumbre, al tiempo que hay expectativa de que la discusión del Sur Global, que impulsan los BRICS, se vea reflejada en este G-20.

El viaje a India será, además, la primera parada de una serie de periplos internacionales que Fernández concentrará ente el próximo 9 y el 18 de septiembre y que lo llevarán por ese país, Chile, Cuba y Estados Unidos. Completamente marginado de la campaña presidencial, Fernández se embarcará así en uno de sus últimos periplos internacionales.

Putin, Modi, Lula, Alberto Fernández, Ramaphosa y Xi Jinping Alfredo Sábat

De concretarse eventualmente algunas bilaterales en India con algunos de los países que integran el grupo de lo BRICS se trataría del primer gesto concreto vinculado al ingreso al grupo que se conoció en la mañana de este jueves. Por lo pronto, y hasta Rusia 2024, cuando se realizará la próxima Cumbre de los BRICS, no habrá otro encuentros del grupo. Tampoco hay, al menos en lo inmediato, reuniones programadas con el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, que dirige la expresidenta brasileña, Dilma Rouseff.

El ingreso de Argentina a los BRICS fue dado a conocer poco antes de que en Buenos Aires comenzara el Council of the Americas, desde donde rápidamente se escuchó la opinión que los candidatos a presidentes, de la oposición, Patricia Bullrich y Javier Milei, que hablaron en el foro. Ambos candidatos coincidieron en afirmar que no seguirían participando del Grupo en caso de acceder a la presidencia, aunque esgrimieron diferentes motivos.

El kirchnerismo, por su parte, mantuvo silencio sobre el tema, pese a que siempre apoyaron la posible incorporación de Argentina allí. Mientras que cerca del presidente evaluaban en el silencio un posible nuevo ninguneo a Fernández, “porque lo consiguió solo con el apoyo de Cafiero” desde el ala dura relativizaban y aseguraban “estar demasiados en lo urgente por la campaña- como para hablar del tema”.

El canciller Santiago Cafiero expuso esta semana en el Council de las Américas Mauro Alfieri

Fernández partirá el 7 de septiembre rumbo a India, para asistir el 9 y 10 en Nueva Delhi, a la cumbre del G-20. Se trata de la tercera edición a la que asiste de forma presencial luego de haber ido a Roma, Italia, en 2021, y a Bali, Indonesia, en 2022. Allí el mandatario sufrió un cuadro de salud que le impidió dar su discurso, que fue dado por Cafiero.

A la vuelta de su paso por India, Fernández pasará por Santiago de Chile, para la conmemoración de los 50 años del golpe militar a la presidencia de Salvador Allende.

Alberto Fernández junto a Gabriel Boric, durante una visita a Chile en mayo pasado

Desde allí retornaría a Buenos Aires para viajar el 14 rumbo a Cuba, en el que el 15 y 16 de ese mes se realizará el G-77 China (en el que se que agrupa a la mayoría de países en vías de desarrollo y que actualmente acumula 134 países miembros). De La Habana irá a Nueva York, Estados Unidos, para la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Todo se concretará a un mes de la derrota del oficialismo en las elecciones primarias tras lo cual el Gobierno ejecutó una devaluación del 18% y se produjo una nueva disparada del dólar no oficial, hechos sobre los que el mandatario se mantuvo en silencio. En su reaparición pública, la última semana, Fernández criticó a quienes seguían su agenda y sostuvo: “Estaban todos preocupados por mi agenda, sobre qué estoy haciendo, decían ´por qué no habla´, porque no soy candidato, soy Presidente”.