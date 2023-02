Esteban Bullrich criticó a Patricia Bullrich en medio de las tensiones internas en Juntos por el Cambio

escuchar

El exsenador Esteban Bullrich cuestionó este miércoles a Patricia Bullrich después que rechazara el discurso antigrieta y afirmara que no hay lugar “para respuestas tibias”, en medio de las tensiones en la oposición. A través de Twitter, el exlegislador abogó por la importancia del “diálogo” para superar los problemas que tiene el país.

“ Querida, Patricia Bullrich. No confundamos . Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando”, afirmó el exsenador. Y agregó: “Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”.

El mensaje que Esteban Bullrich le envió a Patricia Bullrich. Twitter

El exlegislador, que se encuentra en tratamiento contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), reaccionó de esta manera a un largo hilo en Twitter que Patricia Bullrich publicó este miércoles por la tarde, horas antes que Horacio Rodríguez Larreta oficializara su intención de competir por la Presidencia en las próximas elecciones. Allí, aseguró que se requiere “coraje” para ordenar el país.

La presidenta de Pro, y también candidata presidencial, apuntó de manera elíptica contra el mensaje moderado y el perfil dialoguista de Larreta. “No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país ni para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos”, resaltó.

Bullrich acompañó sus mensajes con fotos de las figuras oficialistas más cuestionadas por Juntos por el Cambio, como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Hugo Moyano, Juan Grabois, Eugenio Zaffaroni, Aníbal Fernández o Roberto Baradel.

Patricia Bullrich se diferenció del perfil dialoguista de Horacio Rodríguez Larreta

“¿Vamos a dialogar con Cristina sobre cómo terminar con la corrupción? ¿Vamos a dialogar con Massa, que quiere bajar la inflación aumentando el déficit? ¿Vamos a dialogar con los Moyano sobre cómo reducir los costos a las pymes para que sean competitivas?”, expresó.

En su cadena de Twitter, Bullrich atacó a Roberto Baradel por los conflictos docentes, a Juan Grabois por la situación de los planes sociales, y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por la violencia en Rosario. “Voy a luchar junto a los argentinos para poner las cosas en su lugar. Solo con decisión, convicción y coraje ordenamos el país” , agregó Bullrich para reforzar su idea.

El mensaje de Patricia Bullrich. Twitter

Como publicó LA NACION, en el entorno de Bullrich aseguran que pretende ratificar su postura respecto de cómo debe pararse la oposición frente al gobierno y qué perfil debe tener el sucesor de Alberto Fernández. “No es lanzamiento ni mojada de oreja solo es su opinión sobre el lugar que cree que debe ocupar la oposición y los candidatos en relación al gobierno y los problemas del país”, afirman.

La exfuncionaria repite ante propios y extraños que no cree en la receta acuerdista de Larreta para darle sustentabilidad a las reformas. “Ella cree que la realidad que enfrentamos requieren soluciones drásticas que exigen fuerza y coraje”, dicen sus allegados.

