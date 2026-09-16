Ernesto Sanz no descarta ser candidato y quiere “recrear” Cambiemos con la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica

El dirigente radical Ernesto Sanz afirmó en las últimas horas que no descarta ser candidato en las elecciones presidenciales del año próximo y apostó por “recrear” el espacio Cambiemos con la “UCR, el socialismo y la Coalición Cívica”. También dijo que si el PRO descartara al exministro de Economía Hernán Lacunza como potencial postulante, su espacio saldría a “rescatarlo”.

“Hay que recrear cambiemos con la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica”, le dijo Sanz a Luis Novaresio en una entrevista para la señal A24. Y respondió afirmativamente al ser consultado sobre si no descartaba participar en los comicios presidenciales.

Al respecto, amplió: “Quizás me gana la esperanza y la ansiedad de un símil Cambiemos de 2015, donde haya un candidato del Pro; uno radical; del socialismo y de la Coalición Cívica”.

Ernesto Sanz Marcos Brindicci

El exsenador y expresidente de la UCR planteó que “hay mucha gente que está adentro y deseosa de construir. Estoy mirando algo más allá de tres fuerzas: tiene que haber cuatro, cinco fuerzas compitiendo el año que viene”, calculó.

Y analizó: “Supongamos que hay dos peronismos, Javier Milei y una fuerza que involucre a parte del PRO, el radicalismo, el socialismo y la Coalición Cívica. Es un salto cualitativo fenomenal”, subrayó.

Cambiemos, en su versión 2015 EMILIANO LASALVIA - AFP

Para Sanz, “el kirchnerismo y el mileísmo son primos hermanos” porque “tienen procederes similares”. En ambos espacios, dijo, “hay una relación directa del líder con su pueblo y una eliminación de toda la intermediación (el periodismo, los medios, los partidos políticos)”.

“El kirchnerismo te hablaba de un Estado omnipresente y omnipotente manejado por ellos. Y estos tipos te ocultan esa idea de que el Estado debe desaparecer, no existe, es ineficiente y que todo lo que hace el Estado está mal, pero hacen las mismas cosas”, razonó.

Consultado sobre si la expresidenta Cristina Kirchner es una “presa política”, Sanz respondió que “no” y desarrolló: “Su gran error fue no haberse independizado de todas las cosas malas que hizo el marido [por Néstor Kirchner] y la banda que tenía, y hoy está pagando muy caro ese precio”.