Javier Milei en la celebración del 25 de Mayo: en vivo

📌02.00| Antes de viajar a Córdoba, Milei participará del tedeum en la Catedral Metropolitana

La agenda del presidente Javier Milei para conmemorar los 214 años desde la Revolución de Mayo tiene como punto de partida la celebración tradicional del tedeum, que se llevará adelante en la catedral metropolitana de Buenos Aires. La ceremonia religiosa está prevista para las 9.30 en el templo porteño y será presidido por el arzobispo Jorge García Cuerva.

Como es habitual, está previsto que el mandatario llegue al templo católico caminando desde la Casa Rosada, con la escolta de los regimientos de Granaderos y de Patricios.

01.14 Bartolomé Abdala: “Creo que la ley Bases va a tener dictamen este miércoles”

El presidente provisional del Senado se mostró confiado en el avance de la Ley Bases en la Cámara alta y estimó que el próximo miércoles podría estar listo el dictamen pese a que los legisladores de Unión por la Patria (UP) ya adelantaron su rechazo al proyecto.

“Cuando se levante el cuarto intermedio va a tener las firmas suficientes”, sostuvo en una entrevista en LN+, donde reparó en que la iniciativa del Ejecutivo “es imprescindible para la retroalimentación de la economía”. “Para eso, es necesaria la previsibilidad. Son medidas que son el camino correcto, por eso les pido la sensatez a los senadores y que nos acompañen”, remarcó.

00.35 | Lemoine: “Puede ser que haya un ministro para cada momento del gobierno de Milei”

Frente a las versiones cada vez más fuertes de posibles cambios en el gabinete de Javier Milei, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine remarcó que “los ministros pueden ser fusibles” porque no son “cargos electivos” y si bien enfatizó en que los legisladores no tienen injerencia en el tema, evaluó que la permanencia en ese tipo de cargos “no es una cuestión de amiguismos”.

“Los primeros ministros en todos lo gobiernos después se cambian”, analizó en una entrevista con LN+, donde estimó que en este caso “se está viendo la eficiencia”. Puede ser que haya un ministro para cada momento del gobierno de Milei. Es sentido común”, observó.

00.00 | Ramiro Marra: “Sturzenegger pudo haber sido ministro hace meses”

El legislador porteño Ramiro Marra habló de los eventuales cambios en el Gobierno y se refirió en particular a la posibilidad de que Federico Sturzenegger integre el gabinete, a quien caracterizó como alguien que “está ayudando desde hace tiempo en este proceso de desregulaciones”.

Ramiro Marra

“Hay que destacar que no vino a cambio de un cargo cuando todo su currículum daba que podía serlo. Pudo haber sido ministro hace meses pero no lo fue porque decidió traer propuestas y no venir por un cargo”, expresó el integrante de La Libertad Avanza en una entrevista en Mesa Chica, el programa que conduce José del Rio por LN+.

