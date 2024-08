El extraño bache en las redes sociales de Fabiola Yañez en agosto de 2021, cuando dijo que fue golpeada

Escuchar

En los cuatro años de Gobierno de Alberto Fernández, Fabiola Yañez mostró una sostenida actividad en redes sociales: de manera más o menos uniforme, repartió un total de 435 publicaciones a lo largo de 45 meses. Sin embargo, la costumbre de la exprimera dama de exhibir las actividades que corrían a la par de la agenda presidencial sufrió algunas interrupciones llamativas.

Uno de estos apagones cobra especial visibilidad: en agosto de 2021, mes en el que se dio a conocer el escándalo de Olivos y en el que Yañez le reclama al entonces Presidente por haberla golpeado , la exprimera dama casi no realizó publicaciones ; apenas dos, muy por debajo de la media en su recorrido como primera dama (casi 10 publicaciones mensuales).

Promediando esa treintena de días, compartió un video de carácter institucional y, sobre el cierre de mes, una foto en Chapadmalal. Sin embargo, una foto temporal -aquellas que duran 24 horas- despertó revuelo: sentada en una silla, Yañez se tomaba el vientre de forma sugestiva. Los rumores sobre un posible embarazo comenzaron a expandirse y terminarían confirmándose en septiembre con un comunicado oficial. Tal como publicó LA NACION, los golpes por los que ahora Yañez acusa a Fernández en la Justicia habrían sucedido estando ella embarazada.

Algo similar ocurrió en abril del mismo año, cuando Fernández contrajo Covid. En aquel mes Fabiola no publicó imágenes, solo un texto dando a conocer la noticia, ensimismada con el cumpleaños de su expareja.

“ Me encuentro aislada y pendiente de la evolución de Alberto, cuidándolo, y acompañándolo como siempre lo he hecho. Por favor, sigamos tomando las medidas de precaución, ya que claramente esta pandemia aún no terminó ”, dice un fragmento del comunicado. Faltaban pocos meses para que se conociera el controversial festejo de 2020. Por 40 días, no hay rastros de Yañez en su cuenta de Instagram.

Otro apagón se produjo en el primer mes de 2022. El 31 de diciembre de 2021, la pareja despidió el año en Chapadmalal. La foto de aquel día es la última que publicó Yañez hasta mediados de febrero, cuando reapareció acompañada de Dylan, el perro del expresidente. En el medio, solo hubo un posteo que compendiaba fotos viejas, que la mostraban de visita en un hogar de chicos. En esta ventana, su ausencia en redes también superó los 40 días.

Luego de este posteo, Fabiola pasa más de 40 días sin publicar fotos que revistan actualidad. Apenas un posteo promediando el mes de enero con fotos viejas.

El declive y la última foto

El primer año de gobierno de su expareja fue el período de mayor actividad para la exprimera dama en sus redes. Realizó un total 151 posteos en su cuenta de Instagram; nunca menos de ocho publicaciones mensuales. Las redujo sensiblemente en 2021 (un 33%), pero aún así exhibía con regularidad sus actividades como presidenta honorífica de la Fundación Banco Nación: encuentros con fundaciones, recorridas por comedores, y visitas a clubes y museos.

En el 2022, los posteos continuaron a la baja. Fueron 84. El apagón, definitivo, se dio en noviembre de 2023. Para mayo de aquel año, la figura de Fernández ante la opinión pública ya se ubicaba en las antípodas respecto a los sondeos de comienzo de mandato: la desaprobación registrada por algunas encuestas ya superaba el 80%.

La última foto se corresponde al día de las elecciones que llevaron al entonces ministro de Economía Sergio Massa (Unión por la Patria) a dirimirse la presidencia con Javier Milei en el balotaje. Fabiola Yañez luce un vestido blanco y una sonrisa debajo de unos anteojos negros. La exprimera dama no subiría más fotos a su cuenta de Instagram y un mes después se echarían a correr las versiones de separación.