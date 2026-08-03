Elecciones en Santiago del Estero: La Libertad Avanza obtuvo tres concejales sobre 194 cargos en juego

SANTIAGO DEL ESTERO.– La Libertad Avanza (LLA) tuvo una pobre cosecha en las elecciones municipales en Santiago del Estero, en las que el oficialismo provincial logró un contundente triunfo. La fuerza de Javier Milei obtuvo apenas tres de las 194 concejalías que estaban en juego. Los escaños son dos en la capital y el restante en Añatuya, a 200 kilómetros de la ciudad principal.

El Frente Cívico por Santiago, una alianza de radicales, peronistas y otros partidos menores que lidera y conduce desde hace más de 20 años el senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora, ratificó su hegemonía y dejó a LLA en un segundo lugar, aunque muy lejos. En las elecciones presidenciales de 2023, Milei obtuvo un 23% en las generales de octubre y un 31% en el balotaje contra Sergio Massa.

Los comicios del domingo último, además de confirmar, una vez más, el poder de la maquinaria electoral del partido que gobierna Santiago del Estero, dejaron en claro algunos números en cuanto a la oposición, encarnada hoy en LLA, que exploró alianzas con otras fuerzas opositoras a través de su referente en la provincia, Tomás Figueroa.

El Frente Cívico, en un promedio provincial, obtuvo el 66% de los votos, relegando a LLA al segundo lugar con 8%, sacándole una diferencia de 58 puntos, y obligando a Figueroa a tejer futuras alianzas y a empezar con diálogos para mejorar estos números de cara a lo que serán las presidenciales de 2027, en las que Milei ya adelantó que buscará la reelección. En Santiago del Estero, los municipios se dividen en primera, segunda y tercera categoría, teniendo concejos deliberantes con 12, 8, 6 bancas. LLA solo obtuvo tres escaños sobre 194 en juego.

Gerardo Zamora, en el centro, ayer, al celebrar el triunfo de su fuerza en Santiago del Estero Captura de Video

Desde el entorno de Figueroa, el principal referente “libertario” de Santiago del Estero y presidente de LLA en esta provincia, hicieron un balance positivo de las elecciones. “Nos consolidamos como segunda fuerza, hemos tenido charlas que en algunos casos avanzaron y en otros no para sumar extrapartidarios y lo seguiremos haciendo para llegar mejor a las presidenciales del año que viene”, dijeron las fuentes libertarias.

La referencia es para el caso de Alejandro Parnás, un joven de origen radical y fuerte opositor a Zamora, que el año pasado fue candidato a gobernador por la fuerza local “Despierta Santiago”, pero que en esta contienda sorprendió a todos sumándose a las fuerzas libertarias, encabezando la lista de concejales de la capital, que llevaba a la empresaria Beatriz Yunes como candidata a intendenta de la capital santiagueña por LLA.

Más atrás quedó “Despierta Santiago”, quedando en tercer lugar general, con el mismo puesto en Capital, cuarto en La Banda y muy atrás en otras localidades del interior santiagueño. Entre ambas fuerzas, LLA y Despierta Santiago, suman un 15% total, 51 puntos abajo del vencedor Frente Cívico.

El oficialismo festejó de manera contundente la victoria lograda en toda la provincia. Ganó en los 26 municipios, pero sobre todo en Capital, donde el candidato Mario Benavente obtuvo el 60% de los votos, y de Llamil Abdala, en La Banda, sacando el 51%, donde por primera vez desde su existencia el Frente Cívico pudo lograr quedarse con este municipio que siempre le fue opositor. Abdala no tiene parentesco con Claudia, exgoebrnadora y esposa de Zamora. El actual intendente bandeño, Roger Nediani, quedó relegado al tercer lugar y no logró ser reelecto, en tanto que el “massismo” hizo una buena elección en esa ciudad de la mano de Pablo Mirolo, referente local del Frente Renovador.

El zamorista Frente Cívico consolida su hegemonía provincial y pudo quedarse con el último bastión local que le faltaba, poniendo ahora un intendente propio. El éxito significó un importante espaldarazo a la gestión provincial del gobernador Elías Suarez.