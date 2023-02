EN OFF. La misteriosa suspensión de un enviado de Vladimir Putin a la Argentina

escuchar

En plena disputa diplomática y política con Occidente, y a un año de iniciada la invasión de Rusia a Ucrania, el canciller de ese país Serguei Lavrov puso en “stand by” su visita a distintos países del continente, entre ellos la Argentina, parte de una pretendida gira del representante diplomático de Vladimir Putin en búsqueda de apoyos a su postura en la guerra que sacude al mundo.

La frustrada visita de Lavrov al país, que ya estaba al menos en los papeles prevista por la Cancillería, fue suspendida por la diplomacia rusa luego de sondeos preliminares sobre fechas tentativas, que en el caso argentino fueron transmitidos al Gobierno por el embajador en Moscú, Eduardo Zuaín.

¿Qué ocurrió? Las versiones son diferentes, según quien sea el interlocutor. Para dos altos representantes en el país de dos países que conforman el G7 y/o la UE, opuestos de modo frontal a Putin, “alguien de Cancillería dio un guiño para que venga , y luego hubo alguna contraorden”, comentó ese diplomático, aliviados por la suspensión de la gira, hasta ahora sin fecha.

Mientras el canciller Santiago Cafiero viajaba hacia Bangladesh para reabrir una representación argentina en ese país, desde el Palacio San Martín afirmaron que Lavrov “nunca confirmó, por lo cual nunca suspendió” su supuesta llegada a la Argentina.

Pero fuentes diplomáticas no descartaron diferentes visiones dentro mismo de la Cancillería, entre el ala más cercana a Rusia que integran Zuaín y el exembajador en ese país y actual vicecanciller, Pablo Tettamanti, y la postura oficial de Cafiero, en consulta con el presidente Alberto Fernández.

En los últimos días de 2022, Lavrov y Cafiero conversaron por teléfono sobre la posibilidad de armar una mesa de negociación internacional que pusiera fin al conflicto, una iniciativa que hasta el momento no prosperó.

Lejos quedaron los tiempos de cooperación franca, con la llegada de las vacunas rusas Sputnik V en la primera etapa de la pandemia y las promesas de Fernández a Putin de ser “puerta de entrada” para Rusia en América latina, La guerra cambió el vínculo, y Lavrov no tendría, ni en Argentina ni en otros países, espacio para una gira de apoyo. El viernes, Cafiero recibió al nuevo embajador ucraniano, Yurii Klymenko.

El Pollo Sobrero, con nuevo look y visitas diplomática

Días atrás, su notorio cambio de look-que dejó en el pasado su rubia y larga cabellera-fue motivo de comentarios en el ámbito gremial, en el que el dirigente sindical Rubén “Pollo” Sobrero es un referente desde hace décadas. Por lo visto, no se trataría de un cambio meramente estético, y el sindicalista combativo también le deja lugar a la diplomacia. “Hoy recibí en nuestra seccional la visita del representante de la Unión Europea en latinoamérica, Erán Nagan, y su asesor político, Khatchik Derghougassian (…) me consultaron que visión tenía del país, política y gremial, quedando para nuevos encuentros. Agradecemos la visita, muy productiva la charla”, escribió Sobrero esta semana, horas después de su encuentro con los representantes de la UE, que llegaron hasta la sede del sindicato ferroviario de la localidad bonaerense de Haedo, y se fueron también muy contentos.

El Pollo Sobrero, flanqueado por los embajadores europeos

En el caso de Nagan, nacido en la entonces Holanda y llegado en noviembre al país, el encuentro con Sobrero es parte de una ronda de encuentros con políticos, empresarios y sindicalistas locales, que promete continuar.

Del Sel, de regreso a la “rosca Pro” y con felicitaciones para Rodríguez Larreta

La reunión de referentes del macrismo en la ciudad de Santa Fe transcurría con normalidad, cuando sonó el teléfono de Raúl “Oreja” Fernández. “¿Dónde están? Voy para allá”, leyó el diputado provincial e íntimo de Miguel del Sel, que de ese modo se “autoinvitó” al cónclave, en el que ya estaban entre otros el ex canciller Jorge Faurie y el diputado nacional Alvaro González, espada legislativa de Horacio Rodríguez Larreta. “Estuvo muy bien, como siempre. Pasó a saludar, al bichito de la política es difícil dejarlo del todo”, comentó uno de los asistentes a la reunión, dónde el ex embajador en Panamá y candidato a gobernador dejó en claro que, por ahora, no vuelve a la política activa.

Archivo

De todos modos, el ex Midachi se mostró dispuesto a “ayudar” al partido de cara a las elecciones provinciales que se avecinan, en la que los candidatos de la UCR están mejor posicionados que los macristas a la hora de pensar candidaturas a gobernador de Juntos por el Cambio. Hace un par de días, Del Sel volvió a aparecer: vía whatsapp, dejó saber su apoyo al lanzamiento presidencial de Rodríguez Larreta y su prédica antigrieta. “Ese es el camino”, comunicó el humorista desde su campo santafesino.

Coti Nosiglia y un reencuentro cinéfilo de la vieja juventud radical

En plena aceleración de los tiempos preelectorales, el radicalismo vive un módico “reverdecer”, con el film “Argentina 1985″ como disparador masivo. En tren de rescatar la actuación de los jóvenes radicales que acompañaron al ex presidente Raúl Alfonsín antes, durante y después de su gestión, la Fundación Alem que encabezan Agustín Campero y el auditor general Jesús Rodríguez preparó un documental sobre la Junta Coordinadora Nacional, el brazo juvenil radical nacido en 1968 en Santa Fe y que nucleó a quienes, años más tarde, se transformaron en funcionarios clave del gobierno radical.

Enrique "Coti" Nosiglia Archivo

Para la presentación, prevista para el 14 de marzo en el anexo de la Cámara de Diputados, ya prometieron su asistencia dirigentes que formaron parte de aquella primera juventud alfonsinista y del documental, como Enrique “Coti” Nosiglia, Marcelo Stubrin, Luis “Changui” Cáceres, Laura Mussa y Carlos Becerra, entre muchos otros. “Van a estar todos los jóvenes, más dirigentes partidarios”, prometen desde el radicalismo, ya subidos a la carrera por las candidaturas a nivel nacional y provincial.

Katopodis y una visita salomónica a San Luis

El siempre activo ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, pasó hacia el fin de semana por San Luis, provincia que asiste a una nueva edición de la pelea cuerpo a cuerpo entre el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y su hermano, el ex presidente y hoy senador Adolfo Rodríguez Saá.

Antiguo conocedor de los vericuetos de la política nacional y provincial, Katopodis optó por contentar a ambas partes, hoy poco menos que irreconciliables. Con el senador Rodríguez Saá, hoy aliado del kirchnerismo y sonriente para las fotos, Katopodis compartió un acto en la Universidad Nacional de los Comechingones , mientras que un rato más tarde el ministro de Obras Públicas compartió una inauguración con Alberto Rodríguez Saá hijo, ministro de Infraestructura puntana y delfín de su padre gobernador.

Los ministros Gabriel Katopodis y Jaime Perczyk, junto al senador Adolfo Rodríguez Saá.

La pelea entre los hermanos del poder en San Luis vive un nuevo capítulo con el pre-lanzamiento del senador como candidato a gobernador, en teoría para pelear contra el candidato de su hermano, el juez provincial Jorge “Gato” Fernández. Claudio Poggi, candidato de Juntos por el Cambio, asiste expectante a la disputa familiar.