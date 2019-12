Alberto Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Tal vez con el objetivo de evitar odiosas comparaciones con su antecesor, el evento se mantuvo en la más estricta reserva. Pero el presidente Alberto Fernández también tuvo su noche de fútbol en la quinta de Olivos, días después de ser elegido presidente y en compañía de ministros y algunos invitados especiales.

Más allá de su declarado amor por Argentinos Juniors, su amistad con Marcelo Tinelli y su fanatismo por Diego Maradona -a quien recibió el jueves en su despacho de la Casa Rosada-, poco y nada se sabía de las destrezas del Presidente dentro de una cancha. En el mismo césped en el que Mauricio Macri jugaba de volante ofensivo, sin mucha movilidad pero con aceptable pegada, Fernández se calzó los guantes y ocupó durante un buen rato un lugar en el arco, según contaron testigos del juego.

Poco trascendió del juego en sí, pero -de acuerdo con los tiempos que corren- del partido participaron hombres y mujeres. Precisamente una de las figuras destacadas fue Macarena Sánchez, jugadora de San Lorenzo y flamante directora del Instituto Nacional de la Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

¿En qué se destacó? Precisamente en su destreza y puntería de cara al arco custodiado por el Presidente. La joven Sánchez, que impresionó a los rivales por su vehemencia a la hora de trabar el balón con funcionarios de mayor rango, le convirtió a Fernández el primer gol en su primer "picado" en la que será su casa hasta 2023.

La trastienda de la política

Angelici busca bajar de peso y recuperar la UCR

Su retorno, el lunes pasado, atrajo la mirada de propios y extraños. Luego de la derrota de su delfín, Christian Gribaudo, en las elecciones de Boca Juniors, Daniel Angelici se llamó a silencio y, según sus amigos, eligió un coqueto spa en el vecino Uruguay para intentar bajar algunos kilos que se le adosaron en los últimos tiempos. Con mejor figura, el empresario binguero fue la estrella de la reunión que su agrupación, Radicales Por Argentina, tuvo en un bar de Palermo, en la que prometió luchar para conducir la UCR porteña, que tendrá elecciones en abril. Cerca del Tano aseguran que con Emiliano Yacobbiti, líder del oficialismo radical, está todo "más que bien", pero que habrá pelea interna.

Cristina, en la mira por su conducción de las sesiones

Por el momento no es un enojo, apenas si alcanza el estado de molestia. Lo cierto es que el modo en que Cristina Kirchner condujo su primera sesión en el Senado, el pasado 20, ha generado algunos recelos en Juntos por el Cambio.Según confió un legislador de la principal bancada de oposición, algunas modos y palabras que usó la vicepresidenta no cayeron bien y, de repetirse, podrían dar lugar a una queja formal."Habló más de lo que le corresponde hacerlo al presidente del cuerpo y el hecho de que le dijera 'amargo' a Luis Naidenoff [jefe del interbloque opositor] no cayó bien. Vamos a ver cómo sigue", advirtió un experimentado senador.