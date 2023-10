escuchar

Mucha agua bajo el puente corrió desde julio del año pasado, cuando Oscar Laborde, antiguo frepasista devenido en kirchnerista de pura cepa, llegó a Caracas para hacerse cargo de un lugar incómodo y con pasado sospechado de corrupción: la embajada de la Argentina en Caracas.

Afín al cuestionado régimen de Nicolás Maduro, y gracias a un sigiloso plan para atraer inversiones argentinas a Venezuela, Laborde se fue ganando el cariño de los representantes del chavismo, y tanto es así que el miércoles recibió nada menos que una condecoración por parte de una intendencia chavista.

El embajador Laborde recibe la condecoración en Venezuela.

“Ayer fui condecorado con las Órdenes 8 de Agosto de 1817 y Ciudad de Juan Griego por la Alcaldía de Gaspar Marcano, y declarado Visitante Ilustre. Agradezco profundamente al alcalde @YulArmas_ y al presidente del Concejo, Anderson Millán”, escribió el propio Laborde en su cuenta de X.

“Quedé gratamente sorprendido por tan honorable acto y por la gran convocatoria para la proyección de Argentina, 1985, la cual adquiere un nuevo y enorme valor frente al negacionismo”, agregó el embajador, en relación con film protagonizado por Ricardo Darín y que relata los pormenores del Juicio a las Juntas Militares. El film fue visto por Laborde junto a funcionarios locales, con sus camisas rojas impecables.

Alberto Fernández / Nicolás Maduro

La condecoración, que Laborde se tomó con una mezcla de satisfacción e ironía, es el resultado de la fidelidad del diplomático con el régimen de Maduro, a quien rehuyó criticar por la represión contra opositores, más allá de su adhesión a los informes de Michelle Bachelet para las Naciones Unidas, que denunció torturas, muertes y persecución.

Mientras armaba un entramado de negocios al que se sumaron empresarios como Cristóbal López o José Luis Manzano, Laborde trabajó para que Maduro se viera con el presidente Alberto Fernández, meses después que altos funcionarios del chavismo calificaran al Presidente de “títere” y “jalabolas” por su actitud durante el secuestro en Ezeiza del avión de Emtrasur con tripulación iraní y venezolana. ¿Recibirá otra medalla de Maduro? Le quedarían unos meses.

El embajador que se convirtió en periodista

No pasaron muchos meses desde que Ulrich Sante culminara su misión como embajador de Alemania en el país cuando el diplomático ya se embarcó en otro proyecto vinculado con las relaciones bilaterales.

Se trata del relanzamiento de Argentinisches Tageblatt, el histórico diario alemán en el país, que data nada menos que de 1889, que cerró durante un tiempo y que hoy puede verse, renovado, en su sitio web. Denominado por ese mismo sitio como “uno de los nombres que estuvieron detrás del ansiado relanzamiento”, Sante explicó los porqués de su involucramiento en un video que puede leerse en clave política.

Elex embajador Sante, en la redacción del Tageblatt.

“La Argentina tiene que alejarse del precipicio, y una de las maneras es recuperando sus raíces históricas con los países de Europa, entre ellos, Alemania”, explicó Sante, quien agradeció a Juan Carlos Schroeder, director del proyecto, y a la familia Alemann, por su colaboración para que el proyecto pueda ser ahora nuevamente una realidad.

Bullrich, feliz por el apoyo extra de su prima rockera

“Todo, pero todo suma”, se sonrieron cerca de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que esta semana recibió con agrado un apoyo familiar concreto de su prima, la cantante rockera Fabiana Cantilo.

“Se conocen desde chicas, comparten veranos en el campo de Los Toldos, y en general Patricia es muy sobreprotectora con ella. Esta vez fue Fabiana la que le ofreció ayuda”, cuentan muy cerca de la postulante de Juntos por el Cambio.

Patricia Bullrich y Fabiana Cantilo

La propia Bullrich contó que su célebre prima dio el primer paso para mejorarle el estado físico, mermado en los debates presidenciales. “Me llamó Fabi y me dijo: ‘Aunque usted no crea’, porque nos tratamos de usted con Fabi, ‘aunque usted no crea, está ojeada”, contó la exministra de Seguridad, y le avisó que ya le había “hecho un trabajo”. A juzgar por su performance de esta semana, en que se la vio mejorada y con iniciativa a través de la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta, la ayuda de su prima famosa dio resultado.

Insultos y café derramado, al borde de una pelea

El debate entre candidatos a legisladores del Parlasur, el martes, transcurría algo monótono y con la ausencia de los representantes de La Libertad Avanza, de Javier Milei, cuando un exabrupto puso en guardia a los distintos contrincantes.

“¡Qué bestia!”, dijo la dirigente radical, actual legisladora de ese parlamento y candidata de Juntos por el Cambio, Lilia Puig de Stubrin, justo cuando Gabriel Fuks, candidato de Unión por la Patria y actual subsecretario de Asuntos para América Latina de la Cancillería, explicaba que la “mala fama del Parlasur la produjo el macrismo” durante la gestión Cambiemos.

Exposición de Gabriel Fuks ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación Prensa Senado

De inmediato, Fuks se mostraba alterado por el aparente insulto de Puig de Stubrin, enfática pero habitualmente correcta. La propia legisladora de Juntos por el Cambio explicó la frase de modo muy veloz. “Perdón, se me volcó el café”, dijo la postulante, que participaba del debate de modo virtual.

Las risas generales pusieron un paréntesis a la discusión de ideas, de la que participaron también Gustavo Leone, socialista de Hacemos por Nuestro País, y Raúl Godoy, del frente de izquierda (FIT).

Macri y sus diálogos con la diplomacia de la India

Con una agenda internacional que continúa siendo muy activa, y en medio de su esperado apoyo a Patricia Bullrich en la batalla por la Casa Rosada, el expresidente Mauricio Macri visitó esta semana al embajador de la India en Buenos Aires, Dinesh Bhatia, representante de uno de los países más poblados de la Tierra y con el que el exmandatario supo tener un gran vínculo durante su mandato.

“Transmitió su saludo personal para @narendramodi, Primer Ministro de India. Ambos conversaron sobre la creciente Asociación Estratégica entre India y Argentina”, explicaron a través de las redes sociales desde la sede diplomática de India, que sigue con la presidencia del G-20 hasta la asunción de Brasil como sucesor.

El ex presidente junto al embajador de la India en el país.

Cerca de Macri, que concurrió con su exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, afirman que la relación de Macri y Modi sigue siendo muy fluida, y que el primer ministro está muy interesado en el futuro político del país. “Mauricio le expresó su deseo de que haya un ballottage entre Bullrich y Javier Milei, y que Pato sea la próxima presidenta”, contaron cerca del exmandatario.ß