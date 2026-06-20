En medio de su batalla con Piccirillo, el financista Francisco Hauque pide que declare Jésica Cirio

En un nuevo capítulo de la batalla judicial que arrancó en enero de 2025, tras una cena en el Palacio Duhau, el financista Francisco Hauque pidió esta semana que declare Jésica Cirio, exmujer de Elías Piccirillo.

En el escrito, al que tuvo acceso LA NACION, Hauque reclamó que la modelo sea citada como testigo en la causa por extorsión, que comenzó en fuero penal ordinario y terminó en el fuero federal, anexada a las causas del rulo financiero y del SIRA.

LA NACION reveló este sábado videos donde muestran a Cirio mostrando fajos con millones de dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde, exintendente y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. A través de un comunicado, Cirio dijo que esos videos fueron extraídos de su teléfono “sin su consentimiento” y deslizó que luego podrían haber sido editados. Los videos, igualmente, terminarán en la causa que tramita en Lomas de Zamora.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo Gerardo Viercovich - LA NACION

En la causa por extorsión que tramita en Comodoro Py, Hauque pidió este miércoles que Cirio declare sobre el estado emocional de Piccirillo al momento del hecho, y los “movimientos económicos observados”.

No es la primera vez que Hauque y su mujer reclaman que la exesposa de Piccirillo declare en sede judicial. Ahora la presentación se dio en el expediente 69295/2024 que investiga el supuesto préstamo de US$ 6 millones que derivó en la pelea entre los financistas.

A través de su abogado, Carlos Pousa, el financista también reclamó este miércoles que se identifique al personal doméstico, custodios, choferes y empleados que trabajan en la casa de Piccirillo y Cirio en El Yacht de Nordelta.

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Hauque fue detenido el 17 de enero de 2025 en las inmediaciones del Palacio Duhau junto a su pareja. En el interior de su camioneta había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Elías Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith.

En esa cena iban a estar las dos parejas, pero a último momento Piccirillo argumentó que Cirio “no se sentía bien”.

Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.

Tanto el expolicía como Piccirillo terminaron detenidos por ese episodio. Smith terminó declarando como arrepentido y el financista logró el arresto domiciliario.

La situación del financista se complicó en los últimos días luego de la reconstrucción del hecho en la zona de Puerto Madero. “En dos de las tres situaciones que se recrearon, el doble de Piccirillo pudo haber plantado la droga en el baúl”, coinciden las fuentes.

Durante el procedimiento, Piccirillo estaba visiblemente nervioso. Los testigos lo vieron gesticular y discutir con su abogado. Casi a la misa hora, Hauque comenzó a recibir amenazas por vía telefónica. Esta semana, aportó las pruebas en la fiscalía de Franco Picardi.

Elías Piccirillo, Ariel Lijo y Francisco José Hauque

Un día antes, Hauque presentó un escrito y se ofreció a declarar como arrepentido en la causa del dólar blue y el SIRA, tal como había adelantado LA NACION. El financista advirtió que hablará “si hubiera una imputación formal” en su contra y que podría aportar “información, documentación, datos y elementos de prueba de relevancia sustancial para el esclarecimiento de los hechos”.

Y agregó: “Poseo conocimiento directo sobre circunstancias, hechos, mecanismos operativos, y elementos probatorios cuya incorporación al proceso podría resultar de significativa utilidad”.

En las dos entrevistas recientes, Hauque apuntó a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández por la maniobra del rulo financiero. Mencionó al extitular del Banco Central Miguel Ángel Pesce y a otros tres funcionarios de esa entidad. En esa causa, la Justicia investiga la supuesta connivencia entre los financistas que tenían las casas de cambio y los funcionarios que debían controlar ese sistema.

Las declaraciones del financista ocurrieron en la previa de una decisión clave: la Cámara Federal debe definir si se unifican dos de las causas sobre el rulo financiero, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo.

Se trata de los expedientes que investigan los jueces Ariel Lijo y María Servini. En el primero, delegado en el fiscal Franco Picardi, también está bajo la lupa el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.

La decisión sobre la posible unificación está en manos del camarista Roberto Boico.