El expresidente Mauricio Macri invitó a Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado, al lanzamiento de “La tarea conjunta”, un documental en el que analiza los desafíos que enfrentó el gobierno de Cambiemos y el valor del apoyo ciudadano. Será el próximo martes por la tarde en el auditorio de La Rural.

Según pudo saber LA NACION, el líder de Pro invitó a todos los dirigentes que formaron parte del gabinete durante su gestión en la Casa Rosada. Bullrich fue ministra de Seguridad durante toda la administración, entre 2015 y 2019. Macri también invitó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, otro de los dirigentes del partido amarillo que fueron seducidos por Javier Milei.

Además de Santilli, al menos doce exfuncionarios de Pro ocupan cargos centrales en el gobierno de los libertarios -desde Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno hasta Santiago Bausilli, Alejandra Monteoliva o Juan Bautista Mahiques-.

Mauricio Macri en el documental "La tarea conjunta", dirigido por Pablo Racioppi Captura

“Toda la gente que fue parte del gobierno de Mauricio está invitada. Todos: su gabinete, intendentes, concejales, legisladores de todas las provincias”, indicó una fuente partidaria, que detalló que hay más de 1000 invitados.

Mientras, en la tribu de Bullrich confirmaron que fue invitada, pero dijeron que “tiene de todo ese día” y que aún no definieron si la senadora asistirá a la actividad.

Ayer Macri evitó responder a la prensa si mantiene diálogo con ella. La última vez que se los vio juntos fue en abril pasado, durante la cena de la Fundación Libertad. Allí, Bullrich se acercó al expresidente y lo saludó estrechamente.

El abrazo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, en la Fundación Libertad Rodriguez Yebra, Martin (Secretario de Política)

La invitación llegó a manos de la exministra en tiempos en los que continúa marcando diferencias con el gobierno de Javier Milei. Este viernes volvió a referirse a la necesidad de que “el proyecto reelija” (sin aludir a un Milei candidato) y pidió más medidas de alivio económico. “Nunca me gustó someterme a nada. Siempre me gustó ser socia de los cambios que se están construyendo y aportar”, lanzó.

Bullrich supo ser socia formal de Macri hasta mayo de 2025. En aquel momento, rompió con Pro, espacio que presidió entre 2020 y 2024, y se afilió a La Libertad Avanza. Aunque ya era ministra de Seguridad de Milei desde diciembre de 2023.

Además, Bullrich fue la última candidata presidencial de Pro. En 2023 superó a Horacio Rodríguez Larreta -hoy también alejado del partido- en las PASO y compitió contra Milei y Sergio Massa en la primera vuelta.

Rumbo al martes, también hay expectativa en parte de la dirigencia de Pro por el posible saludo entre el líder de Pro y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quienes están distanciados.