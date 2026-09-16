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Ernesto Sanz no descarta ser candidato y quiere “recrear” Cambiemos con la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica

El expresidente del radicalismo sostuvo además que el kirchnerismo y el mileísmo son “primos hermanos” porque tienen los mismos “procederes”; su opinión sobre la situación judicial de Cristina Kirchner

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Reunión de JUntos por el Cambio en Recoleta
Ernesto SanzGViercovich

El dirigente radical Ernesto Sanz afirmó en las últimas horas que no descarta ser candidato en las elecciones presidenciales del año próximo y apostó por “recrear” el espacio Cambiemos con la “UCR, el socialismo y la Coalición Cívica”. También dijo que si el PRO descartara al exministro de Economía Hernán Lacunza como potencial postulante, su espacio saldría a “rescatarlo”.

“Hay que recrear cambiemos con la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica”, le dijo Sanz a Luis Novaresio en una entrevista para la señal A24. Y respondió afirmativamente al ser consultado sobre si no descartaba participar en los comicios presidenciales.

Al respecto, amplió: “Quizás me gana la esperanza y la ansiedad de un símil Cambiemos de 2015, donde haya un candidato del Pro; uno radical; del socialismo y de la Coalición Cívica”.

Ernesto Sanz
Ernesto SanzMarcos Brindicci

El exsenador y expresidente de la UCR planteó que “hay mucha gente que está adentro y deseosa de construir. Estoy mirando algo más allá de tres fuerzas: tiene que haber cuatro, cinco fuerzas compitiendo el año que viene”, calculó.

Y analizó: “Supongamos que hay dos peronismos, Javier Milei y una fuerza que involucre a parte del PRO, el radicalismo, el socialismo y la Coalición Cívica. Es un salto cualitativo fenomenal”, subrayó.

Cambiemos, en su versión 2015
Cambiemos, en su versión 2015EMILIANO LASALVIA - AFP

Para Sanz, “el kirchnerismo y el mileísmo son primos hermanos” porque “tienen procederes similares”. En ambos espacios, dijo, “hay una relación directa del líder con su pueblo y una eliminación de toda la intermediación (el periodismo, los medios, los partidos políticos)”.

“El kirchnerismo te hablaba de un Estado omnipresente y omnipotente manejado por ellos. Y estos tipos te ocultan esa idea de que el Estado debe desaparecer, no existe, es ineficiente y que todo lo que hace el Estado está mal, pero hacen las mismas cosas”, razonó.

Consultado sobre si la expresidenta Cristina Kirchner es una “presa política”, Sanz respondió que “no” y desarrolló: “Su gran error fue no haberse independizado de todas las cosas malas que hizo el marido [por Néstor Kirchner] y la banda que tenía, y hoy está pagando muy caro ese precio”.

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