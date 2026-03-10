Entregan en el Congreso un reconocimiento a las esposas de Nahuel Gallo y de Germán Giuliani

En el marco de un homenaje a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la liberación de Venezuela del régimen chavista, la diputada Silvana Giuidici (LLA) entregó un reconocimiento a María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo -recientemente liberado-, y a Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani.

El evento se realizó en el Auditorio de la Cámara de Diputados, donde se realizó el IV Encuentro de Mujeres Liberales.

“Hoy compartimos la alegría de María Alexandra que tiene a Nahuel Gallo finalmente en la Argentina. Pero esta alegría se ve empañada porque todavía falta Germán Giuliani”, recordó Giudici.

“Queremos decir que nuestro compromiso va a seguir hasta el final. Hoy queremos homenajearlas a ustedes, mujeres, que luchan por la libertad y que sostienen a sus familias”, sostuvo la legisladora.

Durante el encuentro se proyectó un mensaje de Machado, quien llamó a “honrar la lucha de tantas mujeres por la libertad de Venezuela y del mundo entero”.

“Nuestro planeta afronta cambios y vemos surgir toda clase de liderazgos femeninos. En medio de tan terribles circunstancias, las mujeres venezolanas les han inculcado a sus hijos el amor infinito a la libertad”, dijo en su mensaje.

Al final del encuentro también envío un mensaje de apoyo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

“Espero con todo mi corazón que Venezuela rápidamente pueda tener la decisión de elegir soberanamente a su gobierno. Han luchado muchísimos años, la han pasado mal y todavía hay presos políticos”, expresó Bullrich en el mensaje.

“Necesitamos una Venezuela libre donde los candidatos no sean extorsionados por nadie y la democracia sea plena. Queremos una Venezuela que vuelva a sonreír, que sea un país grande como lo era antes”, concluyó.