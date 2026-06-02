Javier Milei y sus medidas, en vivo: el conflicto por los fondos universitarios y la reglamentación de la reforma laboral
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El mensaje de Peter Lamelas tras su reunión con Milei: "Gran encuentro"
Great meeting Casa Rosada. My friend President Javier Milei @jmilei US Congressman Mario Diaz-Balart @MarioDB US House Appropriations Committee and US Ambassador Peter Lamelas @USAmbassadorArg discussed our strong relationship US support and investments. LLA to MAAGA 🇺🇸🇦🇷 pic.twitter.com/vkb6KgxGZB— Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) June 2, 2026
¿Hay un capitalismo de amigos mileísta o nace la Argentina capitalista?
¿El RIGI o el Súper RIGI, que el Gobierno acaba de enviar al Congreso, están cocinando a fuego lento otro régimen de Tierra del Fuego que le quitará recursos a los argentinos, según plantean las voces más preocupadas por esos esquemas? ¿O, al contrario, están produciendo un giro copernicano de la matriz productiva que pondrá a la Argentina y a los argentinos en el mapa global de la riqueza futura, según sostienen los libertarios? La Argentina de Milei recién empieza, pero ya hay un sistema métrico que busca entender el impacto a largo plazo que se podría estar generando desde este inicio.
Hay una discusión más delicada y sutil, ya en marcha: la que pone el foco en el metro patrón del mediano-largo plazo. La cuestión hacia adelante es cuánto dura el impacto de las políticas mileístas que se lanzan hoy y cuáles son sus efectos colaterales en un eventual futuro sin Milei. En ese sistema métrico de externalidades, hay una duda clave: ¿las consecuencias de las políticas desregulatorias y reformistas del Gobierno libertario serán más positivas que negativas, o lo contrario?
Así será el nuevo recibo de sueldo tras la reglamentación de la reforma laboral del Gobierno
Entre las novedades más relevantes de la reglamentación de distintos artículos de la ley de modernización laboral que implementó el gobierno de Javier Milei este lunes se encuentra la aprobación del nuevo modelo de recibo de sueldo que entrará en vigencia a partir del próximo mes. Con las modificaciones registradas, el comprobante oficial deberá informar, entre otros cambios, el costo laboral total asumido por el empleador.
A través del Decreto 407/2026 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, la administración mileísta dio luz verde para el nuevo formato del documento legal que recibe el empleado y en el que se informa el sueldo bruto percibido, las deducciones obligatorias (como jubilación y salud) y el sueldo neto que finalmente se recibe.
Coimas en la Andis: ordenan peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se menciona a Karina Milei
El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar los audios en los que se escucha al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo mencionar que supuestamente Karina Milei cobraría el 3% del precio de los medicamentos comprados por el organismo.
Spagnuolo, que está procesado en la causa, argumentó que esos audios, que se conocieron por el streaming Carnaval, supuestamente cercano al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, son falsos y que fueron armados con inteligencia artificial.
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