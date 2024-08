Entrevista a Fabiola Yañez tras la denuncia contra Alberto Fernández: “Esos videos son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”

Escuchar

Tras la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yañez rompió el silencio este sábado desde España -donde reside- y habló de “amenazas” que habría recibido por parte de su expareja.

“Esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”, aseguró Yañez, en referencia a las imágenes que se filtraron en las últimas horas sobre el expresidente.

En el adelanto de una entrevista que publica Infobae, la ex primera dama reveló: “He cuidado a este hombre… lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho… de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”.

La ex primera dama se refiere al video que se filtró de Tamara Pettinato en el despacho presidencial de Casa Rosada, donde hablaban del amor que se tienen el uno al otro. Esa grabación generó otro terremoto político por el uso de la casa de gobierno mientras que Fernández ocupaba el sillón de Rivadavia.

También el jueves por la noche salieron a la luz fotos de Yañez con moretones en el ojo y su brazo, junto con chats donde ella le reclamaba a su expareja que la “venía golpeando hace tres días”, acusación que el exmandatario no negaba. En ese marco, en otro tramo de la entrevista, Yañez aseguró que recibía amenazas “día por medio” con que se iba a “suicidar” si lo denunciaba.

Las fotos de Fabiola Yañez

“Esta persona estuvo durante dos meses, y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace”, contó.

Las fechas de las fotos de Yañez

Según se desprende de las fotos, la captura de la conversación entre la pareja presidencial ocurrió el 13 de agosto de 2021 por la madrugada. En ella, la ex primera dama le envió fotos de sus marcas y le dijo: “Venís golpeándome hace tres días seguidos“. Esos eventos, que no son negados por Fernández en el ida y vuelta entre ellos, ocurrieron durante su embarazo, según la propia cronología que difundieron los partes médicos de ese entonces.

Además, esta captura la hizo Yañez el mismo día (unas horas después de pasada la madrugada) en el que se conocieron las fotos de la fiesta de Olivos, que ocurrió en 2020.

“Esto es cuando me samarreaste” y “Esto es cuando me pegaste sin querer”, le dice la ex primera dama a Fernández en los mensajes correspondientes a aquel día, según se visualiza en la captura de pantalla. En la parte inferior, recortado por la foto, aparece otro mensaje: “Entre ayer y hoy me golpeaste“.

LA NACION